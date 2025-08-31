Stiri de top

Recesiunea tehnică e inevitabilă în România. Csaba Bálint, BNR: Acest scenariu este cât se poate de plauzibil

Csaba Balint / SURSA- BNR

România se îndreaptă spre o recesiune tehnică în următoarele trimestre, însă nu este de așteptat o criză profundă, precum cele din 2008–2009 sau 2020, susține Csaba Bálint, membru în Consiliul de Administrație al BNR, într-un interviu acordat publicației maghiare Krónika.

„Probabilitatea este mult mai mare ca România să treacă printr-o recesiune tehnică în următoarele câteva trimestre. Acest scenariu este cât se poate de plauzibil”, a explicat expertul băncii centrale.

Potrivit acestuia, principala cauză a dezechilibrelor economice este deficitul bugetar excesiv, care a depășit anul trecut pragul de 9% din PIB. „Dacă dintr-un venit de 34 lei cheltuim 43, este clar că situația este nesustenabilă. Nu putem construi convergență și creștere economică pe un asemenea buget”, a explicat oficialul BNR, comparând statul cu o gospodărie.

Problemele României: datorie publică, inflație și dezechilibru extern

Bálint avertizează că datoria publică a ajuns deja la 55% din PIB și ar putea atinge 60% anul viitor, în timp ce inflația din România încetinește mai greu decât în alte state din regiune, din cauza derapajului fiscal. De asemenea, cheltuielile publice excesive au dus la adâncirea deficitului comercial, afectând exporturile României într-un context european dificil.

Măsuri dure, dar inevitabile

Oficialul BNR a explicat că guvernul trebuie să reducă deficitul la circa 3% din PIB, ceea ce înseamnă acoperirea „celor 6 lei lipsă” prin pachete succesive de consolidare fiscală. Primul val de măsuri – creșteri de taxe – a intrat în vigoare pe 1 august, alte majorări urmează în ianuarie, iar un al doilea pachet, axat pe tăierea cheltuielilor, este în pregătire (n.r . și poate fi adoptat astăzi).

Urmează o perioadă critică, apoi putem vedea prima rază de speranță

Deși următoarele 9–12 luni vor fi dificile pentru populație și companii, Bálint consideră că, dacă măsurile vor fi aplicate consecvent, România ar putea intra într-un nou ciclu de creștere economică, similar celui din perioada 2010–2011.

„Dacă reușim să trecem prin această perioadă critică de 9–12 luni, atunci cred că – așa cum s-a întâmplat în 2010–2011 – ar putea începe un nou ciclu de creștere economică.”

Potrivit declarațiilor din Kronika, primele efecte pozitive se văd deja, Csaba punctând că dobânzile au început să scadă, riscul de neplată al României s-a redus semnificativ, agențiile internaționale de rating au evaluat favorabil aceste măsuri, iar reacția bursei a fost de asemenea pozitivă.

BNR: de la „există risc”, Mugur Isărescu, la „recesiune tehnică inevitabilă”

Putem remarca o intensificare a mesajelor venite de la BNR, iar declarația lui Csaba Bálint (BNR) vine în continuarea avertismentelor lansate la începutul lunii august de chiar Guvernatorul Mugur Isărescu. Acesta sublinia, la lansarea Raportului asupra Inflației că „România nu este încă în recesiune, dar există un risc real ca acest scenariu să se materializeze”.

Citești declarațiile Guvernatorului BNR AICI

BNR majorează prognoza de inflație pentru 2025 la 8,8%, cu ”un vârf de 9,7%” în septembrie. Mugur Isărescu: „Evitarea recesiunii depinde de absorbția fondurilor europene”

Gabriela Dinu
