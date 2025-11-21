BankingNews20. Alexandru Păunescu, CSALB: ”Încrederea pe care au recâștigat-o băncile și clienții lor se datorează și publicațiilor precum Banking News, care au pus umărul la informarea corectă și educația financiară a consumatorilor”

Anul 2025 este special pentru BankingNews. Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România împlinește 20 de ani. Publicația este o poveste de familie, care a reușit să-și găsească drumul, să treacă peste momentele grele, să se diferențieze, să aducă banking-ul mai aproape de cititori, să educe și să arate rolul esențial al acestui domeniu pentru bunăstarea companiilor și populației, dar și pentru economie în ansamblu.

Noi, fondatorii BankingNews, Gabriela și Cornel Dinu, am fost perseverenți și am rămas fideli ideii de la care am pornit în această călătorie, respectiv aceea de a evoca emoții, de a umaniza bankingul și de a vorbi despre oameni pentru oameni. Cu ocazia împlinirii celor 20 de ani de activitate, vom onora momentul prin Gala Aniversară BankingNews, care va avea loc pe data de 26 noiembrie. Până atunci, vom aduce, pe cât posibil în fiecare zi, în fața cititorilor noștri, câteva gânduri exprimate de oameni din banking, reprezentanți din top-management-ul instituțiilor de credit. Continuăm această serie de articole cu opinia transmisă de Alexandru Păunescu, Alexandru Păunescu reprezentantul Băncii Naționale a României în Colegiul de Coordonare al Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor din domeniul Bancar (CSALB).

Alexandru Păunescu: BankingNews a avut sarcina de a “traduce” într-un limbaj accesibil publicului detalii și particularități specifice domeniului financiar-bancar

”La mulți ani, Banking News și felicitări pentru aniversarea a 20 de ani! Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar a sărbătorit anul acesta jumătate din vârsta Banking News. Rolul nostru, de a apropia prin dialog și conciliere consumatorii și băncile, a fost sprijinit constant și profesionist de publicația Banking News.

Încrederea pe care au recâștigat-o băncile și clienții lor se datorează și publicațiilor precum Banking News, care au pus umărul la informarea corectă și educația financiară a consumatorilor.

În plus, au avut sarcina de a “traduce” într-un limbaj accesibil publicului detalii și particularități specifice domeniului financiar-bancar. În următorii 20 de ani vă dorim să păstrați aceleași standarde de profesionalism și obiectivitate pe care întregul sistem bancar le apreciază la publicația dumneavoastră.”