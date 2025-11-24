ING Bank și Generali România lansează plata serviciilor de asigurare prin scanarea codului QR RoPay, direct din aplicația bancară

Stiri de top

ING Bank și Generali România anunță lansarea RoPay Facturi – soluția digitală care simplifică semnificativ procesul de plată a serviciilor de asigurare. Începând din luna octombrie, documentele de plată a primelor de asigurare emise de Generali includ un cod QR RoPay care poate fi scanat direct din aplicația mobilă a băncii, oferind o experiență de plată rapidă, sigură și intuitivă.

ING Bank implementează soluții digitale eficiente și relevante pentru viața de zi cu zi

Această integrare reflectă angajamentul ING Bank de a transforma experiența bancară, implementând soluții digitale eficiente și relevante pentru viața de zi cu zi a clienților. Scanarea codului QR permite inițierea unei plăți instantanee, fără a fi necesară introducerea manuală a datelor bancare sau a informațiilor de pe card. Procesul este uniform și simplu, iar clienții Generali pot achita rapid serviciile de asigurare, cu condiția ca banca lor să ofere această funcționalitate.

Ileana Damian: Se elimină riscul de introducere eronată a datelor de card sau IBAN

„Ne concentrăm permanent pe simplificarea interacțiunii cu clienții noștri, iar integrarea soluției RoPay prin cod QR pe documentele de plată reprezintă un pas firesc. Pe lângă timpul economisit pentru achiziția serviciilor de asigurare și procesarea plății, se elimină riscul de introducere eronată a datelor de card sau IBAN, totul în condiții de siguranță sporită a datelor. Suntem mândri să fim printre primii asigurători care implementează această soluție modernă și să ne ajutăm clienții să se asigure mai comod și mai rapid”, a declarat Ileana Damian, Chief Operations Officer, Generali România.

RoPay, sistem de plati dezvoltat de Transfond

Soluția face parte din serviciul național de plăți mobile instant fără card RoPay, dezvoltat de TRANSFOND, împreună cu instituțiile financiar-bancare, care permite utilizatorilor să efectueze transferuri instant între persoane, fără comisioane, dar și să plătească la comercianți, utilizând aplicația de mobile banking pentru scanarea codurilor QR.

Raluca Țintoiu: Suntem pregătiți să extindem implementarea soluțiilor RoPay alături de clienții noștri

„Publicul din România este încă în faza de familiarizare cu soluțiile de plată RoPay, însă avem încredere că acestea vor deveni un standard pe piață – atât pentru transferurile între persoane, cât și pentru plățile către comercianți sau furnizori de servicii. Generali demonstrează, încă o dată, preocuparea pentru experiența clientului, prin introducerea codului QR RoPay pe documentele de plată, facilitând astfel o modalitate simplă și eficientă de a parcurge acest proces. Suntem pregătiți să extindem implementarea soluțiilor RoPay alături de clienții noștri”, a declarat Raluca Țintoiu, Deputy CEO & Head of Wholesale Banking, ING Bank România.

Pentru siguranța tranzacțiilor, scanarea se realizează exclusiv din aplicațiile de mobile banking ale băncilor unde clienții Generali au cont, cu criptare completă și autentificare biometrică sau prin parole dinamice. Astfel, soluția asigură un nivel ridicat de protecție a datelor personale și bancare, reducând riscul tentativelor de fraudă asociate codurilor QR.

Soluția RoPay continuă să aducă beneficii reale clienților


„Ne bucură că soluția RoPay continuă să aducă beneficii reale clienților, simplificând plățile cotidiene de orice tip (în acest caz, P2B – Person-to-Business) și transformând experiența financiară într-una rapidă, plăcută și sigură, accesibilă tuturor și adaptată nevoilor moderne ale utilizatorilor. Le mulțumim partenerilor noștri de la ING Bank pentru implicarea activă și pentru susținerea implementării acestei soluții inovatoare, care întrunește toate condițiile pentru a deveni un veritabil brand național”, a declarat Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.

Lost your password?