Raiffeisen Bank lansează contul destinat adolescenților, primul pas spre independența financiară. Cătălin Chirieac: Prin lansarea contului îi susținem pe părinți să răspundă nevoilor unei generații conectate digital

Gabriela Dinu
Raiffeisen Bank a lansat un cont bancar dedicat adolescenților cu vârste între 14 și 18 ani, oferindu-le tinerilor posibilitatea de a face primii pași spre independență financiară, într-un cadru sigur și adaptat nevoilor lor digitale.

Aplicația a fost personalizată pentru nevoile adolescențilorCont gratuit, cu retrageri de la bancomat gratuiteCătălin Chirieac: Prin lansarea contului îi susținem pe părinți să răspundă nevoilor unei generații conectate digitalGestionarea banilor în siguranță

Aplicația a fost personalizată pentru nevoile adolescenților

Noul cont le permite adolescenților să facă plăți rapide cu cardul în magazine sau online, să retragă gratuit numerar de la orice ATM din România și să își urmărească banii direct în aplicația Smart Mobile, unde pot vedea soldul, istoricul tranzacțiilor și primi notificări instant. În plus, aplicația a fost personalizată pentru nevoile adolescenților iar contul vine cu măsuri suplimentare de siguranță, precum blocarea cardului și solicitarea unuia nou, direct din aplicație.

Cont gratuit, cu retrageri de la bancomat gratuite

Contul este complet gratuit și include card și acces la aplicația Smart Mobile, adaptată nevoilor lor. După deschidere, adolescenții pot primi un bonus financiar de până la 300 lei, oferit în funcție de modul de utilizare a contului: un stimulent suplimentar pentru a învăța să își gestioneze responsabil banii.

Cătălin Chirieac: Prin lansarea contului îi susținem pe părinți să răspundă nevoilor unei generații conectate digital

„Suntem o bancă pentru întreaga familie. Prin lansarea contului bancar dedicat adolescenților, îi susținem pe părinți să răspundă nevoilor unei generații conectate digital, curioase și dornice de autonomie.

Credem că este important ca tinerii să învețe să-și administreze banii într-un mod responsabil, într-un cadru sigur și bine ghidat. În acest fel, completăm gama noastră de soluții financiare care se adresează fiecărui membru al familiei.”, declară Cătălin Chirieac, Director Executiv Achiziție și Engage Clienți Persoane Fizice la Raiffeisen Bank.

Gestionarea banilor în siguranță

Potrivit băncii, contul bancar răspunde provocărilor reale din relația părinte-adolescent, într-un moment în care nevoia de libertate vine la pachet cu dorința de siguranță. Astfel, noul produs completează procesul de planificare financiară, oferind tinerilor nu doar încredere, ci și oportunitatea unor experiențe practice și sigure de gestionare a banilor, într-o etapă esențială a formării lor.

