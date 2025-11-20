Nou semnal solid de încredere din partea investitorilor internaționali: BCR atrage 500 milioane euro în cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni. Sergiu Manea: Succesul emisiunii este un vot de încredere nu doar pentru BCR, ci și pentru direcția în care evoluează economia țării

Banca Comercială Română (BCR) a încheiat cu succes cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni, atrăgând 500 milioane euro și consolidându-și accesul la piețele internaționale de capital. Tranzacția a generat una dintre cele mai competitive marje de finanțare obținute în ultimii ani de o bancă din România pentru o emisiune eligibilă MREL, reflectând interesul ridicat al investitorilor și încrederea în soliditatea BCR.

Peste 130 de investitori interesați de tranzacție

Peste 130 de investitori instituționali și-au manifestat interesul pentru tranzacție, iar cererea a depășit semnificativ valoarea oferită, depășind 2 miliarde euro la închiderea registrului. Emisiunea a fost intermediată de Bank of America, BNP Paribas, Citi, Erste Group și JP Morgan, iar obligațiunile urmează să fie listate la Bursa de Valori din Viena și, ulterior, la Bursa de Valori București.

BCR își optimizează finanțarea pe termen lung prin noua emisiune

Noua emisiune are o maturitate de șase ani, cu opțiune de răscumpărare anticipată după cinci ani. Aceasta se înscrie în strategia BCR de a extinde și completa curba de randament a băncii, care presupune emisiuni periodice, menite să acopere intervalele lipsă dintre maturități și să susțină formarea transparentă a prețului pe piață. Prin această abordare, banca își consolidează structura maturităților și ancorează un cost de finanțare eficient pe termen lung.

Se estimează că obligațiunile vor primi ratingurile Baa2 (Moody’s) și BBB+ (Fitch), în linie cu programul de obligațiuni al băncii.

Sergiu Manea: Succesul emisiunii este un vot de încredere nu doar pentru BCR, ci și pentru direcția în care evoluează economia țării

„Succesul acestei emisiuni arată că investitorii apreciază consecvența cu care construim valoare și modul responsabil în care navigăm într-un context global imprevizibil. Este un vot de încredere nu doar pentru BCR, ci și pentru direcția în care evoluează economia țării și pentru capacitatea unui emitent din România de a livra instrumente de capital competitive pe piețele internaționale.

Mărimea registrului și calitatea cererii ne confirmă că rigoarea, disciplina și execuția atentă rămân diferențiatorii noștri. Continuăm să ne asumăm rolul de partener pe termen lung pentru clienți, comunități și investitori, finanțând proiecte care întăresc infrastructura digitală, accelerează dezvoltarea și susțin reziliența mediului economic. Le mulțumim investitorilor și partenerilor implicați în această tranzacție.”, declară Sergiu Manea, CEO BCR.

Interes puternic din partea investitorilor

Interesul investitorilor a fost puternic încă de la deschidere, depășind 1,5 miliarde EUR în primele ore, ceea ce a permis ajustarea marjei finale la 35 bps sub randamentul titlurilor guvernamentale în EUR, cu maturitate de 5 ani (interpolat). Dimensiunea registrului a oferit spațiul necesar pentru o comprimare controlată a marjei, reflectând poziționarea solidă a BCR în rândul emitenților din Europa Centrală și de Est.

BCR a atras prin cele două emisiuni de obligațiuni derulate în noiembrie 2025 – 3.625.000.000 lei

Odată cu această tranzacție, valoarea totală atrasă de BCR prin cele două emisiuni de obligațiuni derulate în noiembrie 2025 se ridică la 3.625.000.000 RON echivalent:

•1.125.000.000 RON din emisiunea locală lansată la 11 noiembrie 2025

•aprox. 2.500.000.000 RON echivalent (500 milioane EUR) din euroobligațiunea lansată în 25 noiembrie 2025.

Banca precizează că de la lansarea programului de obligațiuni, BCR a atras finanțări totale de peste 12,3 miliarde RON, sprijinind dezvoltarea pieței de capital și conectarea economiei românești cu investitori locali și internaționali.