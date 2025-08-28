BRD aduce „The Original Superstars” la Festivalul Enescu 2025 și deschide scena către noi experiențe muzicale

Partener principal al Festivalului Enescu, BRD Groupe Société Générale lansează în 2025 campania „The Original Superstars” și seria de concerte „Enescu în Control”, aducând muzica clasică mai aproape de public printr-o reinterpretare contemporană și prin evenimente în spații neconvenționale.

BRD susține Festivalul Enescu din 2023

Din 2023, BRD susține Festivalul Enescu, cel mai amplu eveniment cultural organizat în România și unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică clasică din lume. La fel ca la ediția precedentă, banca își propune nu doar să susțină festivalul, ci și să exploreze modalități noi prin care muzica și spiritul Festivalului Enescu pot fi aduse mai aproape de public.

Flavia Popa: Pentru noi, cultura înseamnă libertate, deschidere și curajul de a privi lumea așa cum este

„Credem că muzica clasică poate face parte din viața oricui și că are forța de a rămâne vie în orice context. De aceea, ne străduim să susținem, la fiecare ediție, nu doar scena consacrată a festivalului, ci și inițiative care îi deschid muzicii clasice drumuri noi către marele public. Pentru noi, cultura înseamnă libertate, deschidere și curajul de a privi lumea așa cum este, într-un spațiu în care este loc pentru toate modalitățile de exprimare artistică”, a spus Flavia Popa, Secretarul General al BRD Groupe Société Générale.

Dacă în 2023, banca a invitat publicul să descopere senzațiile pe care muzica le trezește în fiecare cu ajutorul tuturor simțurilor, prin experiențe diverse și multi-senzoriale, anul acesta, prin proiectul The Original Superstars, ea îndreaptă reflectorul către marii creatori ai muzicii clasice, evocând forța lor de a fascina și inspira, în același mod în care o fac astăzi cei mai importanți influenceri contemporani.

The Original Superstars oferă o perspectivă nouă asupra marilor figuri ale muzicii clasice, lansând o provocare percepției că „superstarul” ar fi un concept specific doar perioadei contemporane. Marile figuri ale muzicii clasice sunt aduse în prezent, unde își dezvăluie vitalitatea și spiritul rebel, văzute prin filtre contemporane care le revalidează drept staruri ale anului 2025.

The Original Superstars are asociate două playlist-uri, disponibile pe profilul BRD Music din Spotify, care explorează legătura subtilă dintre patrimoniul muzical clasic și cultura contemporană. Cele două playlisturi curatoriate de regizorul de film Bogdan Teodor Olteanu și de Ana Băncescu, compozitor de muzică de film – „Classic Inspiration” și „Classical Film Soundtracks” – propun o călătorie sonoră prin influențele clasice care modelează muzica pop și cinematografia actuală. De la Rahmaninov la piesele lui Frank Sinatra, până la compoziții semnate de George Enescu regăsite în filmele lui Wes Anderson, selecțiile evidențiază continuitatea creativă dintre generații și puterea muzicii de a transcende genuri și epoci.

În paralel, platforma de jurnalism cultural Scena9.ro dedică o serie de portrete marilor compozitori George Enescu, Maurice Ravel, Dmitri Șostakovici și Pierre Boulez, ale căror lucrări fac parte din programul festivalului, invitând publicul să îi cunoască nu doar prin partiturile lor, ci și prin poveștile și pasiunile care i-au definit. De asemenea, redacția Scoala9.ro implementează o inițiativă editorială care aduce în prim-plan vocile tinere ale muzicii clasice. Reportajele și interviurile realizate în cadrul Festivalului Enescu explorează universul celor mai tineri fani și artiști, oferind o perspectivă proaspătă asupra unei cariere în muzică și reafirmând ideea că muzica clasică poate fi cool, relevantă și profund conectată la generațiile de azi.

În același sens, noua serie de concerte Enescu în Control powered by BRD, introdusă în programul principal al festivalului, transformă experiența publicului, ducând muzica dincolo de spațiile tradiționale, acolo unde întâlnirea cu ea devine surpriză, bucurie și descoperire.

Enescu în Control marchează o premieră pentru festival: o deschidere spre un spațiu cultural care, în ultimii 17 ani, a devenit reper al muzicii alternative din România. Pe toată durata Festivalului Enescu, în fiecare seară de miercuri, de la ora 22:00, Club Control găzduiește evenimente unde artiști de talie internațională și ansambluri românești de top propun un alt fel de experiență muzicală – liberă, experimentală, în dialog cu jazzul, muzica electronică și percuția contemporană.

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la moartea marelui compozitor și muzician român, George Enescu. Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 artiști din 28 de țări, ce vor aduce în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

