UniCredit raportează un profit record de 2,6 miliarde euro în T3 2025. Andrea Orcel: Suntem pe cale să livrăm cel mai bun an din istoria UniCredit. Ce profit își propun italienii până în 2027

UniCredit a raportat cel mai bun al treilea trimestru din istoria sa, cu un profit net de 2,6 miliarde euro și 8,7 miliarde euro în primele nouă luni din 2025, în creștere cu 13% față de anul anterior.

Potrivit băncii, aceste date confirmă obiectivul de 10,5 miliarde euro profit net pentru întregul an, în pofida contextului macroeconomic dificil, menținând o rată CET1 solidă de 14,8% și o rentabilitate a capitalului tangibil (RoTE) de peste 19%.

Andrea Orcel: Suntem pe cale să livrăm cel mai bun an din istoria UniCredit

Andrea Orcel, CEO-ul UniCredit, a declarat că rezultatele confirmă „puterea modelului de afaceri diversificat” și eficiența capitalului:

„UniCredit a livrat din nou un set record de rezultate, cu venituri nete mai mari cu 1,2% și costuri mai mici cu 0,1% față de anul trecut, în timp ce am absorbit extinderea perimetrului Grupului. Profitul net a urcat la 2,6 miliarde euro, cu o rentabilitate a capitalului tangibil (ROTE) de 19,1%, iar rata CET1 s-a menținut la 14,8%, datorită unei generări organice solide de capital.

Suntem pe cale să livrăm cel mai bun an din istoria UniCredit. Prin accelerarea strategiei și printr-o alocare disciplinată a capitalului, am consolidat performanțele și traiectoria de distribuție pentru acționari.”

Profit și venituri peste așteptări

Profitul net trimestrial de 2,6 miliarde euro a fost susținut de venituri nete în creștere la 6,1 miliarde euro, costuri operaționale în scădere (-0,1% an/an) și un cost al riscului extrem de redus, de doar 10 puncte de bază.

Capital puternic și distribuții generoase

UniCredit a generat organic 2,6 miliarde euro capital în trimestrul al treilea, sprijinind o distribuție acumulată de 2,7 miliarde euro către acționari. Rata CET1 de 14,8% rămâne peste ținta de 12,5–13%, în ciuda impactului consolidării unei participații de 26% în Commerzbank.

Pentru 2025, banca confirmă o distribuție totală de cel puțin 9,5 miliarde euro, din care 4,75 miliarde euro sub formă de dividende cash. De asemenea, UniCredit a aprobat plata unui dividend interimar de 1,4282 euro/acțiune, la data de 26 noiembrie 2025.

Investiții și transformare strategică

UniCredit accelerează transformarea strategică, consolidând prezența în piețele cheie din Europa Centrală și de Est prin:

-integrarea Alpha Bank România,

-majorarea participației în Commerzbank,

-internalizarea diviziei de asigurări de viață din Italia,

-investiții în fintech-ul Vodeno.

Banca estimează o creștere a profitului net peste 11 miliarde euro până în 2027, cu un RoTE de peste 20%.

Angajament ESG și investiții în comunitate

UniCredit își depășește obiectivele de sustenabilitate:

-creditele ESG reprezintă 16% din portofoliu,

-obligațiunile sustenabile 14%,

-iar activele ESG administrate 52%.

Fundația UniCredit a alocat 30 milioane euro pentru educație și burse și a sprijinit 30 de inițiative de combatere a sărăciei educaționale, dintre care 5 proiecte selectate din România. Grupul a fost desemnat „Cea mai bună bancă pentru ESG” în Europa Centrală și de Est și în Italia.