Românii plătesc aproape jumătate din salariu pentru rata la casă. Bucureștiul, printre capitalele cu cele mai accesibile credite ipotecare din regiune

Românii alocă, în medie, 48% din salariul net pentru plata ratei lunare la un credit ipotecar pentru un apartament cu două camere în București, potrivit unei analize ipotecare.ro, realizate de SVN Romania | Credit & Financial Solutions. Nivelul este ușor mai ridicat decât în primăvară, când raportul rată/salariu era de 45%, creșterea fiind determinată în principal de scumpirea locuințelor.

Chiar și așa, România se află printre țările cu cele mai accesibile credite ipotecare din Europa Centrală și de Est, alături de Bulgaria. În Sofia, rata medie reprezintă 43% din salariul mediu net, în timp ce în Budapesta ponderea urcă la 72%, în Chișinău la 78%, iar în Varșovia la 82%. Prin comparație, în Atena rata medie depășește 60% din salariul mediu, iar în marile capitale vest-europene – Paris și Londra – se apropie de 85%–87%.

„România şi Bulgaria au cele mai ieftine credite ipotecare din regiune, raportat la veniturile medii şi costurile cumpărării unui apartament cu două camere. În plus, România este singura ţară din Uniunea Europeană unde dobânda medie ipotecară este mai mică decât dobânda de referinţă stabilită de banca centrală locală”, explică Alexandru Rădulescu, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions.

Potrivit acestuia, diferența se explică prin structura costurilor: „România câştigă prin costuri asociate semnificativ mai mici, de la comisioane la taxe şi impozite.” În Europa de Vest, dobânzile ipotecare sunt mai scăzute datorită creditelor în euro și unei inflații mai temperate, ceea ce a permis Băncii Centrale Europene să reducă Euribor la 2%.

Piața ipotecară, dinamică: creștere de 34% în 2025

Conform datelor BNR, în primele opt luni din 2025, băncile din România au acordat credite ipotecare în valoare totală de 7,4 miliarde de euro, cu 34% mai mult decât în aceeași perioadă din 2024. Valoarea include și refinanțările, conversiile și restructurările.

Totuși, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, numărul tranzacţiilor imobiliare (case și apartamente) s-a redus ușor, cu 0,3% faţă de anul precedent, semn că piața rămâne prudentă în ciuda apetitului crescut pentru creditare.

Cum a fost făcut calculul

Analiza ipotecare.ro a luat în calcul un apartament cu o suprafaţă utilă de 50 de metri pătraţi, evaluat la 100.000 de euro. Ipoteza pornește de la un credit ipotecar pe 25 de ani, cu un avans de 15% și o dobândă fixă de 5,55% – nivel mediu pentru București în octombrie 2025.

Pentru comparația internațională, au fost considerate ofertele cu dobândă fixă ale celor mai mari trei bănci din fiecare capitală analizată.