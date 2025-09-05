BankingNews: Salt Bank schimbă comisioanele din noiembrie. Cardul fizic va avea cost de livrare, iar transferurile externe devin mai ieftine

BankingNews este prima publicație care prezintă lista completă a noilor comisioane Salt Bank, valabile din noiembrie 2025. Îți spune în două fraze tot ceea ce e important de reținut: Ce e digital rămâne la cost zero, cardul fizic și livrarea lui – vor costa. În schimb, pentru transferurile internaționale vestea este una bună și deja activă din 1 septembrie: comisioanele s-au redus semnificativ!

Cardul digital rămâne gratuit, livrarea celui fizi va costa, însă reemiterea devine mai ieftină

Cardul digital continuă să fie emis gratuit și disponibil instant în aplicație. Din 4 noiembrie 2025, clienții care aleg și un card fizic vor plăti pentru livrare: 30 lei în România și 50 lei internațional.

Reemiterea cardurilor devine mai accesibilă. Dacă până acum livrarea costa 60 de lei local și 80 de lei internațional, tarifele scad la 30 și respectiv 50 de lei. Procesul de înlocuire a cardului în caz de pierdere, furt sau deteriorare rămâne gratuit, clienții achitând doar transportul.

Transferuri internaționale: comisioane reduse semnificativ

De la 1 septembrie 2025, plățile către state din afara Uniunii Europene sau în alte valute decât LEI și EUR au comisioane mult mai prietenoase: se menține procentul de 0,1%, dar minimul scade de la 50 la 12,5 lei, iar maximul de la 2.500 la 500 lei.

Ce comisioane rămân neschimbat la Salt Bank

Retragerile de numerar – rămân neschimbate: primele 5 retrageri/lună sau până la 900 lei sunt gratuite (în România și în străinătate), iar ulterior se aplică un comision de 2%.

Interogarea soldului la alte bănci (în România sau în străinătate): gratuit.

Plățile cu cardul în moneda contului: 0% comision.

Conversia valutară când se folosește o altă monedă decât cea a contului: 1,8%.

Plățile cu cardul către jocuri de noroc: 5 lei/tranzacție + 1,9%.

Plățile inițiate prin Call Center: 25 lei suplimentar, pe lângă comisionul standard.

📌 Pe scurt

Card digital – gratuit, emis instant în aplicație.

Card fizic – din 4 noiembrie: 30 lei (România) / 50 lei (internațional).

Reemitere card – mai ieftin: 30 lei (România) / 50 lei (internațional).

Transferuri internaționale – deja reduse din 1 septembrie: min. 12,5 lei / max. 500 lei.

Retrageri numerar – primele 5/lună sau până la 900 lei gratuite; ulterior 2%.

Plăți și interogări interne – rămân gratuite.