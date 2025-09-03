Stiri de top

BCR, prima bancă din România care oferă clienților posibilitatea de a solicita bani din orice cont bancar în lei prin numărul de telefon, via RoPay Alias

Banca Comercială Română (BCR) devine prima bancă din România care permite clienților să solicite bani prin simpla introducere a numărului de telefon al destinatarului, prin intermediul serviciului RoPay Alias, disponibil direct în aplicația George.

BCR stimulează incluziunea financiară și digitalizarea

Această nouă opțiune este disponibilă odată cu intrarea în vigoare, la 1 septembrie a.c., a RoPay 2.0, noua schemă de plăți instant dezvoltată TRANSFOND și autorizată de Banca Națională a României.

Petruț Lixandru: Bani instant, doar pe baza numărului de telefon, indiferent de banca

„Prin lansarea funcționalității de solicitare bani prin RoPay Alias, BCR deschide drumul către o nouă etapă a interoperabilității între bănci. Este o soluție care simplifică semnificativ viața clienților, pentru că le permite să trimită sau să solicite bani instant, doar pe baza numărului de telefon, indiferent de banca în care are cont prietenul sau partenerul lor, cu condiția ca instituția să fie înrolată în schemă.

Este încă un pas prin care întregul sistem bancar românesc devine mai conectat, mai rapid și mai accesibil, pentru care le mulțumim partenerilor noștri de la TRANSFOND”, declară Petruț Lixandru, Director Adjunct Distribuție Retail, BCR.

Bani fără IBAN

Funcționalitatea „Solicită bani” le permite clienților să trimită o cerere de plată introducând doar numărul de telefon al persoanei de la care solicită. Aceasta primește o notificare instant și poate confirma tranzacția imediat, fără a fi necesar IBAN-ul sau alte date suplimentare.

Noua opțiune completează serviciile RoPay deja disponibile în George, care includ plățile și încasările instant prin cod QR. Toate aceste soluții fac parte din obiectivul BCR de a stimula incluziunea financiară și digitalizarea ecosistemului de plăți din România.

Funcționalitățile disponibile în George pentru plăți Person2Person includ:

⏹Plată prin RoPay – scanare cod QR: scanezi codul QR, verifici și confirmi;
⏹ Încasare prin RoPay – generare cod QR: generezi codul QR cu suma dorită și îl arăți plătitorului;
⏹ Solicitare bani prin Alias (număr de telefon): introduci suma și numărul de telefon al persoanei, care primește o notificare push și poate confirma plata instant;
⏹ Plata pe baza numărului de telefon – completezi suma și numărul de telefon al beneficiarului plății, iar acesta primește banii instant în contul său.

Accesul la serviciul RoPay este disponibil în aplicația George, iar mai multe detalii pot fi consultate pe pagina dedicată: https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/digital-banking/ropay-george

