ING Bank România a ajuns la active de 79 miliarde de lei în prima jumătate a anului 2025. Mihaela Bîtu: ”Prima parte a anului 2025 a fost asociată cu un nivel ridicat de incertitudine, însă clienții noștri dau dovadă de reziliență și consecvență, ceea ce se reflectă în creșterea activelor și în parametrii de performanță”

În primele șase luni ale anului 2025, activele ING Bank România s-au majorat cu 11%, ajungând la valoarea de 79 mld. lei, în vreme ce profitul net a înregistrat o creștere de 4,8% față de aceeași perioadă a anului anterior, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

„Prima parte a anului 2025 a fost asociată cu un nivel ridicat de incertitudine, însă clienții noștri dau dovadă de reziliență și consecvență, ceea ce se reflectă în creșterea activelor băncii și în parametrii noștri de performanță. Rămânem același jucător implicat în economia românească și un partener de cursă lungă pentru clienții noștri, traversând împreună ciclurile economice. Anul acesta ducem la bun sfârșit un amplu proiect de accesibilitate, prin care oferim servicii și produse adaptate persoanelor cu dizabilități, printre care se numără cardurile cu notch, soluții digitale și agenții accesibilizate cu ATM-uri dedicate, traseu tactil, rampe și indicatoare Braille. Nu în ultimul rând, lucrăm intens la diversele tipuri de servicii RoPay, primul fiind deja lansat în prima jumătate a anului, respectiv plata prin scanarea unui cod QR cu ING Home’Bank. RoPay reprezintă primul serviciu național de plăți instant prin telefon mobil disponibil în România”, spune Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

Portofoliul de credite a crescut cu 17,2% (ajungând la 45,9 miliarde lei) în primele șase luni din 2025, comparativ cu prima jumătate a anului trecut, iar valoarea depozitelor atrase de la clienți a ajuns la 68,8 miliarde de lei (în creștere cu 11% față de primul semestru din 2024). Impactul incertitudinilor din prima jumătate de an s-a reflectat în creșterea costurilor cu provizioane, la 46,7 milioane de lei (cu 32,1% mai mult față de 2024) și în creșterea cheltuielilor operaționale cu 46,1%. Totodată, valoarea impozitelor plătite s-a majorat cu 10,6%. Cu toate acestea, rezultatul operațional a înregistrat o creștere de 6,7%, demonstrând eficiența deciziilor luate și a creșterii sănătoase a bancii.

ING Bank România a continuat să finanțeze tranziția către o economie verde prin strategia sa de creditare, înregistrând un procent de 39,5% din totalul creditelor ipotecare acordate sub formă de credite sustenabile. Totodată, pe segmentul corporate, banca a mobilizat fonduri în valoare de aproximativ 110 milioane euro destinate finanțărilor sustenabile în primul semestru al anului 2025.

În segmentul companiilor mari, ING Bank România a participat la o finanțare sindicalizată în valoare de 3,1 miliarde lei pentru Electrica S.A. Fondurile vor fi utilizate pentru investiții și refinanțare, parte din strategia Electrica de consolidare financiară și susținere a investițiilor în energie regenerabilă.

Servicii bancare mai ușor de folosit și mai sigure pentru români

RoPay, serviciul național de plăți instant cu mobilul dezvoltat de TRANSFOND și implementat de băncile de pe piața românească, a început să se vadă și în portofoliul de servicii ING. Clienții ING Bank România pot plăti sau transfera instant bani către alte persoane fizice prin scanarea unui cod QR generat de beneficiar, din aplicația mobilă ING Home’Bank. Pe măsură ce mai mulți comercianți se înscriu în RoPay, clienții ING vor putea face plăți contactless, online sau la utilități, fără să folosească detalii bancare sau cardul.

Din luna iunie, ING Bank oferă noi produse și servicii pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv carduri speciale, soluții digitale și agenții accesibile. Peste 100 de office-uri ING permit accesul persoanelor cu dizabilități de vedere sau locomotorii, iar două sucursale din București sunt complet adaptate cu rampă, indicatoare Braille, traseu tactil și ATM-uri dedicate. Până la finalul anului, ING își propune să ofere în fiecare office ATM-uri accesibile comunității de persoane cu dizabilități. De asemenea, au fost emise peste 16.000 de carduri cu notch pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

Anul acesta ING a lansat și Kitul de Siguranță, o funcționalitate în aplicația de mobile ING Home’Bank, care permite utilizatorilor să își consolideze protecția împotriva fraudelor din mediul online. Spre exemplu, clienții pot să marcheze dispozitivul ca fiind de încredere sau să activeze autentificarea biometrică pentru acces în aplicație și de autorizare a operațiunilor prin amprentă sau recunoaștere facială. Geolocalizarea, una dintre cele mai populare opțiuni din kit, poate bloca automat tranzacțiile suspecte realizate din alte țări decât cea în care se află utilizatorul, folosind coordonatele GPS ale telefonului. De la începutul anului trecut, când a fost lansat serviciul de geolocalizare, 500.000 clienți și-au activat funcționalitatea.

ING Bank își păstrează angajamentul de a investi în comunitate

ING a alocat un total de 5 milioane de euro în proiecte pentru educație financiară, un mediu mai sănătos și pentru comunități civice mai bune în prima jumătate a anului 2025.

Platforma de Mediu pentru București, unul dintre cele mai ample inițiative pentru comunitate susținute de ING Bank încă de la început, a finalizat cu succes noi etape ale proiectului „În ZONA TA” în București și Cluj.

Fondurile au mers către microcomunități care au propus inițiative de economie circulară, reducerea plasticului, biodiversitate și grădini urbane, până la întâlniri comunitare și mobilitate. Tot la nivel de implicare civică, ING a susținut Caravana Civică Gen, Știri, un proiect care a ajuns în 8 orașe din țară și care a adus împreună peste 400 de tineri. Caravana a oferit un prilej de dezbatere despre nevoile comunităților locale: orașe mai accesibile și mai verzi, transport public mai bine gândit, spații publice prietenoase și sigure, sprijinirea persoanelor cu dizabilități și mai mult dialog cu autoritățile.

Educația și proiectele de sănătate financiară rămân priorități pentru ING Bank. Alături de Federația Națională a Părinților, angajații voluntari ING s-au transformat în profesori de educație financiară pentru aproape 10.000 de elevi din 60 de licee, în 22 de orașe. Proiectul Narada a produs schimbări în viețile a peste 100 de elevi din șase școli din țară, iar Banometru a contribuit și în 2025 la susținerea a 7600 de români să își schimbe obiceiurile financiare.

Susținerea comunităților se face și cu ajutorul tehnologiei. Prin campania „Donează în Home’Bank”, clienții ING Bank România au donat 77.900 de euro în perioada Paștelui, prin 3.000 de tranzacții, iar banca a dublat această sumă pentru a sprijini comunitățile. În total, au fost strânși peste 115.000 euro pentru cauze precum sprijinirea grupurilor vulnerabile și a proiectelor din domeniul sănătății, educației și inițiativelor de mediu.