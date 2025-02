UniCredit, considerată de clienți încă o dată drept „Cea mai bună bancă de finanțare a comerțului în România”, potrivit sondajului Euromoney Trade Finance. Mihaela Lupu: Vrem să oferim companiilor din România cele mai bune soluții și cele mai bune servicii

În cel mai recent studiu Euromoney, UniCredit a fost recunoscută drept „Cea mai bună bancă de finanțare a comerțului în zona Europei Centrale și de Est” (Best Trade Finance Bank), precum și în România și alte șapte țări în care este prezentă, anunță banca.

Sondajul, ajuns la al 14-lea an în care este organizat, a colectat feedback de la peste 13.500 de corporații și instituții financiare, oferind dovezi consistente privind expertiza UniCredit în materie de produse, capacitate de a oferi cele mai bune servicii din piață pentru clienți și de înțelegere profundă a principalelor sale piețe europene.



Considerat drept punct de referință pentru industria globală de finanțare a comerțului, sondajul clasifică băncile din țări și regiuni – evaluând nivelul ofertei lor de servicii pentru clienți, cunoașterea nevoilor clienților și calitatea produselor lor.

UniCredit a fost votat in:

•Central Eastern Europe Best Regional Trade Finance Bank

•Romania Best Trade Finance Bank

•Bosnia and Herzegovina’s Best Trade Finance Bank

•Bulgaria Best Trade Finance Bank

•Croatia’s Best Trade Finance Bank

•Hungary Best Trade Finance Bank

•Serbia Best Trade Finance Bank

•Slovakia Best Trade Finance Bank

•Slovenia Best Trade Finance Bank

Mihaela Lupu: Vrem să oferim companiilor din România cele mai bune soluții și cele mai bune servicii de finanțare a comerțului

“Suntem recunoscători clienților noștri pentru acest feedback constant pe care îl primim din partea lor prin intermediul sondajului Euromoney. Votul lor, concretizat într-o recunoaștere de prestigiu, răsplătește eforturile noastre de a oferi companiilor din România cele mai bune soluții și cele mai bune servicii de finanțare a comerțului.

Este o mândrie, o bucurie, dar cu toții simțim și un sentiment de responsabilitate pentru că de la an la an vrem să fim nu doar pe locul întâi în preferințele clienților, ci și să ne autodepășim și să oferim o calitate și mai bună produselor, soluțiilor și serviciilor UniCredit. E un efort, dar în spatele lui stau multă pasiune și dorința de a atinge excelența și îi felicit pe colegii mei pentru rezultatele acestui sondaj Euromoney”, a spus Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank România.

“Facem eforturi constante pentru a simplifica aria de Trade Finance, reducând costurile și riscurile atât pentru noi, cât și pentru clienții noștri. În special, am căutat să creștem eficiența și transparența prin digitalizare, cu instrumente precum Trade Finance Gate care oferă urmărirea operțiunilor în timp real, gestionarea documentelor și o comunicare eficientă între clienți și echipa noastră”, a mai spus si Francesca Nenci, UniCredit’s Global Head of Trade & Correspondent Banking.