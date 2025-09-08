Back to School. Un simplu card nu mai este suficient în 2025. De ce mai are nevoie un copil pentru a învăța să-și gestioneze banii și cum arată ofertele băncilor dedicate minorilor

Indiferent dacă școala începe sau nu astăzi, discuția despre cum îi pregătim pe copii pentru viitor – inclusiv financiar – rămâne la fel de actuală. Astăzi, tot mai mulți părinți le fac copiilor lor carduri de debit încă din școala primară, ceea ce reprezintă un pas important în educarea acestora pentru o gestionare responsabilă a finanțelor în viitor. Totuși, dacă dorim ca un copil nu doar să cheltuiască, ci și să învețe să planifice, să economisească și să înțeleagă valoarea banilor, un card nu este suficient.

Cardurile de debit pentru copii, tot mai devreme

Dacă înainte, în România, cardurile bancare pentru copii erau cel mai des emise între 14 și 18 ani, acum situația s-a schimbat semnificativ, au apărut bănci care pun la dispoziția părinților carduri de debit încă la naștere – BCR, sau de la 6 ani la UniCredit. Băncile oferă carduri dedicate copiilor, adolescenților dar și studentilor, iar părinții au motive întemeiate pentru adoptarea unui prim gest dedicat educației financiare.

Motive practice de adoptare a cardului de către părinți

posibilitatea de a-i transfera bani oricând,

cardul este mai sigur decât banii cash,

monitorizarea cheltuielilor copilului,

copilul învață să își planifice finanțele personale – primele lecții de educatie financiară.

RETINE!

Toate băncile din România care dețin astfel de produse oferă siguranță și control. Mai precis, părinții au acces la notificări, pot seta limite, pot bloca cardul instant, sunt mereu la curent cu tranzacțiile — iar copiii capătă educație și independență sub supraveghere.

Un simplu card nu mai este suficient. Au nevoie de educație digitală cu reguli de siguranță

Copiii de vârstă școlară primară nu sunt prea mici pentru a folosi cardul – dimpotrivă, cu cât se obișnuiesc mai devreme cu plățile digitale, cu atât mai ușor le va fi să dobândească deprinderi financiare, indiferent de metoda de plată. Totuși, pentru părinți este important nu doar să ofere cardul, ci și să explice regulile de siguranță: păstrarea codului PIN, modul de utilizare a cardului și necesitatea verificării soldului – lucru ușor de făcut prin aplicația mobilă de banking.

Aplicația mobilă înlocuiește portofelul

Pentru ca un copil să își poată controla cheltuielile și să înțeleagă unde și cât a cheltuit, aplicația mobilă a băncii este un instrument de neînlocuit. Ea permite urmărirea soldului, vizualizarea cumpărăturilor efectuate și, la nevoie, solicitarea banilor de buzunar de la părinți.

Este important ca un copil să fie învățat de la început să folosească aplicația mobilă, pentru a deprinde obiceiul de a-și monitoriza cheltuielile. Discuțiile regulate pot ajuta mult – analizați împreună ce a cumpărat, dacă a meritat și cum ar putea proceda diferit data viitoare. Aceste conversații se pot face săptămânal sau o dată la câteva săptămâni. Ele dezvoltă nu doar capacitatea de a calcula banii, ci și de a reflecta asupra a ceea ce este cu adevărat important, distingând între necesitate și dorințe impulsive.

Banii de buzunar, baza educației financiare

Cardul pentru copii e doar primul pas. Adevărata valoare vine din obiceiurile financiare pe care le formează împreună cu părinții. Pentru ca finanțele să devină un proces de învățare, este recomandat ca banii de buzunar să fie oferiți regulat – săptămânal sau lunar, într-o zi stabilită. Transferurile regulate în contul copilului dezvoltă nu doar abilități de planificare bugetară, ci și disciplina financiară.

Este important de reținut că banii de buzunar nu sunt nici pedeapsă, nici recompensă și nu trebuie legați de comportament sau note. Scopul lor este să învețe copilul să își planifice cheltuielile și să învețe din propriile greșeli. Dacă banii se cheltuie rapid, părinții nu ar trebui să intervină imediat, ci să discute calm, cald despre cum poate planifica mai responsabil pe viitor.

