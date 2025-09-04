Raiffeisen Bank lansează Welcome Home: prima asigurare digitală de locuință cu preț fix pe cinci ani. Andra Ion: Prețul fix pe toată durata poliței, o constantă într-o lume plină de variabile

Raiffeisen Bank vine cu o noutate pe piața locală: Welcome Home, o poliță de asigurare a locuinței complet digitală, integrată direct în aplicația Smart Mobile. Ce aduce în plus? Predictibilitate – prețul rămâne neschimbat timp de cinci ani, indiferent de inflație sau de schimbările din piața asigurărilor.

Predictibilitate într-o perioadă instabilă

Datele Raiffeisen Bank arată că, în România, peste 80% dintre locuințe nu au o protecție completă, deși riscurile sunt în creștere. Doar în primele cinci luni din 2025 au fost deschise peste 4.200 de dosare de daună, cu despăgubiri de peste 41 milioane de lei – o creștere de 18% față de anul trecut. În acest context, Raiffeisen propune un produs care oferă stabilitate financiară pe termen lung: prima de asigurare fixă pe întreaga durată a poliței.

Andra Ion: Prețul fix pe toată durata poliței, o constantă într-o lume plină de variabile

„Welcome Home reflectă preocuparea noastră pentru siguranța reală a clienților. Ne dorim să le fim alături cu o soluție completă, flexibilă și ușor de adaptat, cât și cu un proces de achiziție simplu, intuitiv și 100% digital, care să îi ajute exact atunci când au cea mai mare nevoie și să le ofere stabilitate.

Prin prețul fix pe toată durata poliței – 5 ani – le oferim clienților o formă de siguranță financiară în fața inflației, o constantă într-o lume plină de variabile. Acesta este angajamentul nostru: să construim încredere și să contribuim la stabilitatea și siguranța clienților, familiilor și caselor lor, oferind predictibilitate și protecție reală în fața evenimentelor neprevăzute”, a declarat Andra Ion, Director Planificare Financiară Personală, Raiffeisen Bank România.

Acoperire extinsă pentru casă și familie

Welcome Home protejează locuința împotriva riscurilor majore – incendii, inundații, cutremure, alunecări de teren, furtuni sau avalanșe – dar și împotriva evenimentelor de zi cu zi, cum sunt defecțiunile la instalații, electrocasnicele stricate sau furturile prin efracție. Polița include și acoperire pentru bunurile casnice, daune produse vecinilor, intervenții de urgență sau costuri de cazare temporară.

De exemplu, în cazul în care casa nu mai poate fi folosită, banca acoperă cazarea hotelieră până la 250 de lei pe zi sau chiria de până la 2.000 de lei pe lună, pentru maximum trei luni.

Intervențiile de urgență sunt disponibile 24/7, cu timp de răspuns de maximum patru ore și despăgubiri de până la 1.000 de lei per eveniment/an, iar răspunderea civilă față de terți este acoperită în limita a 25.000 de lei anual.

Totul în mai puțin de zece minute

Procesul este complet digital, direct din aplicația Smart Mobile, secțiunea Asigurări. Emiterea poliței durează sub zece minute, iar daunele se decontează în cel mult șapte zile de la trimiterea documentelor. Locuințele cu certificat verde beneficiază de un discount de 10%, iar dacă utilizatorul nu are deja o poliță PAD, aceasta se emite automat în procesul de achiziție.

Mai mult decât o poliță

Welcome Home este al doilea produs de asigurare lansat de Raiffeisen Bank, după Around the World (asigurarea de călătorie), și este oferit în parteneriat cu UNIQA Asigurări. Clienții pot accesa oricând detaliile poliței sau pot declara daune online prin aplicația MyUNIQA.

Pentru o piață unde protecția locuințelor este încă redusă, Raiffeisen mizează pe simplitate, rapiditate și predictibilitate. Welcome Home nu este doar o poliță, ci un angajament de stabilitate într-un mediu economic și social tot mai imprevizibil, arată Raiffeisen Bank.