Angajații băncii ANZ Bank au aflat că sunt concediați printr-un e-mail automat

O greșeală de comunicare la ANZ Bank a transformat un proces de restructurare al băncii într-un scandal intern. Peste 100 de angajați au aflat că își pierd locul de muncă printr-un e-mail automat, trimis din greșeală, înainte să fie informați oficial de managerii lor. Banca a fost nevoită să își ceară scuze angajaților și să aducă psihologi dedicați, după ce aceștia au aflat că trebuie să predea calculatoarele.

Comunicarea are de suferit când sistemele automatizate dau greș

Comunicarea are de suferit când sistemele automatizate dau greș

O eroare de e-mail automat la ANZ Bank a transmis, din greșeală, unor angajați o „dată de plecare” înainte ca aceștia să fie informați oficial cu privire la posibile schimbări legate de locul lor de muncă.

Eroarea de e-mail, care a afectat angajați seniori ai băncii, a fost confirmată de ANZ pentru publicația HRD, joi.

Regretăm profund greșeala făcută și ne-am cerut scuze angajaților afectați

„Din păcate, unii angajați seniori din Australia au primit e-mailuri automate înainte de a fi informați despre posibile schimbări privind locul lor de muncă”, a declarat un purtător de cuvânt al ANZ pentru HRD.

„Suntem angajați să tratăm toți angajații cu demnitate și respect, în special atunci când implementăm schimbări în structura noastră organizațională. Regretăm profund greșeala făcută și ne-am cerut scuze angajaților afectați.”

The Sydney Morning Herald relatează că Bruce Rush, director executiv interimar al diviziei de retail, care, potrivit publicației, nu a trimis e-mailurile automate, le-a scris de asemenea angajaților pentru a-și cere scuze.

„Nu a fost intenția noastră să împărtășim vești atât de sensibile în acest mod, și îmi cer scuze necondiționat”, a scris Rush.

Președinta Finance Sector Union (FSU), Wendy Streets, a condamnat incidentul și a declarat că sindicatul nu a fost informat despre caz.

„Este o modalitate revoltătoare ca angajații să afle despre concedieri – printr-un e-mail ratat, în loc de o conversație respectuoasă”, a declarat Streets pentru HRD. „Este devastator pentru angajați și familiile lor să fie tratați în acest fel. ”

Sindicatul a pus incidentul pe seama „ritmului haotic al schimbărilor” impus de CEO-ul ANZ, Nuno Matos, cerând băncii să oprească imediat actuala abordare și să se asigure că schimbările sunt comunicate corespunzător.

„Viteza și reducerea costurilor nu pot fi făcute în detrimentul demnității și respectului pentru angajați”, a adăugat Streets, citată de presă din Australia.

