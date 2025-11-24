CFA România avertizează: economia încetinește, inflația coboară lent, iar euro va trece pragul psihologic de 5,2 lei, în 2026

Încrederea analiștilor în evoluția economiei s-a deteriorat puternic în octombrie, pe fondul încetinirii economice, a inflației încă ridicate și a perspectivelor de depreciere a leului. Indicatorul CFA România a scăzut cu 7,3 puncte, iar prognozele pentru 2026 anticipă un curs euro peste 5,2 lei și o creștere economică sub 1%.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică realizat de Asociația CFA România a consemnat în octombrie una dintre cele mai mari scăderi din acest an, diminuându-se cu 7,3 puncte. Atât componenta de anticipații, cât și cea privind condițiile curente au coborât semnificativ, semnalând o deteriorare accentuată a sentimentului macroeconomic.

Adrian Codirlașu: Politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflației și a stabilității financiare

“În concordanță cu evoluția economiei, indicatorul de încredere a continuat să se reducă. Este de remarcat că, pentru prima oară în acest episod inflaționist, anticipațiile de evoluție a ratei inflației pentru următoarele 12 luni s-au redus față de exercițiul anterior. De asemenea, sunt de remarcat anticipațiile de reducere lentă a deficitului bugetar. Practic, politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflației și a stabilității financiare și în anul următor.”, explică Adrian Codirlașu, CFA, președintele Asociației CFA România.

Economia încetinește vizibil

Datele centralizate de Asociația CFA arată o deteriorare a perspectivelor economice, cu o creștere reală a PIB este estimată la 0,6% în 2025, sub nivelul actual de 0,8%. Pentru 2026, analiștii văd un avans sub 1%, ceea ce confirmă ca economia stagnează.

Inflația se temperează, dar nu suficient

Pentru orizontul noiembrie 2026, rata inflației anticipată este de 6,26%, în scădere față de nivelul actual de 9,76%. Trei din patru analiști consideră că inflația va scădea în următoarele 12 luni — o evoluție pozitivă, dar insuficientă pentru a readuce indicatorul în zona țintei BNR.

Semnalul major al lunii vine din zona cursului valutar. 83% dintre analiști estimează deprecierea leului în 2026, iar anticipația pentru 12 luni indică, pentru prima dată în acest ciclu economic, un curs mediu de 5,2045 lei/euro — nivel care ar depăși pragul psihologic de 5,2 lei.

Pentru orizontul de 6 luni, cursul prognozat este de 5,1410 lei/euro, ceea ce arată o tendință clară de slăbire a monedei naționale.

ROBOR, un posibil respiro pentru consumatori, dacă traiectoria inflației continuă să se îmbunătățească

Reducerea estimată indică o relaxare lentă a condițiilor de finanțare, care ar putea aduce o ușoară scădere a ratelor pentru consumatori în cursul anului 2026, dacă traiectoria inflației se menține descendentă.

Deficit mare, datorie în creștere

Deficitul bugetar rămâne principalul risc macroeconomic:

*estimare 2025: 8,3% din PIB,

*estimare 2026: 7% din PIB.

În paralel, datoria publică este anticipată să urce la 62% din PIB în următoarele 12 luni, un nivel care va pune presiune suplimentară pe costurile de finanțare ale statului.