Lecția despre economisire

Obiceiul de a pune deoparte o parte din venituri imediat după primirea lor este extrem de valoros – și chiar adulții îl învață cu greu. De aceea, dacă îi încurajăm pe copii încă de mici să pună deoparte o parte din banii de buzunar pentru împlinirea unui vis, îi ajutăm să dezvolte această abilitate atât de necesară. Economisirea se poate face în mai multe feluri: cu ajutorul părinților, într-un cont de economii, într-o pușculiță sau pur și simplu notând sumele într-un caiet, care să fie înapoiat copilului mai târziu.

Este important ca părinții să îi ajute să stabilească obiective realiste și realizabile și să îi încurajeze constant, oferind feedback pozitiv pentru o gestionare responsabilă a banilor. Astfel, copiii își dezvoltă o atitudine sănătoasă față de economisire și planificare.

Ce bănci au în ofertă carduri/ conturi dedicate copiilor

BankingNews iți oferă câteva exemple de bănci care asigură carduri dedicate copiilor și tinerilor, de la primii ani de școală până la studenție. Pentru detalii complete despre costuri și beneficii, cel mai bine este să consulți direct pagina băncii alese.

La Banca Transilvania poți opta pentru BT Pay Kiddo (sau BT Kiddo)

Dacă ai între 8 și 14 ani, părintele îți poate activa Kiddo pe contul lui. Dacă ai între 14 și 18 ani, buletin emis în România și nu ai cont la BT, părintele îți poate activa Kiddo, tot doar pe contul lui.

Ai nevoie de un card pe numele tău și acces în app – cu ambele te ajută ai tăi, direct din BT Pay-ul lor.

Banca oferă control total al părintelui: limite, blocare card, vizualizare operațiuni

Ce optiuni are cardul dedicat copiilor-

Plătești cu telefonul sau cu cardul în magazine

Ceri bani de buzunar alor tăi

Scoți cash de la ATM

Vezi câți bani mai ai pe card și pe ce i-ai cheltuit

Când împlinești 14 ani, unul dintre părinți trebuie să vină în orice unitate BT pentru a deschide un cont pe numele tău.

Apoi, trebuie să-ți dea acces în BT Pay Kiddo, versiunea 14-18 ani.

George Kids, Junior sau Young sunt opțiunile de la BCR

George Kids: pentru copiii până la 7 ani — cont și card Visa standard, deschidere 100% online, gratuit

Alte nivele: George Junior (7–14 ani) și George Young (14–18 ani).

Contul George Student – 100% online, un card pentru toți tinerii cu vârste cuprinse între 18 ani și 22 ani.

Banca oferă control total al părintelui: Blochezi și deblochezi cardul celui mic, ai acces la informațiile contului și la tranzacțiile copilului, transferi instant bani în contul lui, schimbi limitele cardului sau activezi notificările de tip Push.

Inedit. Contul George Kids – 100% online, un card pentru toți copiii până la împlinirea vârstei de 7 ani.

CEC Bank oferă Visa Multicurrency Junior

Acest produs este destinat copiilor între 10 și 18 ani, un card Visa care suportă multiple valute (inclusiv EUR, USD, CHF).

CEC asigură control și siguranță pentru părinte prin posibilitatea de a stabili limite de tranzacționare pentru cardul copilului – atat la ATM, cât și la POS, online. De asemenea, părintele are acces complet la contul copilului din aplicația de Mobile Banking – CEC app.

UniCredit Bank – Cont Young încă de la naștere, cu card disponibil de la 6 ani

UniCredit vine cu o ofertă completă. Contul curent YOUNG este dedicată pentru persoanele cu varsta intre 0 si 24 de ani neimpliniti. Insă, un card de debit fizic Mastercard Young va fi disponibil minorilor cu varsta intre 6 si 18 ani, emis pe numele minorului si al reprezentantului legal). O altă opțiune este un card de debit Mastercard Standard emis pe numele reprezentantului legal in cazul minorilor cu varsta mai mica de 14 ani sau direct pe numele tinerilor cu varsta intre 14 si 24 de ani.

Ce optiuni are cardul dedicat copiilor-

Primeste bani, plati la comercianti, retrageri nelimitate in Lei la ATM-urile bancii si Euronet

La BRD găsești BRD LIKE KIDS

Acest card este dedicat copiilor cu vârstă cuprinsă între 6 și 13 ani.

