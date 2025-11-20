Cum a fost în primul MoonShotX Bootcamp din acest an, pentru cele 21 de companii românești selectate în programul susținut de Raiffeisen Bank. Cine sunt cei 100 de experți gata să inspire următoarea generație de lideri

MoonShotX, proiect care susține companiile cu cifră de afaceri între 5 și 50 de milioane de euro să se extindă internațional, a ajuns la cea de-a doua ediție. Cele 21 de companii incluse în proiect au luat parte, timp de cinci zile, la sesiuni de mentoring pe teme de digitalizare, adoptarea tehnologiei, internaționalizare, sustenabilitate, finanțare, leadership, branding și marketing, public speaking, strategie, M&A, fiscalitate și legal.



De asemenea, ambasadori și reprezentanți ai departamentelor comerciale din Austria, Marea Britanie, Japonia, Olanda, Grecia, Cipru și Republica Moldova au prezentat informații importante despre oportunitățile de investiții din aceste țări.

MoonShotX Bootcamp sau mentorat pentru antreprenori ambițioși

Totodată, participanți au avut parte de sesiuni 1:1 cu mentorii, pentru a aborda nevoile specifice ale fiecărei companii, astfel încât să-și consolideze planurile de scalare.

100 de experți pregătiți să inspire următoarea generație de lideri



În total, peste 100 de experți diplomatici, lideri în domeniul tehnologiei, experți de la instituții financiare publice și private, reprezentanți ai fondurilor de investiții de venture capital, private equity, corporate venture capital și reprezentanți C-Level din companii multinaționale au luat parte la prima etapă.

Cristian Sporiș: MoonShotX este o iniţiativă economică privată menită să deschidă drumuri noi companiilor româneşti

„Echipa Raiffeisen Bank valorifică expertiza locală și regională și o pune în slujba companiilor românești, pentru le ajuta să treacă la următorul nivel de dezvoltare. MoonShotX este o iniţiativă economică privată menită să deschidă drumuri noi companiilor româneşti, în afara graniţelor. Fiecare companie se află într-o etapă diferită de dezvoltare. De aceea, în bootcamp am pus la dispoziție know-how-ul nostru și al partenerilor, pentru a identifica împreună acele oportunități de creștere și a ajuta companiile să-și definească nevoile specifice de scalare.

Călătoria abia începe și suntem alături de fiecare companie, cu soluții personalizate. Ne-am propus să le ajutăm să îşi creeze o reţea de potenţiali parteneri, să găsim potenţiali finanţatori – fie fonduri de venture capital, private equity și împreună să devenim ambasadori economici ai României peste hotare”, a declarat Cristian Sporiș, Vice-Președinte, Divizia Corporate & Investment Banking și Membru în Consiliul Director al Raiffeisen Bank România.

Pe lângă Raiffeisen Bank România și InnovX, MoonShotX se bucură de implicarea a numeroși parteneri de renume internațional, precum DLA Piper, Microsoft, UiPath, UNIDO, Elevator Ventures, Radix Ventures sau Unifund.

Diana Dumitrescu: Îi sprijinim pe antreprenori să transforme ambiția globală într-un plan real de acțiune

„Primul pas concret pe care îl poate face o companie românească mâine este să aibă curajul să privească dincolo de granițe și să își caute primul partener sau client internațional. Prin programul nostru, îi sprijinim pe antreprenori să transforme ambiția globală într-un plan real de acțiune. Internaționalizarea nu este un sprint, ci un maraton bine planificat — iar fiecare piață nouă trebuie abordată cu mentalitatea unui fondator care își lansează prima companie”, spune si Diana Dumitrescu, CEO InnovX.

Etapele MoonShotX 2025-2026:

•noiembrie 2025: bootcamp-uri in-person și online de accelerare executivă;

•decembrie 2025: sesiuni de mentoring personalizat și schimb de know-how;

•ianuarie 2026: selecția companiilor pentru etapa de Internaționalizare;

•aprilie – iunie 2026: evenimente de scalare (în Austria, Japonia, S.U.A și Marea Britanie).

MoonShotX a debutat în iunie 2024

Proiectul MoonShotX a început în iunie 2024, din dorința Raiffeisen Bank România și InnovX de a susține companiile mid-corporate din România să devină mai competitive peste hotare.

În septembrie 2024 s-a finalizat selecția companiilor pentru prima ediție. 21 de companii au fost atunci incluse în proiect, din peste 760 analizate.



După un bootcamp și numeroase sesiuni 1:1 de definitivare a planurilor de scalare, s-au finalizat 21 de planuri de scalare, câte unul pentru fiecare companie din proiect.



În aprilie 2025 a început faza de internaționalizare. 14 dintre companiile din MoonShotX au participat la sesiuni de scalare în Austria (la sediul Raiffeisen Bank International), în S.U.A (la Select USA) și în Marea Britanie (la London Stock Exchange), acolo unde au putut să-și prezinte business-ul în fața potențialilor clienți și investitori.În luna iunie 2025, Raiffeisen Bank România și InnovX au anunțat startul înscrierilor pentru cea de-a doua ediție a MoonShotX, după succesul înregistrat în prima ediție, în urma căreia 5 companii românești au reușit să scaleze, patru în Marea Britanie și una în Statele Unite.

În octombrie 2025, au fost desemnate cele 21 de companii selectate în proiect, din peste 2200 analizate.

21 de companii selectate în actuala ediție



Cele 21 de companii selectate pentru ediția din 2025-2026 a MoonShotX sunt: Polytrade Global, Riviera Works, Electroprecizia Electrical Motors, Quartz Matrix, Verla, IT Teams, IPP Group, Neakaisa, Mindit Services, Parapet, Optima Group, Your Stuff, Wolf-e Robotics, Future Work Force, BitStone, Datacor, Răzvan Idicel, Homplex, IV Future (spinoff Cibo & VoltVert), Euro Narcis, Frontera Trading.