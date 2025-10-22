Raiffeisen Bank lansează docu-serialul „#TotCeNeUnește: Povești din Comunitate”, o serie despre oameni și cauze care schimbă România. Laura Mihăilă: ”Cred că adevărata valoare a unei comunități se măsoară în oamenii care aleg să fie acolo — să se implice, să asculte, să găsească soluții și să inspire”

Raiffeisen Bank România lansează „TotCeNeUnește: Povești Din Comunitate”, un docu-serial dedicat cauzelor și organizațiilor din România. Proiectul aduce în prim-plan povești autentice ale oamenilor și inițiativelor care contribuie la dezvoltarea comunităților locale și reflectă angajamentul băncii de a investi în proiecte durabile, cu impact real în societate, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Docu-serialul este structurat în 8 episoade, fiecare dedicat unei cauze susținute de Raiffeisen Bank România, precum: Ambulanța pentru Monumente, Teatrul Grivița 53, CSM Oradea, Străzi Deschise, Raiffeisen Comunități, Federația Română de Tenis, I’Velo și Maratonul București.

Laura Mihăilă: Atunci când suntem împreună, putem schimba lumea pas cu pas

„Cred că adevărata valoare a unei comunități se măsoară în oamenii care aleg să fie acolo — să se implice, să asculte, să găsească soluții și să inspire. #TotCeNeUnește: Povești din Comunitate vorbește despre acea energie invizibilă care ne aduce împreună și ne face să credem că schimbarea e posibilă. Pentru noi, implicarea nu înseamnă doar sprijin. Înseamnă inimă, curaj și valori care ne unesc. E dovada că atunci când suntem împreună, putem schimba lumea pas cu pas.” –, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Prezentat de Paula Herlo, jurnalist cu peste 20 de ani de experiență, serialul aduce în prim-plan dialoguri cu reprezentanți ai ONG-urilor, voluntari, antreprenori și beneficiari, explorând modul în care implicarea lor, alături de sprijinul Raiffeisen Bank, contribuie la consolidarea și dezvoltarea comunităților locale.

„TotCeNeUneste: Povești Din Comunitate” va fi difuzat în perioada octombrie – decembrie 2025 pe canalul oficial de YouTube al Raiffeisen Bank, precum și pe paginile de social media ale companiei (LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok), dar si pe pagina web dedicată proiectului. (#TotCeNeUnește: Povești din Comunitate)

Raiffeisen Bank își reafirmă angajamentul față de susținerea și finanțarea inițiativelor care generează valoare pentru comunitățile din România. Prin parteneriate strategice și sprijin concret, banca contribuie la dezvoltarea proiectelor din domeniile educației, culturii, sportului și conservării patrimoniului.