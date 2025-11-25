BankingNews20. Alessio Cioni, Intesa Sanpaolo Bank România: ”Succesul BankingNews se bazează pe credibilitatea câștigată pas cu pas, pe consecvența valorilor editoriale și pe o înțelegere profundă a industriei bancare”

Anul 2025 este special pentru BankingNews. Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România împlinește 20 de ani. Publicația este o poveste de familie, care a reușit să-și găsească drumul, să treacă peste momentele grele, să se diferențieze, să aducă banking-ul mai aproape de cititori, să educe și să arate rolul esențial al acestui domeniu pentru bunăstarea companiilor și populației, dar și pentru economie în ansamblu.

Noi, fondatorii BankingNews, Gabriela și Cornel Dinu, am fost perseverenți și am rămas fideli ideii de la care am pornit în această călătorie, respectiv aceea de a evoca emoții, de a umaniza bankingul și de a vorbi despre oameni pentru oameni. Cu ocazia împlinirii celor 20 de ani de activitate, vom onora momentul prin Gala Aniversară BankingNews, care va avea loc pe data de 26 noiembrie. Până atunci, vom aduce, pe cât posibil în fiecare zi, în fața cititorilor noștri, câteva gânduri exprimate de oameni din banking, reprezentanți din top-management-ul instituțiilor de credit. Continuăm această serie de articole cu opinia transmisă de Alessio Cioni, CEO Intesa Sanpaolo Bank România.

Alessio Cioni: ”Într-un peisaj media aflat într-o continuă transformare, să rămâi relevant timp de 20 de ani este o realizare remarcabilă”

”BankingNews înseamnă rigoare analitică, experiență și stabilitate. Într-un peisaj media aflat într-o continuă transformare, să rămâi relevant timp de 20 de ani este o realizare remarcabilă. Acest succes se bazează pe credibilitatea câștigată pas cu pas, pe consecvența valorilor editoriale și pe o înțelegere profundă a industriei bancare. Felicitări unei publicații care și-a câștigat pe deplin respectul!

Astăzi, mai mult ca oricând, avem responsabilitatea comună de a evidenția importanța jurnalismului autentic: acel tip de jurnalism care informează corect, oferă context și contribuie cu adevărat la educația financiară.

Privind spre viitor, cred că BankingNews va juca un rol și mai important: va ghida publicul prin transformările aduse de digitalizare, sustenabilitate și noile modele bancare, continuând să fie o voce echilibrată și relevantă într-un ecosistem financiar aflat într-o continuă evoluție.”