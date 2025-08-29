Libra Internet Bank a raportat profit de 164 milioane lei și o creștere de 16% a portofoliului de credite în S1 2025

Libra Internet Bank a înregistrat rezultate solide în primele șase luni din 2025: portofoliul de credite a crescut cu 16%, până la 8,3 miliarde lei, iar profitul net a depășit 164 milioane lei, în urcare cu aproape 10% față de anul trecut.

Depozitele atrase de la clienți au ajuns la 10,8 miliarde lei

În prima jumătate a anului 2025, portofoliul net de credite al Libra Internet Bank a urcat până la 8,3 miliarde lei, un avans de aproximativ 16% față de 2024. În același timp, depozitele atrase de la clienți au fost de 10,8 miliarde lei, în linie cu valoarea înregistrată la finalul anului.

Activele băncii au ajuns la 12,9 miliarde lei



Activele Libra au ajuns la 12,9 miliarde lei, în creștere cu 11,2% față de Semestrul I din 2024, iar profitul pe primele șase luni a fost de 164,1 milioane lei, cu aproape 10% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit băncii, aceste creșteri au fost realizate simultan cu păstrarea unei rate stabile a creditelor neperformante, de 2,3%, considerabil sub media sistemului bancar (2,8% la 30 iunie 2025).

Cristina Mahika-Voiconi: Ne-am concentrat, ca întotdeauna, pe cultivarea relației cu clienții Libra Internet Bank

„În prima jumătate a anului 2025, ne-am concentrat, ca întotdeauna, pe cultivarea relației cu clienții Libra Internet Bank. A fost o perioadă în care am finanțat proiecte interesante și am mizat pe investițiile în tehnologie, pentru a oferi cele mai bune servicii și produse bancare. Iar rezultatele obținute ne reconfirmă că am ales modelul de business potrivit și ne motivează să inovăm permanent și să fim alături de clienții noștri în toate momentele în care aceștia au nevoie de un partener de încredere.”, a declarat Cristina Mahika-Voiconi, Director General Libra Internet Bank.

Focus pe profesii liberale și parteneriate fintech



Libra Internet Bank este specializată în oferirea de produse și servicii dedicate Profesiilor liberale și companiilor din Real Estate și Agribusiness. Libra Internet Bank este, de asemenea, partenerul celor mai importante fintech-uri internaționale prezente în țară.

Libra Internet Bank oferă plăți instant în lei și în euro, precum și un serviciu de inteligență artificială generativă bazat pe voce în aplicația sa de mobile banking. Libra Internet Bank are o rețea de 59 de sucursale în București și alte orașe mari din România.

Libra Internet Bank a fost înființată în 1996 în București și face parte din grupul american de investiții New Century Holdings (NCH).