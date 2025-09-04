Patria Bank lansează cardul de credit accesibil online. Valentin Vancea: Ne vom concentra pe extinderea funcționalităților platformei Patria de Oriunde

Patria Bank continuă să accelereze transformarea digitală și anunță lansarea cardului de credit accesibil online, prin intermediul platformei Patria de Oriunde.

Potrivit băncii, Platforma digitală a Patria Bank, care reunește o gamă variată de servicii financiare și le oferă clienților posibilitatea de a achiziționa produse și servicii online, oricând si de oriunde, fară drumuri la bancă. Prin intermediul acesteia, clientii pot deschide conturi curente și depozite la termen, pot accesa credite de consum și, începând de acum, pot solicita un card de credit direct din platformă, în doar câteva minute.

Valentin Vancea: Ne vom concentra pe extinderea funcționalităților platformei Patria de Oriunde

„Extinderea platformei digitale cu noul card de credit accesibil online reflectă angajamentul nostru ferm de a pune clientul în centrul tuturor inițiativelor și de a răspunde nevoilor sale prin soluții moderne, rapide și ușor de utilizat. Digitalizarea nu mai este doar un instrument de eficiență operațională, ci devine o promisiune de accesibilitate, personalizare și valoare reală pentru fiecare client.

În perioada următoare, ne vom concentra pe extinderea funcționalităților platformei Patria de Oriunde și ale serviciilor de internet și mobile banking, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru clienții persoane juridice, precum și pe simplificarea continuă a proceselor, punând accent pe mobilitate și siguranță.” a declarat Valentin Vancea, CEO Patria Bank.

Ce beneficii promite Patria Bank clienților care aleg un card de credit

Principalele beneficii ale cardului de credit, disponibile în cadrul campaniei Back2School* recent lansate, sunt:

•Disponibil online, oricând și de oriunde

•Până la 12 rate fără dobândă, oriunde în lume, la orice comerciant (inclusiv cumpărături online), pentru tranzacții în valoare de cel puțin 300 Lei sau echivalent

•Poate fi utilizat si pentru refinanțarea creditelor existente la alte bănci (card de credit, overdraft, credit de nevoi personale), în maxim 12 rate fără dobândă, in funcție de valoarea sumei refinanțate.

•Până la 55 de zile perioadă de grație pentru plățile la POS/e-commerce (la comercianți) și pentru ratele lunare aferente tranzacțiilor în rate

•Cashback de 10% pentru cumpărăturile efectuate la anumiți comercianți din România sau străinătate, la POS fizic și/sau online, în limita a 200 Lei/lună/limită card credit.

•ZERO comisioane:

🔍de administrare lunară Card de Credit Patria Bank

🔍de acordare (analiză dosar)

🔍de administrare a liniei de credit

🔍pentru rambursare anticipată

🔍pentru plăți la comercianți, în țară și străinătate

*campanie supusa unor termene si conditii disponibile pe site-ul bancii

Descoperă detalii despre card AICI