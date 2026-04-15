Patria Bank și Patria Credit sărbătoresc Ziua Microfinanțării 2026 cu ZERO comision de acordare pentru cererile de finanțare depuse până pe 20 aprilie de către micii antreprenori. Iliuță Jitaru: ”De Ziua Microfinantarii celebrăm antreprenorii curajosi, familiile care muncesc și își urmează visele”

Patria Bank și Patria Credit se alătură ediției 2026 a Zilei Europene a Microfinanțării printr-o campanie dedicată susținerii antreprenorilor și micilor afaceri din mediul urban mic și rural, contribuind activ la dezvoltarea comunităților locale.

În perioada 14–20 aprilie, toate cererile de finanțare depuse de către micii antreprenori la Patria Credit IFN și la Divizia de Microfinanțare a Patria Bank beneficiază de ZERO comision de acordare, ca semn de recunoaștere a rolului esențial pe care microîntreprinderile îl joacă în dezvoltarea economiilor locale, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

“De Ziua Microfinantarii celebrăm antreprenorii curajosi, familiile care muncesc și își urmează visele, comunitățile care cresc prin propriile forțe, indiferent de obstacole. Microfinanțarea este în primul rând despre oameni, despre a construi și despre a nu renunța. Ca în fiecare an, Patria Bank este alături de antreprenorii din România, din rural și din urban, susținând cu profesionalism și dedicare, accesul la finananțare și la o gamă diversificată de servicii bancare, pentru o creștere sănătoasă a afacerilor lor ” a menționat Iliuță Jitaru, Manager – Departament Vânzari Microintreprinderi în cadrul Patria Bank.

„Pentru noi, microfinanțarea nu este doar despre acces la finanțare, ci despre încredere, continuitate și dezvoltare pe termen lung. De peste 30 de ani, lucrăm alături de antreprenori care nu au întotdeauna alternative în sistemul bancar tradițional, dar care generează valoare reală în comunitățile lor ”, declară Raluca Andreica, CEO Patria Credit.

Importanța microfinanțării pentru Patria Bank: Microfinanțarea reprezintă un pilon strategic pentru Patria Bank, care susține în mod constant antreprenorii mici și comunitățile insuficient deservite financiar. Prin soluții adaptate nevoilor reale din teren, Patria Bank contribuie la incluziunea financiară, sprijinind dezvoltarea sustenabilă a afacerilor locale și reducerea decalajelor economice dintre mediul urban și rural.

De-a lungul timpului, banca a construit relații solide cu clienții săi, bazate pe încredere, proximitate și înțelegerea specificului fiecărei afaceri, consolidându-și rolul de partener de creștere pentru microîntreprinderi și ferme familiale din întreaga țară.

România, reprezentată în dialogul european despre microfinanțare: Totodată, în contextul Zilei Europene a Microfinanțării, Patria Credit este reprezentată la nivel european, joi, 16 aprilie, când Raluca Andreica, CEO Patria Credit IFN, va participa la Bruxelles la ediția 2026 a European Microfinance Day, eveniment organizat de Direcția Generală pentru Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune a Comisiei Europene (DG EMPL), Banca Europeană de Investiții (EIB), împreună cu European Microfinance Network (EMN) și Microfinance Centre (MFC). Raluca Andreica va lua parte ca speaker, la un panel european dedicat rolului microfinanțării ca instrument de politică publică, alături de alți vorbitori de rang înalt, printre care Brigitte Fellahi Brognaux, Head of Unit, DG EMPL – Comisia Europeană, urmând să prezinte experiența Patria Credit în sprijinirea fermierilor, a comunităților vulnerabile și a antreprenorilor din zonele rurale și izolate.

Despre Ziua Europeană a Microfinanțării: Inițiativa Zilei Europene a Microfinanțării, lansată în 2015 de European Microfinance Network (EMN), are ca scop creșterea nivelului de conștientizare asupra rolului microfinanțării în incluziunea financiară și dezvoltarea economică și socială în Europa. EMN este o organizație non-profit cu sediul la Bruxelles, care reunește instituții de microfinanțare, bănci, organizații academice și parteneri europeni și promovează microfinanțarea ca instrument esențial pentru combaterea excluziunii financiare și sociale.