TEKUNI, cel mai amplu program pentru tinerii antreprenori din România, a fost lansat la Timișoara, cu sprijinul UniCredit

Fundația BUSINESS WORLD, cu sprijinul UniCredit Bank, a lansat la Timișoara TEKUNI – cel mai amplu program educațional dedicat tinerilor antreprenori și studenților aflați la început de drum. Inițiativa pornește în format pilot și are ca obiectiv extinderea la nivel național.

Programul complet pentru construcția unui startup

Programul oferă un parcurs complet de formare, structurat în șapte module care acoperă toate etapele construirii unui startup: de la validarea ideii și dezvoltarea MVP-ului, până la branding, marketing, legislație, finanțe, leadership și pregătirea pentru atragerea investițiilor. Participanții beneficiază gratuit de mentorat din partea unor nume importante din ecosistemul de business: Avi Cicirean, fondator BRAND MINDS, Cristian Munteanu, Managing Partner Early Game Ventures, Alex Bogdan, fondator ROCA X, Dan Bugariu (Growceanu Angel Investment) și alți profesioniști cu experiență directă în dezvoltarea de companii.

Lansarea TEKUNI a fost posibilă datorită partenerilor care sprijină activ ecosistemul antreprenorial, oferind infrastructură, resurse educaționale și acces la comunități relevante. Printre aceștia se numără: UniCredit Bank, Profi, Universitatea Politehnica Timișoara, Timișoara Startups, Growceanu, Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul Cultural PLAI și BIT.

Avi Cicirean: TEKUNI își propune să devină platforma care accelerează apariția unei noi generații de fondatori

„Credem în potențialul generației tinere din România și în capacitatea lor de a construi companii inovatoare atunci când au parte de educație practică, mentorat și comunitate. TEKUNI își propune să devină platforma care accelerează apariția unei noi generații de fondatori”, a declarat Avi Cicirean, în numele Fundației BUSINESS WORLD.

Anca Ungureanu: Vom sprijini întotdeauna idei noi, planuri de afaceri ambițioase și curajul de a începe un business

La rândul său, UniCredit subliniază rolul său în susținerea antreprenoriatului creativ. „Avem vocație de deschizător de drumuri pentru antreprenoriatul curajos și creativ al României, așa că implicarea noastră în programul TEKUNI este firească. Vom sprijini întotdeauna idei noi, planuri de afaceri ambițioase și curajul de a începe un business. Acest program deschide poarta antreprenorilor care vor să-și depășească limitele și sunt gata să învețe de la cei mai experimentați”, a afirmat Anca Ungureanu, Director Identitate și Comunicare la UniCredit Bank.