Guvernul consolidează rolul pe care îl are Banca de Investiții și Dezvoltare în susținerea investițiilor verzi și implementarea Fondului pentru Modernizare

Guvernul României a aprobat modificarea Ordonanței de Urgență nr. 60/2022, prin care Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) este desemnată ca entitate cu atribuții în administrarea instrumentelor financiare și a altor forme de sprijin financiar finanțate din Fondul pentru Modernizare, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Rolul atribuit Băncii de Investiții și Dezvoltare reflectă încrederea Guvernului României în capacitatea instituției de a transforma acest mandat într-un instrument concret de dezvoltare economică și tranziție verde. Rezultatul unei colaborări strânse între Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei, noul cadru consolidează poziția BID ca actor esențial în mobilizarea resurselor publice și private destinate investițiilor cu impact major în modernizarea infrastructurii economice și în accelerarea tranziției energetice a României.

BID va contribui astfel la crearea, dezvoltarea și modernizarea capacităților de producție din surse regenerabile sau cu emisii scăzute de carbon, la stocarea energiei, transportul și distribuția energiei electrice, precum și la implementarea tehnologiilor pentru creșterea eficienței energetice.

Instrumente financiare inovatoare pentru o utilizare eficientă a fondurilor

În calitatea sa de bancă națională de dezvoltare, BID va putea dezvolta și implementa instrumente financiare inovatoare – precum garanții și împrumuturi cu dobândă subvenționată – care se vor adăuga granturilor deja oferite de Guvern din Fondul pentru Modernizare.

Implicarea BID va permite:

• utilizarea mai eficientă a fondurilor prin combinarea granturilor cu finanțări rambursabile;

• atragerea capitalului privat în proiecte investiționale strategice;

• reinvestirea sumelor rambursate, multiplicând impactul economic al acelorași resurse financiare.

Consultări pentru definirea primelor instrumente BID

BID se află în dialog activ cu Ministerul Energiei, beneficiari, intermediari financiari și furnizori de asistență tehnică, proces care va continua în perioada următoare pentru a definitiva primele instrumente.