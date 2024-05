Parteneriatul Romanian Design Week – UniCredit Bank în cifre: 12 ani de colaborare, 25 de mii de metri pătrați de spații expoziționale și peste 1000 de evenimente conexe

The Institute și UniCredit Bank continuă parteneriatul pentru cea de-a XII-a ediție a festivalului Romanian Design Week. De-a lungul celor 12 ani de colaborare, acest parteneriat a avut un impact semnificativ asupra promovării și dezvoltării industriei de arhitectură și design din România.

De-a lungul timpului, parteneriatul dintre Romanian Design Week și UniCredit Bank a contribuit la promovarea și dezvoltarea industriei creative, promovând an de an, încă de la lansarea festivalului, excelența în arhitectura și designul românesc și susținând astfel mii de creativi din întreaga țară. În acest sens, în ultimii 12 ani, Romanian Design Week, alături de UniCredit Bank, a schimbat modul în care arată industriile creative locale.

De la prima ediție a festivalului Romanian Design Week până în prezent au fost realizate expoziții cu o suprafață totală de peste 25.000 de metri pătrați, prezentând publicului peste 2000 de proiecte de design și arhitectură.

Andrei Borțun: Parteneriatul cu UniCredit Bank reprezintă un exemplu clar de implicare a sectorului privat în sprijinirea culturii locale

„De la începuturile Romanian Design Week, parteneriatul cu UniCredit Bank a fost esențial și motivul pentru care acest eveniment a avut un impact semnificativ. Împreună, am reușit să punem în lumină excelența și inovația din industria creativă românească. Parteneriatul cu UniCredit Bank reprezintă un exemplu clar de implicare a sectorului privat în sprijinirea culturii locale, contribuind astfel la consolidarea și diversificarea scenei artistice și creative din România”, spune Andrei Borțun, CEO The Institute.

În cei 12 ani de festival, Romanian Design Week și UniCredit Bank au redeschis 8 spații ale capitalei pentru public, pe care le-au reintegrat în circuitul urban, redându-le temporar înapoi orașului. Astfel, Palatul Știrbei, Palatul Camerei de Comerț București, Hanul Gabroveni, Piața Amzei, Garajele Cobălcescu, Palatul Telefoanelor, Palatul Oscar Maugsch și Combinatul Fondului Plastic au găzduit expoziții ample de design și arhitectură, care puteau fi vizitate în timpul festivalului. Anul acesta, Romanian Design Week, cu sprijinul UniCredit Bank, deschide porțile uneia dintre cele mai emblematice clădiri din București, fostul restaurant Cina.

Totodată, peste 1000 de evenimente conexe au contribuit la transformarea Bucureștiului în cei 12 ani de existență Romanian Design Week și au ghidat pașii peste a 100 de mii de vizitatori pe rute demne de orice festival european de design, în cadrul formatului ce acum se numește RDW Design GO!.

În spatele celui mai mare festival de design și arhitectură din România se află munca echipei The Institute, formată din 25 persoane, cărora li se alătură anual aproximativ 500 de colaboratori, voluntari, furnizori, susținuți de UniCredit Bank. Pentru pregătirea unei ediții, aceștia lucrează în medie 9 luni pe an, și astfel, efortul din spatele unei inițiative precum festivalul Romanian Design Week se ridică la peste 9 ani de muncă pusă în slujba promovării designului local și a industriilor creative românești.

De-a lungul timpului, în cadrul Romanian Design Week, UniCredit Bank s-a implicat în programe educaționale dedicate tinerilor creativi antreprenori – workshop-uri, evenimente și expoziții, menite să evidențieze excelența și diversitatea designului și arhitecturii românești.

Anca Ungureanu: Promovăm progresul social şi economic, încurajăm dialogul cu privire la inovaţie, coeziunea socială şi sentimentul de apartenenţă

„Suntem de 12 ani alături de Romanian Design Week, reconfirmând an de an tradiţia îndelungată în sprijinirea industriilor creative, artei și culturii, din convingerea că acest demers este menit a promova progresul social şi economic, dar şi a încuraja dialogul cu privire la inovaţie, coeziunea socială şi sentimentul de apartenenţă.

UniCredit Bank este cel mai activ brand din România care contribuie de aproape 20 de ani la susținerea celor mai importante proiecte din domeniul artei și culturii și educă publicul prin proiectele în care se implică, acordând în același timp o atenție sporită tinerilor artiști și designeri și educației acestora.

Pentru noi este o mare bucurie să vedem evoluția frumoasă pe care acest proiect a avut-o, comunitatea pe care a construit-o în jurul lui și cum a devenit un adevărat reper al industriei din România și de la nivel European”, spune Anca Ungureanu, Director Identitate și Comunicare UniCredit Bank.

Pentru ediția din 2024 a festivalului, UniCredit Bank a lansat anul acesta un concurs destinat tinerilor ilustratori și designeri grafici din România, cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani.

Concursul are ca scop realizarea colecției oficiale merch a ediției Romanian Design Week 2024 și a înregistrat 41 de înscrieri eligibile. În urma procesului de selecție, cei doi câștigători – Victoria Bagrin, cu proiectul „Cu de toate” și Alex Titus Antonescu, cu proiectul „City Explore” – vor avea ocazia să vadă cum creațiile lor colorează orașul în perioada celei de-a XII-a ediții Romanian Design Week.

Tot în cadrul festivalului, UniCredit Bank întărește conținutul de design pe care publicul Romanian Design Week îl va vedea în acest an, susținând aducerea expoziției „Turn signals – Design is not a Dashboard” la București, în cadrul proiectului AMZEI@RDW. Organizată de Centrul cultural independent FABER și Universitatea Politehnica Timișoara (UPT), sub curatoriatul Martinei Muzi, expoziția „Turn Signals” – considerată un eveniment central asupra designului, în cadrul Timișoara Capitală Culturală, de anul trecut, explorează industria din Timișoara și România, utilizând ca principală metodă – colaborarea dintre cercetători ai UPT și designeri români și internaționali. AMZEI@RDW este un proiect din circuitul RDW Design GO! – format prin intermediul căruia, an de an, proiecte și activități propuse de antreprenori și entități culturale transformă orașul într-o scenă a designului.

Festivalul Romanian Design Week 2024 are loc între 24 mai și 2 iunie, în clădirea emblematică a fostului restaurant CINA (str. Benjamin Franklin 10). Biletele de acces pot fi achiziționate de pe pe pagina festivalului. Elevii, studenții și pensionarii au acces gratuit, iar deținătorii unui card UniCredit de la Mastercard beneficiază de un discount de 50% la achiziția biletelor, reducere aplicabilă în pasul de plată.

Festivalul Romanian Design Week este un proiect The Institute, prezentat de Unicredit Bank și finanțat de Ministerul Culturii. Mai multe detalii pe website, Facebook și Instagram.