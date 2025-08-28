Stiri de top

280.000 de persoane și-au testat cunoștințele pe platforma Siguranța online a Băncii Transilvania

Gabriela Dinu
Sursa foto -BT

Peste un sfert de milion de români au intrat pe platforma Băncii Transilvania, Siguranța online, pentru a-și verifica cunoștințele despre fraudele digitale. În șase luni, testul a fost completat de 365.000 de ori, semn că interesul pentru educația digitală și protejarea banilor este tot mai ridicat.

În perioada februarie–august 2025, peste 280.000 de persoane au accesat platforma Siguranța online a Băncii Transilvania pentru a-și testa cunoștințele despre pericolele digitale. Testul a fost completat, în total, de 365.000 de ori, cu un record de 12.000 de participanți într-o singură zi, anunî Banca Transilvania.

Ce întrebări dau bătăi de cap românilor

Cele mai multe provocări au fost generate de întrebările despre următoarele subiecte:

•Ce informații sunt necesare pentru a primi bani în cont?
Răspuns corect: IBAN-ul și numele destinatarului.
•Ce ar trebui să faci dacă primești un mesaj/un apel de la un angajat al băncii, care îți cere să instalezi o aplicație pentru control la distanță a dispozitivelor, de tipul AnyDesk/Team View?
Răspuns și acțiune corectă: nu dau curs solicitării, închei convorbirea și anunț BT cu privire la tentativa de fraudă, la numărul de telefon 0264 30 80 55.
•Cum ar trebui să procedezi dacă ești sunat de o persoană care pretinde că este de la bancă și îți cere informații personale/bancare, sub pretextul actualizării datelor pentru evitarea blocării accesului la cont?

Răspuns și acțiune corectă: nu dau curs solicitării, închei conversația și anunț BT, la numărul de telefon 0264 30 80 55, cu privire la tentativa de fraudă.

Quiz-ul despre siguranța online este deschis, în continuare, tuturor. Platforma Siguranța online a Băncii Transilvania oferă resurse de educație digitală și financiară pentru prevenirea fraudelor, pentru cunoașterea metodelor de protecție în astfel de situații și formarea unor comportamente adecvate.

Cum arată quiz-ul propus de Banca Transilvania

