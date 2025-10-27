Transferurile instant de bani, doar cu numărul de telefon au ajuns la peste 7,8 milioane de utilizatori în România, prin RoPay Alias. ING anunță că are deja înrolați 1,4 milioane de clienți, iar serviciul „se activează din ING Home’Bank în trei click-uri”

RoPay Alias, serviciu integrat în schema națională RoPay și care permite transferuri instant și gratuite între persoane fizice folosind doar numărul de telefon, a ajuns la peste 7,8 milioane de utilizatori în România – adică aproape jumătate din populația bancarizată.

Clienții a șapte bănci pot beneficia de aceste transferuri: ING Bank, Salt, CEC Bank, Libra Internet Bank, BCR, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank.

ING contribuie semnificativ la această cifră, cu 1,4 milioane de clienți deja înrolați în sistem, din totalul de 1,9 milioane de clienți ai băncii, potrivit băncii.

RoPay Alias transformă modul în care românii trimit și primesc bani

În locul codurilor IBAN greu de reținut, utilizatorii pot face transferuri direct din aplicația de mobile banking, folosind doar numărul de telefon al destinatarului. Banca acestuia trebuie să fi aderat deja la sistemul RoPay, astfel încât sistemul să identifice automat contul asociat și să direcționeze plata în siguranță.

RoPay un nou proces intuitiv

Clienții ING pot de astăzi să „dea pe RoPay” și mai simplu, cu un nou proces mai intuitiv, din Home’Bank. Prin același proces de „Plată către un prieten” cu care clienții sunt familiarizați deja, ei pot selecta acum numărul de telefon al prietenului, după care le apare inclusiv opțiunea de plată prin RoPay. Câmpurile se completează automat, iar clientul nu trebuie decât să introducă suma. Clienții ING pot trimite bani instant și gratuit către alți utilizatori RoPay – indiferent dacă aceștia sunt la ING sau la alte bănci participante.

Serviciul RoPay se activează din ING Home’Bank în trei click-uri: „Mai multe” din ecranul principal, apoi „Servicii și setări” și bifarea opțiunii Ropay. Tutorialul pentru activarea serviciului poate fi consultat AICI.

Roxana Petria: Credem foarte mult că „Dă-mi pe RoPay” va deveni noul standard



„Credem foarte mult că „Dă-mi pe RoPay” va deveni noul standard în transferurile dintre indivizi. Asistăm la o transformare reală a modului în care sunt percepute și realizate transferurile între persoane fizice – un pas important spre un ecosistem bancar mai conectat, mai sigur și mai intuitiv.

Clienții nu trebuie să simtă că banca lor este o insulă, ci că, dimpotrivă, le facilitează accesul în siguranță la plăți instant și gratuite, că îi ajută în viața lor financiară și în interacțiunile reale cu oamenii din jurul lor, fără granițe bancare. Un gest mic, precum o iconiţă, este genul de experiență care construiește încredere și adopție”, spune Roxana Petria, Tribe Lead Daily Products, ING Bank România.

Un nou standard de siguranţă în plăţile digitale

„RoPay Alias este un serviciu dezvoltat la nivel național, în parteneriat cu băncile din România, care respectă cele mai înalte standarde de securitate. Totuși, există anumite temeri legate de fraudă, care determină o parte dintre utilizatori să se retragă din sistem. În acest context vrem să subliniem că atât timp cât transferurile se realizează din aplicația de mobile banking, fie că vorbim de RoPay Alias sau RoPay QR (scanare cod QR), filtrele de siguranță sunt aplicate”, spune Ionuț Chiriac, Customer Journey Expert, divizia de Payments, ING Bank România.

Numărul de telefon asociat contului bancar funcționează similar unui IBAN – este un identificator care permite exclusiv patru tipuri de operațiuni: primirea și trimiterea de bani, și primirea şi trimiterea de cereri de plată care trebuie aprobate explicit de către utilizator.

„Fondurile nu pot fi accesate sau retrase prin acest serviciu fără autorizarea de către titular, iar datele sunt păstrate într-o bază de date comună, securizată, accesibilă exclusiv instituțiilor financiare participante”, declară Răzvan Faer, Chief Strategy Transfond.

Tranzacțiile se desfășoară în cadrul aplicațiilor de mobile banking, cu criptare completă și autentificare biometrică sau prin parole dinamice, ceea ce asigură un nivel ridicat de protecție a datelor personale și bancare.