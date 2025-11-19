ETF-ul BET Patria-Tradeville trece pragul de 700 mil. lei și ajunge la 31.000 de investitori. Răzvan Pasol: Investiția la bursă trebuie gândită întotdeauna ca o investiție pe termen lung, pentru a depăși eventualele fluctuații inevitabile ale prețurilor acțiunilor

Fondul ETF BET Patria–Tradeville, cel mai mare ETF cu investiții în acțiuni românești, marchează un nou moment de referință: active totale au depășit 700 milioane de lei și peste 31.000 de investitori. Creșterea puternică a activului net, dublată de randamente consistente în ultimii ani, confirmă apetitul tot mai mare al românilor pentru investițiile diversificate și accesibile de pe piața locală, precizează banca într-un comunicat de presă.

Fondurile de tip ETF – Exchange Traded Fund au cunoscut o dezvoltare remarcabila pe plan mondial

Fondul ETF BET Patria – Tradeville este administrat de SAI Patria Asset Management SA, companie membra a Grupului Patria Bank, si este primul fond de tip Exchange Traded Fund din Romania. Acesta este in prezent unul dintre cele mai mari ETF-uri infiintate in regiunea Europei Centrale si de Est.

Fondul investeste in cele mai importante 20 de actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), avand ca strategie replicarea structurii si performantei indicelui principal al bursei, BET. Prin strategia sa, fondul ofera publicului o alternativa simpla si moderna de a investi la bursa si de a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate.

Activele fondului au ajuns la la 700,1 milioane lei

Activele nete totale ale fondului (reprezentand dimensiunea acestuia) au crescut cu 53,0% in ultimele 12 luni, de la 457,7 milioane lei la 18 noiembrie 2024 la 700,1 milioane lei la 18 noiembrie 2025. In ultimii trei ani incheiati la data de 18 noiembrie 2025, activele nete totale ale ETF BET Patria – Tradeville au crescut cu 886,7% (reprezentand o crestere de aproape 10 ori, de la 71,0 milioane lei la 700,1 milioane lei).

Numărul de investitori a ajuns la 31.275

Numarul de investitori in fondul ETF BET Patria – Tradeville era de 31.275 la finalul lunii octombrie 2025, in crestere cu 10,6% in ultimele 12 luni si cu 346,1% in ultimii trei ani incheiati la 31 octombrie 2025.

La data de 31 octombrie 2025, dintre investitorii in fond persoane fizice romane, 74,5% erau barbati, iar 25,5% erau femei; din acelasi total, 0,8% aveau varsta sub 20 de ani, 14,1% aveau varsta intre 20 si 30 de ani, 38,3% aveau varsta intre 30 si 40 de ani, 32,4% aveau varsta intre 40 si 50 de ani, 11,0% avea varsta intre 50 si 60 de ani, iar 3,3% aveau varsta peste 60 de ani.

Castigul adus de fond investitorilor, masurat ca variatie a valorii unitatii de fond, a fost de 40,2% in ultimele 12 luni incheiate la 18 noiembrie 2025. De asemenea, fondul a generat un castig pentru investitori de 122,4% in ultimii trei ani si de 415,2% in ultimii zece ani incheiati la 18 noiembrie 2025.

Razvan Pasol: Investitia la bursă trebuie gândită întotdeauna ca o investiție pe termen lung, pentru a depăși eventualele fluctuații inevitabile ale preturilor acțiunilor

„Fondurile de tip ETF continua sa se dezvolte in Romania. Performantele obtinute, investitiile diversificate si accesul usor sunt argumente care mentin aceste instrumente in atentia investitorilor. Cele doua ETF ale Patria Asset Management raman o varianta optima de a beneficia de performantele pe termen lung ale celor mai importante companii romanesti listate. Chiar daca rezultatele fondurilor au fost foarte bune in 2025, investitia la bursa trebuie gandita intotdeauna ca o investitie pe termen lung, pentru a depasi eventualele fluctuatii inevitabile ale preturilor actiunilor, inregistrate pe termene mai scurte”, a declarat Razvan Pasol, director general al SAI Patria Asset Management.

Dividendele incasate de fond de la emitentii actiunilor din portofoliu sunt reinvestite de catre acesta si contribuie la cresterea performantelor sale.

Fondul ETF BET Patria – Tradeville este listat la BVB din anul 2012

Fondul ETF BET Patria – Tradeville este listat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) din anul 2012 si se tranzactioneaza la bursa cu simbolul TVBETETF. Investitia in fond sau iesirea din acesta se realizeaza prin orice intermediar autorizat sa tranzactioneze la BVB, prin cumpararea sau vanzarea de unitati de fond la bursa, dupa o procedura similara cu investitia in orice actiune listata.

Investitia minima in fond reprezinta pretul unei unitati de fond la bursa (o valoare de 39,15 lei la data de 18 noiembrie 2025). Investitorii care utilizeaza serviciile de tranzactionare la bursa ale SSIF Tradeville, Participantul Autorizat (furnizorul de lichiditate la bursa) al fondului, pot realiza investitii recurente in ETF BET Patria – Tradeville prin achizitii automate in fiecare luna, de exemplu.

Comisoane doar către intermediarul tranzacțiilor la bursă

Investitorii in fond nu platesc niciun cost direct catre fond sau administratorul sau, acestia platind doar comisioanele de tranzactionare catre intermediarul prin care realizeaza tranzactii la bursa.

Fondul beneficiaza de serviciile de furnizor de lichiditate ale SSIF Tradeville, care asigura lichiditatea pentru investitorii care vor sa cumpere sau sa vanda unitatile de fond la bursa. Depozitarul fondului este BRD – Groupe Societe Generale.

Informatii suplimentare despre ETF BET Patria – Tradeville sunt disponibile pe siteul web al societatii de administrare – AICI.