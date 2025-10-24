Stiri de top

FOTO. BNR scrie istorie și lansează prima monedă colorată din România

Premieră la Banca Naţională a României: luni va fi lansată prima monedă colorată din istoria monetară a României. Mai exact, Banca Națională a României lansează începând cu data de 27 octombrie 2025 în circuitul numismatic, o monedă din tombac cu tema „Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere”. Noutatea este că va fi o monedă colorată, prima de acest fel emisă de BNR.

Aversul monedei prezintă frontonul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „1 LEU”, stema României și anul de emisiune „2025”.

Reversul monedei redă portretul, numele lui Lucian Blaga și anii între care acesta a trăit „1895” și „1961”.

Monedele din tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt încastrate în pliante de prezentare, introduse în mape cartonate.

Tirajul maxim pentru moneda din tombac cuprat este de 5.000 piese.

Preţul de vânzare pentru moneda din tombac cuprat este de 260,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv pliantul de prezentare și mapa cartonată.

Monedele din tombac cuprat cu tema Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Informații cu privire la achiziția monedelor se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatica https://www.bnr.ro/664-Numismatica.

Banca Națională a României va prezenta noua monedă la Cluj, în cadrul unui eveniment susținut de Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al BNR.

Tot luni, oficialul va deschide lucrările simpozionului „Lucian Blaga – Omul, operele, bancnotele”, organizat la sediul Sucursalei Regionale Cluj. Evenimentul va fi urmat de vernisajul expoziției „Portretele bancnotelor – 130 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga”.

Expoziția reunește piese inedite din patrimoniul BNR – o coală imprimată, filme utilizate pentru descompunerea culorilor, hârtie filigranată, un fragment de sită de filigranare, precum și proiecte de bancnote expuse publicului pentru prima dată.


„Lucian Blaga se află pe bancnota de circulație de 200 de lei (începând din 2006) și a figurat și pe cea de 5.000 de lei în anii ’90. De luni intră și în istoria numismatică pe prima monedă colorată emisă de BNR”, a punctat Cristian Popa.

Pentru cei interesatți, moneda va fi disponibilă la vânzare prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