Banca oferă retrageri de numerar in lei de la orice bancomat din România în limita a 2 tranzacții/zi în valoare totală de 200 lei. Oferta BRD mai asigură incasări intra si interbancare in lei gratuite si nelimitate.

Raiffeisen Bank oferă un Cont curent dedicat adolescenților

La Raiffeisen Bank poți opta pentru Cont curent dedicat adolescenților (14-17 ani). Cont curent în lei unde poate primi bani.

Banca oferă și adolescentilor Cardul Galben care face bine, un card de debit VISA pe care îl va folosi pentru cumpărături. Smart Mobile, aplicația băncii – il ține conectat la banii lui 24/7. In oferta actuală, banca oferă până la 300 de lei bonus pentru adolescentul tău.

Ce optiuni are cardul dedicat copiilor-

Primește bani instant – bursă, alocație, bani de buzunar de la părinți sau de la prieteni,

Plătește ușor, la magazin sau online. Cu cardul sau direct cu telefonul, prin Apple Pay sau Google Pay.

Retrage în lei gratuit, oriunde în țară.

Economii si educatie financiară. Prin aplicația Smart Mobile, special adaptată nevoilor lui, are o evidență clară a soldului și a tranzacțiilor. Primește notificări instant pentru fiecare încasare, plată și știe exact pe ce s-au dus banii.

La Exim Banca Românească ai Pachet ABC

ABC: destinat copiilor între 6 și 14 ani. Se deschide pe numele reprezentantului legal (parinte/tutore/curator); cont în lei și card Mastercard Standard Start

Orice copil cu varsta intre 6 si 14 ani poate avea GRATUIT cont bancar in LEI si card Mastercard Standard START pe numele sau, fara sa fie necesara o suma minima initiala. Contul poate fi utilizat pentru incasari si depuneri de numerar, inclusiv pentru incasarea burselor sau a altor beneficii scolare.

Există și pachetul Dinamic pentru tineri (14–22 ani) cu acces extins la servicii bancare.

Ce optiuni are cardul dedicat copiilor-

Incasari si depuneri de numerar in Lei (burse, etc)

Plati la POS national si international;

Retrageri de numerar la ATM si MFM in tara si in strainatate;

Depunere de numerar in retreaua de ATM si MFM a bancii;

Utilizarea cardului national si international prin intermediul portofelelor electronice de plata: Google Pay si Apple Pay, cu suportul parintilor pentru inrolare;

Extrasele de cont sunt transmise pe adresa de e-mail, lunar. Remiterea extrasului este o operatiune fara costuri aferente si devine activa a doua zi dupa depunerea cererii la sucursala.

ING Bank oferă ING Young – un card disponibil pentru copii între 10 și 18 ani

Potrivit băncii, prin ING Young înveți cum să îți gestionezi banii mai ușor în mod digital. Disponibil pentru copii între 10 și 18 ani.

Card fizic și virtual, gratuit, personalizabil, cu acces la Home’Bank dedicat copilului

Părintele controlează limitele, poate bloca cardul, primește notificări și are acces la tranzacții. ING Young poate fi deschis de părinți sau tutori, direct din aplicația mobilă Home’Bank. Simplu și gratuit. Tot de acolo pot administra contul și pot comanda pentru tine cardul personalizat, ca să fii oficial pe cont propriu.

Acest produs are integrat un program de economisire în aplicație (round-up, cont de economii atașat) ca instrument educativ.

Ce optiuni are cardul dedicat copiilor-

Retragi și depui cash la ATM,

Economisești. Ai cont de economii chiar din Home’Bank. Dacă vrei, se poate activa și funcția Round Up (economisești automat de fiecare data când plătești undeva),

Plăți. Tot pe card, poți să primești bani de la ai tăi, și nu numai. Și dacă ai minim 16 ani, poți să plătești și cu telefonul

Card personalizat cu 4 modele

În loc de concluzie

Cardul de debit pentru copil poare fi începutul drumului dedicat educației financiare. Pentru ca un copil să învețe să gestioneze banii, este nevoie de timp, de discuții regulate și de practică. Cu sprijinul părinților și ajutați de tehnologia modernă, abilitățile financiare se pot transforma într-o competență reală și practică, ce va fi utilă toată viața.