Premieră. Oradea este primul oraș din România care introduce plata biletelor de transport prin cod QR RoPay, cu sprijinul BCR

Oradea devine primul oraș din România în care biletele pentru transportul public pot fi achitate direct din mijlocul de transport prin scanarea unui cod QR RoPay, fără a fi nevoie de POS, card fizic sau aplicație preinstalată.

Bilete achitate direct din mijlocul de transport prin scanarea unui cod QR RoPay

Soluția este implementată de OTL (Compania de Transport Public Oradea SA) în parteneriat cu BCR, ca parte a unui proces amplu de digitalizare a serviciilor publice de mobilitate urbană.

„Ne bucurăm că pășim cu acest proiect într-o nouă zonă de pioneriat. Este încă un pas important către simplificarea metodelor de plată a transportului public, atât pentru orădeni, cât și pentru turiști, precum și către modernizarea completă a serviciilor noastre. Pasagerii pot plăti mai ușor, iar noi avem un sistem de încasări digital, transparent și integrat cu platforma de digital banking, grație sprijinului acordat de BCR.”, declară Adrian Revnic, Director General al Companiei de Transport Public Oradea (OTL).

Ciprian Nicolae: Oradea devine din nou un oraș-reper în digitalizarea transportului public

„Oradea devine din nou un oraș-reper în digitalizarea transportului public. După soluția de plată contactless direct în mijloacele de transport în comun, implementăm acum împreună prima plată prin QR RoPay din România în transportul public. Este o soluție rapidă, accesibilă și în acord cu standardele europene de mobilitate urbană.”, spune și Ciprian Nicolae, Șef Departament Acceptare Carduri, BCR.

Cum funcționează RoPay în mijloacele de transport OTL

•Călătorul scanează cu telefonul codul QR afișat în autobuz sau tramvai, prin aplicația de digital banking, cu condiția ca banca să fie înrolată în sistemul RoPay.

oÎn cazul clienților BCR, este suficientă apăsarea prelungă a aplicației George instalată în telefon, apoi “Scanează QR RoPay”.

oÎn cazul celorlalte bănci, este necesară verificarea condițiilor de utilizare;

•Achitarea călătoriei în valoare de 4 lei, care este valabilă o oră, prin semnarea tranzacției;

•La un eventual control, poate dovedi cu plata din aplicație faptul că și-a achitat călătoria.

Soluția este disponibilă în toate mijloacele de transport OTL și permite plata instantă, sigură și accesibilă oricărui pasager, fără cash sau bilete tipărite.



Colaborarea dintre BCR și OTL are deja o tradiție de șase ani. În 2019, Oradea devenea al doilea oraș din țară în care călătorii puteau plăti călătoria direct cu cardul contactless, datorită tehnologiei implementate de BCR. De atunci, banca a extins acest model de plată în transportul public în 24 de orașe din România, inclusiv în rețeaua de metrou din București.



RoPay este schema națională de plăți instant dezvoltat de TRANSFOND, care permite transferuri de bani în lei, în maximum 10 secunde, direct din aplicațiile de mobile banking. Se bazează pe scanarea unui cod QR sau un număr de telefon și nu necesită introducerea detaliilor bancare, cum ar fi IBAN-ul.