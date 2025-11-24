InterviuriStiri de top

#BankingNews20. Philipp Gamauf, ING Bank România: ”Remarc contribuția esențială a BankingNews la consolidarea unui dialog autentic între industria bancară și publicul larg”

Cornel Dinu
Cornel Dinu
Philipp Gamauf a fost între 2017 și 2022, CFO al UniCredit Bank România

Anul 2025 este special pentru BankingNews. Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România împlinește 20 de ani. Publicația este o poveste de familie, care a reușit să-și găsească drumul, să treacă peste momentele grele, să se diferențieze, să aducă banking-ul mai aproape de cititori, să educe și să arate rolul esențial al acestui domeniu pentru bunăstarea companiilor și populației, dar și pentru economie în ansamblu.

Noi, fondatorii BankingNews, Gabriela și Cornel Dinu, am fost perseverenți și am rămas fideli ideii de la care am pornit în această călătorie, respectiv aceea de a evoca emoții, de a umaniza bankingul și de a vorbi despre oameni pentru oameni. Cu ocazia împlinirii celor 20 de ani de activitate, vom onora momentul prin Gala Aniversară BankingNews, care va avea loc pe data de 26 noiembrie. Până atunci, vom aduce, pe cât posibil în fiecare zi, în fața cititorilor noștri, câteva gânduri exprimate de oameni din banking, reprezentanți din top-management-ul instituțiilor de credit. Continuăm această serie de articole cu opinia transmisă de Philipp Gamauf, CFO ING Bank România.

Philipp Gamauf: ”BankingNews a fost, și rămâne, o sursă de informare credibilă, echilibrată și relevantă”

”Privind înapoi la cei 20 de ani de activitate ai publicației BankingNews, nu pot decât să remarc contribuția sa esențială la consolidarea unui dialog autentic între industria bancară și publicul larg. A fost, și rămâne, o sursă de informare credibilă, echilibrată și relevantă, care a reușit să traducă complexitatea sistemului bancar într-un limbaj accesibil.

BankingNews a fost martor și partener în reflectarea transformărilor profunde din sectorul bancar – de la digitalizare și inovație, la reglementări și schimbări de comportament ale consumatorilor. A reușit să ofere context, analiză și voce tuturor actorilor implicați. Şi nu de puţine ori au prezentat ştiri în exclusivitate.

Privind spre viitor, sunt convins că BankingNews va continua să joace un rolul de moderare între bănci și publicul larg. Într-un peisaj financiar tot mai digital și dinamic, publicația are oportunitatea de a deveni un reper, contribuind la formarea unei societăți mai informate și a unei industrii tot mai mature. La mulți ani și la cât mai multe proiecte de impact!”

You Might Also Like

BRD coordonează o finanțare sindicalizată de 300 milioane de euro pentru Autonom Services

Raiffeisen Bank devine prima bancă din România care oferă acces la platforma my Visa direct din aplicația Smart Mobile, dedicată persoanelor fizice

UniCredit Bank a coordonat un credit sindicalizat de 300 de milioane de euro pentru Autonom Services. Andrei Bratu: ”Este un exemplu concret al modului în care echipele noastre, prin colaborare și expertiză multidisciplinară, reușesc să încheie tranzacții de referință pe piața românească”

Raiffeisen Bank a lansat Money Strike – prima hartă de tactical FPS din România dedicată educației financiare pentru tineri

#BankingNews20. Alessio Cioni, Intesa Sanpaolo Bank România: ”Succesul BankingNews se bazează pe credibilitatea câștigată pas cu pas, pe consecvența valorilor editoriale și pe o înțelegere profundă a industriei bancare”

TAGGED: , ,
Share this Article
By Cornel Dinu
Follow:
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
Previous Article ING Bank și Generali România lansează plata serviciilor de asigurare prin scanarea codului QR RoPay, direct din aplicația bancară
Next Article #BankingNews20. Alessio Cioni, Intesa Sanpaolo Bank România: ”Succesul BankingNews se bazează pe credibilitatea câștigată pas cu pas, pe consecvența valorilor editoriale și pe o înțelegere profundă a industriei bancare”
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?