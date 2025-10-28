Premieră. UniCredit Bank lansează prima ofertă comercială dedicată companiilor sustenabile din România

În premieră pe piața românească, UniCredit Bank lansează contul curent și o ofertă tranzacțională avantajoasă pentru companiile sustenabile. Astfel, administrarea contului curent este gratuită, iar comisioanele și taxele tranzacționale sunt reduse cu până la 50%.

UniCredit sprijină afacerile durabile

Oferta, dedicată companiilor care derulează afaceri durabile, se referă la contul curent, utilizarea aplicației BusinessNet, plățile electronice, cardul de business și o dobândă atractivă la disponibilul din contul curent.

Oferta este disponibilă începând cu această săptămâna și se adresează clienților corporate ai UniCredit Bank SA care au facilități de credit în derulare ce se încadrează în criteriile de eligibilitate ESG sau au publicat, în mod voluntar, Raportul Anual de Sustenabilitate (clienții cu obligativitate de raportare sunt excluși).

Perioada acestei campanii de recompensare a companiilor sustenabile din piața românească este de 1 an, iar informațiile despre această ofertă pot fi găsite pe Cont curent, lichiditati, plati si colectari.

Andrei Bratu: Împreună ne vom dezvolta și consolida pentru un viitor sustenabil

„Prin această ofertă de cont curent și tranzacțională dorim să ne exprimăm recunoașterea și admirația pentru clienții noștri preocupați de aplicarea criteriilor ESG, dar și dorința noastră de a-i sprijini. Împreună ne vom dezvolta și consolida pentru un viitor sustenabil și prosper, așa cum ni-l dorim cu toții.

Vom continua să aducem noutăți în piața bancară pentru că doar așa putem aspira la rolul de lideri în industrie, dar și în domeniul soluțiilor financiare sustenabile oferite clienților.” a declarat Andrei Bratu, Vicepreședinte Executiv Corporate la UniCredit Bank.

UniCredit Bank este un susținător consacrat al companiilor sustenabile, atât prin programe de educație, cum sunt: Skills for Transition, ESG Journey, ESG Lab, https://www.socialinnovationsolutions.org/esg-programs, dar și prin soluții financiare tranzacționale, de creditare, etc.

Prin această nouă ofertă, banca subliniază, încă o dată, angajamentul său constant de a-și susține clienții aflați în proces de tranziție la un model de afaceri sustenabil, punând accent pe oportunitățile care decurg din adoptarea principiilor ESG și oferindu-le soluții financiare inteligente, simplificate, adaptate nevoilor lor.