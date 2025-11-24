BankingNews20. Philipp Gamauf, ING Bank România: ”Remarc contribuția esențială a BankingNews la consolidarea unui dialog autentic între industria bancară și publicul larg”

Anul 2025 este special pentru BankingNews. Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România împlinește 20 de ani. Publicația este o poveste de familie, care a reușit să-și găsească drumul, să treacă peste momentele grele, să se diferențieze, să aducă banking-ul mai aproape de cititori, să educe și să arate rolul esențial al acestui domeniu pentru bunăstarea companiilor și populației, dar și pentru economie în ansamblu.

Noi, fondatorii BankingNews, Gabriela și Cornel Dinu, am fost perseverenți și am rămas fideli ideii de la care am pornit în această călătorie, respectiv aceea de a evoca emoții, de a umaniza bankingul și de a vorbi despre oameni pentru oameni. Cu ocazia împlinirii celor 20 de ani de activitate, vom onora momentul prin Gala Aniversară BankingNews, care va avea loc pe data de 26 noiembrie. Până atunci, vom aduce, pe cât posibil în fiecare zi, în fața cititorilor noștri, câteva gânduri exprimate de oameni din banking, reprezentanți din top-management-ul instituțiilor de credit. Continuăm această serie de articole cu opinia transmisă de Philipp Gamauf, CFO ING Bank România.

Philipp Gamauf: ”BankingNews a fost, și rămâne, o sursă de informare credibilă, echilibrată și relevantă”

”Privind înapoi la cei 20 de ani de activitate ai publicației BankingNews, nu pot decât să remarc contribuția sa esențială la consolidarea unui dialog autentic între industria bancară și publicul larg. A fost, și rămâne, o sursă de informare credibilă, echilibrată și relevantă, care a reușit să traducă complexitatea sistemului bancar într-un limbaj accesibil.

BankingNews a fost martor și partener în reflectarea transformărilor profunde din sectorul bancar – de la digitalizare și inovație, la reglementări și schimbări de comportament ale consumatorilor. A reușit să ofere context, analiză și voce tuturor actorilor implicați. Şi nu de puţine ori au prezentat ştiri în exclusivitate.

Privind spre viitor, sunt convins că BankingNews va continua să joace un rolul de moderare între bănci și publicul larg. Într-un peisaj financiar tot mai digital și dinamic, publicația are oportunitatea de a deveni un reper, contribuind la formarea unei societăți mai informate și a unei industrii tot mai mature. La mulți ani și la cât mai multe proiecte de impact!”