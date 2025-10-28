Stiri de top

Guvernul consolidează rolul pe care îl are Banca de Investiții și Dezvoltare în susținerea investițiilor verzi și implementarea Fondului pentru Modernizare

Cornel Dinu
Cornel Dinu

Guvernul României a aprobat modificarea Ordonanței de Urgență nr. 60/2022, prin care Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) este desemnată ca entitate cu atribuții în administrarea instrumentelor financiare și a altor forme de sprijin financiar finanțate din Fondul pentru Modernizare, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Contents
Instrumente financiare inovatoare pentru o utilizare eficientă a fondurilorConsultări pentru definirea primelor instrumente BID

Rolul atribuit Băncii de Investiții și Dezvoltare reflectă încrederea Guvernului României în capacitatea instituției de a transforma acest mandat într-un instrument concret de dezvoltare economică și tranziție verde. Rezultatul unei colaborări strânse între Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei, noul cadru consolidează poziția BID ca actor esențial în mobilizarea resurselor publice și private destinate investițiilor cu impact major în modernizarea infrastructurii economice și în accelerarea tranziției energetice a României.

BID va contribui astfel la crearea, dezvoltarea și modernizarea capacităților de producție din surse regenerabile sau cu emisii scăzute de carbon, la stocarea energiei, transportul și distribuția energiei electrice, precum și la implementarea tehnologiilor pentru creșterea eficienței energetice.

Instrumente financiare inovatoare pentru o utilizare eficientă a fondurilor

În calitatea sa de bancă națională de dezvoltare, BID va putea dezvolta și implementa instrumente financiare inovatoare – precum garanții și împrumuturi cu dobândă subvenționată – care se vor adăuga granturilor deja oferite de Guvern din Fondul pentru Modernizare.
Implicarea BID va permite:
• utilizarea mai eficientă a fondurilor prin combinarea granturilor cu finanțări rambursabile;
• atragerea capitalului privat în proiecte investiționale strategice;
• reinvestirea sumelor rambursate, multiplicând impactul economic al acelorași resurse financiare.

Consultări pentru definirea primelor instrumente BID

BID se află în dialog activ cu Ministerul Energiei, beneficiari, intermediari financiari și furnizori de asistență tehnică, proces care va continua în perioada următoare pentru a definitiva primele instrumente.

You Might Also Like

Românii vor putea renunța la credit în 14 zile. Ce alte schimbări aduce noua lege a creditelor de consum și cum vor fi protejați clienții

Premieră. UniCredit Bank lansează prima ofertă comercială dedicată companiilor sustenabile din România

Transferurile instant de bani, doar cu numărul de telefon au ajuns la peste 7,8 milioane de utilizatori în România, prin RoPay Alias. ING anunță că are deja înrolați 1,4 milioane de clienți, iar serviciul „se activează din ING Home’Bank în trei click-uri”

FOTO. BNR scrie istorie și lansează prima monedă colorată din România

Premieră. Oradea este primul oraș din România care introduce plata biletelor de transport prin cod QR RoPay, cu sprijinul BCR

TAGGED: , ,
Share this Article
By Cornel Dinu
Follow:
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
Previous Article Premieră. UniCredit Bank lansează prima ofertă comercială dedicată companiilor sustenabile din România
Next Article Românii vor putea renunța la credit în 14 zile. Ce alte schimbări aduce noua lege a creditelor de consum și cum vor fi protejați clienții
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?