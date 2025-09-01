Stiri de top

Christine Lagarde: Riscul de cădere a Guvernului de la Paris este „îngrijorător”. Franța nu are nevoie de FMI, iar băncile sunt solide, dar sub presiune

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Sursa foto - Shutterstock / T-Wilkinson

Riscul de cădere a Guvernului de la Paris, odată cu votul de încredere din 8 septembrie, este „îngrijorător” pentru zona euro, avertizează Christine Lagarde. Totuși, șefa BCE subliniază că Franța nu se află într-o situație care să necesite intervenția FMI, iar băncile franceze rămân bine capitalizate. Presiunea de piață se vede în acțiuni și obligațiuni, nu în fundamentele sectorului, arată Reuters.

Lagarde: Orice risc de cădere a unui guvern în zona euro este „îngrijorător”

Franța nu se află în prezent într-o situație care să necesite intervenția Fondului Monetar Internațional (FMI), dar orice risc de cădere a unui guvern în zona euro este „îngrijorător”, a declarat luni președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, potrivit Reuters.com.

Contextul politic care pune presiune pe piețe

Prim-ministrul François Bayrou a anunțat un vot de încredere pe 8 septembrie, pe fondul planurilor de strângere bugetară pentru 2026. Opoziția spune că va încerca să doboare guvernul minoritar. În acest climat, acțiunile și obligațiunile franceze au resimțit presiune, în a doua economie a zonei euro.

Această situație a afectat piețele de acțiuni și obligațiuni din Franța, a doua economie a zonei euro. Astfel că, Lagarde transmite un mesaj de calm pentru investitori.

Oficialul recunoaște că băncile franceze au fost supuse presiunilor, dar Lagarde susține că sistemul bancar francez este într-o poziție mai bună comparativ cu criza financiară din 2008.

Sistemul bancar francez este bine capitalizat

„Cred că sistemul bancar francez este bine capitalizat, că se află într-o stare mai bună decât în timpul ultimei mari crize financiare, că este bine structurat, bine supravegheat și are actori responsabili”, a spus ea.

„Nu cred că sistemul bancar în sine reprezintă, în vreun fel, sursa riscului actual, dar piețele, în toate circumstanțele de acest tip, evaluează riscul”, a mai precizat Lagarde, citat de Reuters.

By Gabriela Dinu
