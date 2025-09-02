ING te trimite la Cucuieții din Deal, în timp ce românii alocă mai mult pentru concedii: 7% din plățile cu cardul de credit merg către vacanțe

Expresia „La Cucuieții din deal” ne trimite, de obicei, la un loc pierdut, departe de lume, greu de găsit. ING Bank a decis să transforme populara expresie într-o destinație reală: un circuit turistic documentat în județul Bacău. Mai mult, datele ING arată că românii alocă bugete tot mai mari pentru concedii- 7% din plățile cu cardul de credit merg către vacanțe, în creștere cu 5% în 2025.

8 din 10 locuitori din mediul urban au fost sau urmează să meargă într-o vacanță prin România anul acesta. Pentru a susține pasiunea pentru explorare a românilor, ING Bank România anunță proiectul „Cutreieră prin Cucuieții din deal” prin care documentează un circuit alcătuit din experiențe și atracții autentice în zona din jurul localităților Cucuieți din județul Bacău. Acesta reprezintă continuarea campaniei „ING Credit Card cu chef de cutreierat” prin care utilizatorii cardului de credit pot beneficia de 3 rate, fără dobândă, la cumpărăturile cu cardul de credit mai mari de 500 de lei, oriunde în lume.

De la expresie populară la circuit turistic autentic

Pentru a susține curiozitatea și cheful de cutreierat al publicului român, ING lansează o invitație pentru a descoperi un traseu autentic de experiențe în zona din jurul localităților Cucuieți, în județul Bacău. De la vizite în gospodării autentice românești, experiențe gastronomice în peisaje de vis, vizite la castele ale vechilor familii nobiliare și muzee dedicate meseriilor uitate ale răzeșilor din zonă, proiectul este un prilej pentru români de a-și reaminti că pot călători peste tot și cu ajutorul ING Credit Card.

4 din 10 români din mediul urban au fost într-o vacanță în România anul acesta și alți 38% plănuiesc o nouă călătorie în țară.

Potrivit unui studiu realizat în iulie 2025 de ING Bank România cu sprijinul Frappe Digital*, 4 din 10 români din mediul urban au fost într-o vacanță în România anul acesta și alți 38% plănuiesc o nouă călătorie în țară. Jumătate dintre românii din mediul urban descriu vacanța ideală ca fiind una în care au șansa de a descoperi experiențe, gusturi și culturi noi, în timp ce doar 1 din 3 români preferă ca vacanța ideală să fie exclusiv pentru relaxare și odihnă. Vacanțele în țară sunt cu atât mai populare printre părinții tineri, cu copii mici, care consideră că vacanța ideală pentru copii este la mare (63%), la munte (60%) sau într-un parc sau o rezervație naturală (57%).

Diana Mihai: Campania noastră vă invită să descoperiți un sat de care toți am auzit, dar pe care puțini l-am vizitat

„La ING Bank, credem în libertatea de a călători, de a explora locuri noi și trăi experiențe inedite – fie ele în jurul lumii sau mai aproape de casă. Campania noastră vă invită să descoperiți un sat de care toți am auzit, dar pe care puțini l-am vizitat. Și care nu se află la capătul pământului, ci chiar mai aproape decât credeam. În călătoria noastră la Cucuieții din Deal, am testat cum ING Credit Card îți poate debloca noi experiențe în orice colț din lume, totul prin aplicația ING Home’Bank. Acolo am întâlnit un pictor care trăiește într-o casă plină de povești, ca o galerie de artă, un fermier care își crește afacerea într-un colț de rai și o bunică ce ne invită pe toți la degustat și explorat”, explică Diana Mihai, Director de Marketing, Comunicare și Brand Experience, ING Bank România.

Știați că… în imediata apropiere de Cucuieți, George Enescu și-a finalizat opera Oedip?

„Știați că unul dintre siturile arheologice în care s-au descoperit vestigiile culturii de Cucuteni este chiar la… cei mai din deal Cucuieți din România? Sau că în imediata apropiere de Cucuieți, George Enescu și-a finalizat opera Oedip? Cu siguranța nu v-ați aștepta ca într-o călătorie tocmai în această direcție să găsiți muzee demne de mediul urban dichisit, pictori premiați, biserici monument istoric, mâncare gustoasă de-ți plouă-n gură (aici descoperi specialități pe bază de brânză zburată) și multe alte experiențe în pași de… dans (ansamblul Florile din Cucuieți) sau de relaxare la Spa:)! Cronicari Digitali au primit provocarea ING de a documenta cel mai cool program de vacanță pentru ING Credit Card, în cei mai din deal Cucuieți din România. Iar rezultatul a fost demn de dulapul din Narnia!”, spune Silvia Teodorescu, Director Național Cronicari Digitali.

Românii au cheltuit cu 5% mai mult pentru vacanțe în primele cinci luni din acest an față de aceeași perioadă a anului trecut și au alocat, doar pentru călătorii, aproximativ 7% din totalul sumelor cheltuite prin cardul de credit, conform datelor ING Bank România.

Creșterea substanțială a cheltuielilor pentru călătorii se înregistrează în perioada verii, dar și în lunile mai, septembrie și ianuarie. În 2024, în perioada mai – septembrie 2024, clienții ING Bank au cheltuit pentru călătorii și vacanțe, prin cardul de credit, 127 milioane de lei. Pe parcursul întregului an 2024, clienții ING Bank România au alocat pentru vacanțe 15% din totalul sumelor plătite prin cardul de credit ING Bank.

Cutreieră alături de ING Bank prin Cucuieții din deal

Proiectul „Cutreieră alături de ING Bank prin Cucuieții din deal” prezintă primul circuit documentat în regiunea dintre cele două sate cu același nume, din județul Bacău. Disponibilă digital aici, inițiativa recomandă un traseu complet pentru pasionații de cultură și tradiții românești: 10 experiențe care îi vor purta într-un circuit menit să scoată în valoare tradițiile dar și spiritul antreprenorial și artistic al comunităților din Cucuieți. Vizitatorii sunt îndemnați să viziteze o gospodărie tradițională recondiționată în satul Măgirești, să descopere bucătăria autentic moldovenească la Punctul Gastronomic local Domeniul Măgura, să viziteze cea mai veche biserică de lemn chiar în satul Cucuieți, dar și să descopere cum trăiau vechile familii domnești, printr-o vizită la Castelul Ghica.

*Metodologia studiului realizat de ING Bank România și Frappe Digital

Cercetarea cantitativă a fost realizată pe un eșantion de 1064 de respondenți, utilizând metodologia interviurilor online, realizate prin intermediul panelului online, iar datele au fost colectate în 15 iulie 2025. Grupul țintă a fost format din bărbați și femei din mediul urban, cu vârsta între 18 și 65 de ani, care au mers sau urmează să meargă în vacanță anul acesta. Studiul este realizat de Frappe Digital și ING Bank Romania și are o eroare maximă de +/- 3%.