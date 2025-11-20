Informații financiare

Freddie Mercury primește propria monedă britanică. Cum arată și cât costă

Gabriela Dinu
The Royal Mint marchează un moment cu puternică încărcătură emoțională pentru fanii rock din întreaga lume: lansarea unei monede comemorative dedicate lui Freddie Mercury, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului.

Piesa îl surprinde pe solistul trupei Queen în plină explozie scenică, cu semnătura gravată și detalii care spun povestea unui talent unic – de la portativul ce ilustrează cele patru octave ale vocii sale, până la modelul inspirat din celebra ținută purtată la Live Aid. O parte dintre monede sunt colorate, pentru a reda jacheta galbenă care a devenit un simbol al energiei sale electrizante.

Fiecare monedă este însoțită de un ambalaj care explorează cariera ilustra a acestui adevărat simbol al muzicii. Reversul prezintă un design cu artistul în plin apogeu, însoțit de semnătura compozitorului și interpretului. Livrarea este posibilă la finalul lunii ianuarie, arată site-ul The Royal Mint. Colecția poate fi achiziționată la prețul de la 18,50 lire.

Lansarea are loc exact la 40 de ani de la prestația considerată „cel mai bun show rock din toate timpurile” și la 40 de ani de la albumul solo „Mr. Bad Guy”, care a marcat versatilitatea lui Mercury ca artist. Momentul este cu atât mai special cu cât sora artistului, Kashmira Bulsara, a marcat momentul inaugurării primei monede

„Freddie nu a fost doar un muzician, ci o forță a naturii. Energia lui e surprinsă perfect în acest design”, a declarat Rebecca Morgan, Director of Commemorative Coin în cadrul The Royal Mint.

La rândul ei, Kashmira Bulsara spune că fratele ei „ar fi fost încântat să vadă acest omagiu, mai ales datorită respectului pe care îl purta tradițiilor britanice”.

Moneda dedicată lui Freddie Mercury face parte din seria „Music Legends”, în care au mai fost celebrați David Bowie, Paul McCartney, George Michael și Shirley Bassey. Seria a ajuns deja la aproape jumătate de milion de monede livrate colecționarilor din 108 țări.

În plus, The Royal Mint va dona o versiune specială, din aur, organizației Mercury Phoenix Trust, care va scoate piesa la licitație pentru a continua misiunea caritabilă a artistului în sprijinul persoanelor afectate de HIV/SIDA.

Detalii pentru colecționari – AICI.

