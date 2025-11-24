Stiri de top

CFA România avertizează: economia încetinește, inflația coboară lent, iar euro va trece pragul psihologic de 5,2 lei, în 2026

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Adrian Codirlașu, CFA – Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania

Încrederea analiștilor în evoluția economiei s-a deteriorat puternic în octombrie, pe fondul încetinirii economice, a inflației încă ridicate și a perspectivelor de depreciere a leului. Indicatorul CFA România a scăzut cu 7,3 puncte, iar prognozele pentru 2026 anticipă un curs euro peste 5,2 lei și o creștere economică sub 1%.

Contents
Adrian Codirlașu: Politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflației și a stabilității financiare Economia încetinește vizibilInflația se temperează, dar nu suficientEuro poate depăși 5,2 lei: scenariu confirmat de datele CFAROBOR, un posibil respiro pentru consumatori, dacă traiectoria inflației continuă să se îmbunătățeascăDeficit mare, datorie în creștere

Indicatorul de Încredere Macroeconomică realizat de Asociația CFA România a consemnat în octombrie una dintre cele mai mari scăderi din acest an, diminuându-se cu 7,3 puncte. Atât componenta de anticipații, cât și cea privind condițiile curente au coborât semnificativ, semnalând o deteriorare accentuată a sentimentului macroeconomic.

Adrian Codirlașu: Politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflației și a stabilității financiare

“În concordanță cu evoluția economiei, indicatorul de încredere a continuat să se reducă. Este de remarcat că, pentru prima oară în acest episod inflaționist, anticipațiile de evoluție a ratei inflației pentru următoarele 12 luni s-au redus față de exercițiul anterior. De asemenea, sunt de remarcat anticipațiile de reducere lentă a deficitului bugetar. Practic, politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflației și a stabilității financiare și în anul următor.”, explică Adrian Codirlașu, CFA, președintele Asociației CFA România.

Economia încetinește vizibil

Datele centralizate de Asociația CFA arată o deteriorare a perspectivelor economice, cu o creștere reală a PIB este estimată la 0,6% în 2025, sub nivelul actual de 0,8%. Pentru 2026, analiștii văd un avans sub 1%, ceea ce confirmă ca economia stagnează.

Inflația se temperează, dar nu suficient

Pentru orizontul noiembrie 2026, rata inflației anticipată este de 6,26%, în scădere față de nivelul actual de 9,76%. Trei din patru analiști consideră că inflația va scădea în următoarele 12 luni — o evoluție pozitivă, dar insuficientă pentru a readuce indicatorul în zona țintei BNR.

Euro poate depăși 5,2 lei: scenariu confirmat de datele CFA

Semnalul major al lunii vine din zona cursului valutar. 83% dintre analiști estimează deprecierea leului în 2026, iar anticipația pentru 12 luni indică, pentru prima dată în acest ciclu economic, un curs mediu de 5,2045 lei/euro — nivel care ar depăși pragul psihologic de 5,2 lei.

Pentru orizontul de 6 luni, cursul prognozat este de 5,1410 lei/euro, ceea ce arată o tendință clară de slăbire a monedei naționale.

ROBOR, un posibil respiro pentru consumatori, dacă traiectoria inflației continuă să se îmbunătățească

Reducerea estimată indică o relaxare lentă a condițiilor de finanțare, care ar putea aduce o ușoară scădere a ratelor pentru consumatori în cursul anului 2026, dacă traiectoria inflației se menține descendentă.

Deficit mare, datorie în creștere

Deficitul bugetar rămâne principalul risc macroeconomic:

*estimare 2025: 8,3% din PIB,

*estimare 2026: 7% din PIB.

În paralel, datoria publică este anticipată să urce la 62% din PIB în următoarele 12 luni, un nivel care va pune presiune suplimentară pe costurile de finanțare ale statului.

Citeste si

CFA România: 2026 se anunță un an dificil. Creștere economică aproape de zero, inflație, dobânzi ridicate și posibile noi taxe. Adrian Codirlașu: „România are nevoie de predictibilitate fiscală și de reforme reale pentru a-și recâștiga potențialul de creștere”

You Might Also Like

UniCredit Bank a coordonat un credit sindicalizat de 300 de milioane de euro pentru Autonom Services. Andrei Bratu: ”Este un exemplu concret al modului în care echipele noastre, prin colaborare și expertiză multidisciplinară, reușesc să încheie tranzacții de referință pe piața românească”

Raiffeisen Bank a lansat Money Strike – prima hartă de tactical FPS din România dedicată educației financiare pentru tineri

#BankingNews20. Alessio Cioni, Intesa Sanpaolo Bank România: ”Succesul BankingNews se bazează pe credibilitatea câștigată pas cu pas, pe consecvența valorilor editoriale și pe o înțelegere profundă a industriei bancare”

#BankingNews20. Philipp Gamauf, ING Bank România: ”Remarc contribuția esențială a BankingNews la consolidarea unui dialog autentic între industria bancară și publicul larg”

ING Bank și Generali România lansează plata serviciilor de asigurare prin scanarea codului QR RoPay, direct din aplicația bancară

TAGGED: , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article PREMIRĂ. Banca Transilvania a finalizat cu succes cea mai mare emisiune de obligațiuni AT1 din Europa Centrală și de Est. Ömer Tetik: Suntem pe deplin pregătiți să ne continuăm creșterea și sunt deosebit de încântat să observ interesul ridicat venit din partea piețelor internaționale
Next Article ING Bank și Generali România lansează plata serviciilor de asigurare prin scanarea codului QR RoPay, direct din aplicația bancară
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?