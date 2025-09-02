Raiffeisen Bank lansează un cont de economii cu dobândă de 6% pentru clienții noi. Andra Ion: ”Având în vedere interesul sporit, din ultima perioadă pentru economisire, Raiffeisen Bank vine cu o soluție care dublează siguranța economisirii cu beneficii clare și accesibile”

Raiffeisen Bank România anunță lansarea unui nou produs de economisire destinat persoanelor fizice, disponibil începând din septembrie 2025. Clienții noi care deschid un pachet de cont curent împreună cu un cont de economii în lei beneficiază de, o dobândă anuală de 6% pentru contul de economii în lei, garantat acordată până la 31 martie 2026 și de un bonus garantat de până la 300 lei.

„Serviciile bancare trebuie să fie facile. Cu un simplu click, clienții care își deschid acum un pachet de cont curent pot să deschidă noul cont de economii cu dobândă 6%, un instrument financiar digital sigur și accesibil. Având în vedere interesul sporit, din ultima perioadă pentru economisire, Raiffeisen Bank vine cu o soluție care dublează siguranța economisirii cu beneficii clare și accesibile, în completarea portofoliul nostru de produse dedicate întregii familii. Pentru că nevoile clienților noștri devin tot mai complexe, avem o preocupare continuă să ajutăm familiile din România să aibă un viitor financiar mai bun și să își construiască încă de la început obiceiuri financiare sănătoase”, a declarat Andra Ion, Director Executiv Planificare Personală Financiară, Raiffeisen Bank.

Noul cont de economii este disponibil exclusiv online, prin aplicația Smart Mobile, din 01 septembrie 2025 și se deschide printr-un flux 100% digital, fără niciun cost. Dobânda este garantată pe întreaga perioadă menționată, ulterior urmând a se aplica dobânda standard aferentă conturilor de economii, în vigoare la acel moment.

În plus față de dobânda preferențială, clienții pot obține avantaje financiare suplimentare în valoare de până la 300 lei, în funcție de utilizarea serviciilor bancare asociate:

• 150 lei pentru deschiderea pachetului de cont curent cu card de debit Visa și a unui cont de economii in lei și/sau a unui depozit la termen (in lei, euro sau dolari americani);

• 50 lei pentru efectuarea a cel puțin unei tranzacții cu cardul la comercianți (POS sau online) în luna deschiderii contului;

• 100 lei pentru efectuarea a minimum 10 tranzacții cu cardul în primele 3 luni de la deschiderea contului (inclusiv luna deschiderii).

După deschiderea contului de economii cu dobânda promoțională de 6% pe an, clienții își pot activa, 100% gratuit, serviciul Saving Box. Astfel, la fiecare plată cu cardul de debit, o parte din valoarea tranzacției se economisește automat în contul de economii cu 6% dobândă pe an.