Stiri de top

TEKUNI, cel mai amplu program pentru tinerii antreprenori din România, a fost lansat la Timișoara, cu sprijinul UniCredit

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Fundația BUSINESS WORLD, cu sprijinul UniCredit Bank, a lansat la Timișoara TEKUNI – cel mai amplu program educațional dedicat tinerilor antreprenori și studenților aflați la început de drum. Inițiativa pornește în format pilot și are ca obiectiv extinderea la nivel național.

Contents
Programul complet pentru construcția unui startupAvi Cicirean: TEKUNI își propune să devină platforma care accelerează apariția unei noi generații de fondatoriAnca Ungureanu: Vom sprijini întotdeauna idei noi, planuri de afaceri ambițioase și curajul de a începe un business

Programul complet pentru construcția unui startup

Programul oferă un parcurs complet de formare, structurat în șapte module care acoperă toate etapele construirii unui startup: de la validarea ideii și dezvoltarea MVP-ului, până la branding, marketing, legislație, finanțe, leadership și pregătirea pentru atragerea investițiilor. Participanții beneficiază gratuit de mentorat din partea unor nume importante din ecosistemul de business: Avi Cicirean, fondator BRAND MINDS, Cristian Munteanu, Managing Partner Early Game Ventures, Alex Bogdan, fondator ROCA X, Dan Bugariu (Growceanu Angel Investment) și alți profesioniști cu experiență directă în dezvoltarea de companii.

Lansarea TEKUNI a fost posibilă datorită partenerilor care sprijină activ ecosistemul antreprenorial, oferind infrastructură, resurse educaționale și acces la comunități relevante. Printre aceștia se numără: UniCredit Bank, Profi, Universitatea Politehnica Timișoara, Timișoara Startups, Growceanu, Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul Cultural PLAI și BIT.

Avi Cicirean: TEKUNI își propune să devină platforma care accelerează apariția unei noi generații de fondatori

„Credem în potențialul generației tinere din România și în capacitatea lor de a construi companii inovatoare atunci când au parte de educație practică, mentorat și comunitate. TEKUNI își propune să devină platforma care accelerează apariția unei noi generații de fondatori”, a declarat Avi Cicirean, în numele Fundației BUSINESS WORLD.

Anca Ungureanu: Vom sprijini întotdeauna idei noi, planuri de afaceri ambițioase și curajul de a începe un business

La rândul său, UniCredit subliniază rolul său în susținerea antreprenoriatului creativ. „Avem vocație de deschizător de drumuri pentru antreprenoriatul curajos și creativ al României, așa că implicarea noastră în programul TEKUNI este firească. Vom sprijini întotdeauna idei noi, planuri de afaceri ambițioase și curajul de a începe un business. Acest program deschide poarta antreprenorilor care vor să-și depășească limitele și sunt gata să învețe de la cei mai experimentați”, a afirmat Anca Ungureanu, Director Identitate și Comunicare la UniCredit Bank.

You Might Also Like

#BankingNews20. Alexandru Păunescu, CSALB: ”Încrederea pe care au recâștigat-o băncile și clienții lor se datorează și publicațiilor precum Banking News, care au pus umărul la informarea corectă și educația financiară a consumatorilor”

Nou semnal solid de încredere din partea investitorilor internaționali: BCR atrage 500 milioane euro în cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni. Sergiu Manea: Succesul emisiunii este un vot de încredere nu doar pentru BCR, ci și pentru direcția în care evoluează economia țării

Cum a fost în primul MoonShotX Bootcamp din acest an, pentru cele 21 de companii românești selectate în programul susținut de Raiffeisen Bank. Cine sunt cei 100 de experți gata să inspire următoarea generație de lideri

ETF-ul BET Patria-Tradeville trece pragul de 700 mil. lei și ajunge la 31.000 de investitori. Răzvan Pasol: Investiția la bursă trebuie gândită întotdeauna ca o investiție pe termen lung, pentru a depăși eventualele fluctuații inevitabile ale prețurilor acțiunilor

Leonardo Badea avertizează: Europa are nevoie de o piață de capital integrată. Piața de capital din România are un drum de dezvoltare bine conturat. Ritmul cu care vom transforma acest potențial în realitate va face diferența

TAGGED: , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article ETF-ul BET Patria-Tradeville trece pragul de 700 mil. lei și ajunge la 31.000 de investitori. Răzvan Pasol: Investiția la bursă trebuie gândită întotdeauna ca o investiție pe termen lung, pentru a depăși eventualele fluctuații inevitabile ale prețurilor acțiunilor
Next Article Cum a fost în primul MoonShotX Bootcamp din acest an, pentru cele 21 de companii românești selectate în programul susținut de Raiffeisen Bank. Cine sunt cei 100 de experți gata să inspire următoarea generație de lideri
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?