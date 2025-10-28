Plățile digitale câștigă teren în orașele României: numerarul scade, iar plata cu telefonul devine noul normal

Plățile digitale continuă să transforme comportamentul de consum al românilor. Cea mai recentă ediție (valul 6) a studiului Financial Services Digitalization, realizat de Exact Business Solutions, arată că plata cu cardul online și aplicațiile mobile devin standardul plăților în mediul urban, în timp ce numerarul pierde constant teren.

Online-ul domină tranzacțiile zilnice

Metoda de plată cea mai utilizată în ultima săptămână a fost plata cu cardul online, preferată de 68% dintre respondenți – un procent stabil față de valurile anterioare, dar semnificativ mai mare decât media ultimilor ani. Studiul arată că această tendință este alimentată de creșterea comerțului electronic și de integrarea tot mai ușoară a plăților digitale în aplicațiile de zi cu zi.

Numerarul, pe un trend descendent

Doar 62% dintre respondenți au declarat că au plătit cash, un nivel în scădere față de valul precedent. Din 2023, procentul utilizatorilor de numerar scade constant, semn că românii se obișnuiesc cu soluții electronice percepute ca fiind mai comode, mai rapide și mai sigure.

Utilizarea cardurilor contactless rămâne stabilă, la 61%, în timp ce cardurile clasice, fără funcție contactless, au ajuns la cel mai scăzut nivel de până acum – 23%.

În paralel, plățile efectuate direct de pe smartphone cresc vizibil:

Google Pay (NFC) – utilizat de 30% dintre respondenți

Apple Pay (NFC) – utilizat de 20%

Aceste date confirmă maturizarea pieței locale de plăți mobile, în linie cu tendințele internaționale.

Asistăm la o creștere a încrederii în sistemele digitale de plată

Deși încă la niveluri reduse, plata prin smartwatch (5%) și fitness bracelet (3%) marchează o evoluție interesantă: consumatorii români încep să adopte tehnologiile wearable, ceea ce prefigurează o nouă etapă a digitalizării plăților personale.

„Valul 6 al studiului confirmă continuarea tranziției treptate a consumatorului român către o economie digitală. Creșterea plăților online și mobile, dublată de scăderea utilizării numerarului, arată o adaptare rapidă la tehnologiile financiare moderne și o creștere a încrederii în sistemele digitale de plată.”, a declarat Julien Zidaru, Managing Partner, Exact Business Solutions.

Băncile accelerează investițiile în ecosisteme digitale

Evoluțiile confirmate de studiu se regăsesc și în strategiile marilor bănci din România, care investesc masiv în platforme mobile și soluții de plată instant. Aplicații precum BT Pay (Banca Transilvania), George (BCR), Smart Mobile (Raiffeisen Bank) sau ING Home’Bank integrează funcționalități tot mai complexe – de la open banking la plăți prin cod QR, portofele digitale și transferuri instant prin RoPay.

Această dinamică arată că piața bancară locală intră într-o nouă etapă: cea a competiției pentru experiența digitală completă, în care numerarul devine treptat excepția, nu regula.