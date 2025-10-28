Românii vor putea renunța la credit în 14 zile. Ce alte schimbări aduce noua lege a creditelor de consum și cum vor fi protejați clienții

Românii vor avea mai mult timp să se răzgândească după semnarea unui credit, potrivit noii Legi privind contractele de credit de consum, publicată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Proiectul, care transpune în legislația națională Directiva (UE) 2023/2225, introduce un cadru modern de protecție a consumatorilor și reguli mai stricte pentru bănci și instituțiile financiare nebancare.

14 zile pentru a renunța la credit

Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea dreptului de retragere din contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice, fără penalități. Dacă a utilizat suma împrumutată, clientul va returna capitalul și dobânda aferentă perioadei efective în care a avut banii, fără alte costuri suplimentare.

Clientul va putea notifica banca sau IFN-ul că renunță la împrumut și va returna suma primită, plus dobânda aferentă perioadei în care a utilizat creditul. Scopul măsurii este de a oferi consumatorilor un „timp de reflecție” și de a reduce presiunea deciziilor financiare luate în grabă.

Rambursare anticipată și informare clară

Noua lege garantează și dreptul de rambursare anticipată- totală sau parțială- în orice moment al derulării contractului. Creditorul poate percepe o compensație limitată, dar doar pentru costurile efective generate de rambursare.

Totodată, băncile și IFN-urile vor fi obligate să furnizeze informații precontractuale standardizate, ușor de înțeles și comparabile. Ce mai prevede noua lege

BankingNews a studiat propunerea legislativă și iți semnalează cele mai importante schimbări

Așa cum spuneam, noua lege aduce reguli mai stricte pentru bănci și IFN-uri, limitează publicitatea înșelătoare și obligă creditorii să evalueze atent bonitatea clienților, pentru a preveni supraîndatorarea.

România va adopta o nouă Lege privind contractele de credit de consum, care transpune Directiva (UE) 2023/2225. Actul normativ abrogă Ordonanța de urgență nr. 50/2010, însă aceasta va continua să se aplice contractelor existente până la finalizarea lor.

Reguli mai clare pentru bănci și IFN-uri

Proiectul de lege stabilește un cadru unitar pentru toate tipurile de creditori – atât bănci, cât și instituții financiare nebancare – și aduce reguli stricte privind:

Evaluarea bonității consumatorilor, pentru prevenirea supraîndatorării;

Transparența informațiilor precontractuale, care trebuie să fie „clare, complete și inteligibile”;

Publicitatea produselor de credit, care va trebui să includă avertismente standard și să evite orice mesaje care pot induce ideea de „credit ușor” sau încurajează împrumuturile iresponsabile.

Drepturi extinse pentru consumatori

Printre noutățile esențiale se numără:

Dreptul de retragere din contract în 14 zile calendaristice, fără penalități;

Dreptul la rambursare anticipată, cu informare clară asupra costurilor;

Dreptul la informare privind orice modificare contractuală pe durata creditului.

De asemenea, creditorii vor fi obligați să ofere consiliere clienților aflați în dificultate financiară și să propună măsuri de restructurare a datoriilor înainte de declanșarea executării silite

Transparență sporită înainte de semnarea contractului

Instituțiile financiare, fie ele bănci sau IFN-uri, au acum obligația de a furniza informații precontractuale standardizate, clare și ușor de înțeles.

Formularele trebuie să conțină:

tipul creditului, condițiile dobânzii (fixă sau variabilă),

exemplul reprezentativ al DAE, cu toate ipotezele de calcul,

toate costurile adiționale (comisioane, taxe, penalități),

calendarul de rambursare, inclusiv pentru servicii accesorii.

Prin aceste cerințe, se urmărește eliminarea neclarităților din ofertele comerciale și o comparabilitate reală între produse, astfel încât clientul să poată alege informat.

Protecție sporită pentru clienții vulnerabili

Proiectul prevede măsuri speciale pentru protejarea persoanelor vulnerabile, precum accesul la servicii de consiliere privind îndatorarea și interzicerea discriminării la acordarea creditelor pe criterii de cetățenie, reședință sau alte elemente protejate de Carta Drepturilor Fundamentale a UE.

Reguli pentru noile forme de creditare: „buy now, pay later” sau creditarea online

Legea tratează separat contractele încheiate prin mijloace electronice sau prin intermediul platformelor digitale (de tip „buy now, pay later”).Instituțiile care oferă astfel de servicii trebuie să respecte aceleași reguli de informare și evaluare a bonității, inclusiv în cazul deciziilor automate generate de algoritmi, arată noua propunere legislativă.

Publicitate responsabilă și interzicerea mesajelor înșelătoare

Noile reguli impun restricții stricte privind publicitatea produselor de credit. Orice mesaj de promovare trebuie să includă avertismente standard și să evite termeni care pot încuraja împrumuturile iresponsabile sau supraîndatorarea.

Totodată, se interzic reclamele care promovează ideea de „credit ușor de obținut” fără a menționa condițiile reale de eligibilitate.

Evaluarea riguroasă a bonității devine obligatorie

Creditorii trebuie să realizeze o evaluare obiectivă și completă a bonității fiecărui consumator, folosind informații din baze de date relevante.

Dacă o cerere de credit este respinsă pe baza unei astfel de consultări, banca este obligată să informeze solicitantul imediat și gratuit despre motivul deciziei.

Căi de atac și protecție juridică

În cazul litigiilor, consumatorii vor avea acces la proceduri extrajudiciare de contestare, iar creditorii sunt obligați să ofere informații clare privind aceste mecanisme.

Totodată, legea impune includerea în contract a unui avertisment privind consecințele juridice și financiare ale nerespectării obligațiilor de plată.

ANPC va fi supervizor

Potrivit legii propuse, aplicarea prevederilor noii legi va fi coordonată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care va superviza respectarea drepturilor consumatorilor și conformitatea practicilor comerciale ale creditorilor.



Noua lege a creditelor de consum urmează să fie adoptată de Parlament și să intre în vigoare cel târziu la 20 noiembrie 2026, termenul-limită stabilit de Directiva europeană pentru transpunerea noilor norme.

Context

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a publicat proiectul noii Legi privind contractele de credit de consum, care va înlocui Ordonanța de urgență nr. 50/2010.

Noul act normativ transpune în legislația românească Directiva (UE) 2023/2225 a Parlamentului European și a Consiliului, menită să asigure un nivel mai ridicat de protecție a consumatorilor și să adapteze regulile de creditare la noile realități digitale și economice.

Ordonanța 50/2010 va rămâne valabilă până la finalul contractelor existente