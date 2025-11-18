Bancherii au decis că ING Bank România este cel mai apreciat angajator din sectorul bancar în 2025

ING Bank România ocupă primul loc în topul celor mai apreciați angajatori din sectorul bancar în 2025, conform clasamentului realizat de platforma Undelucram.ro. Evaluarea se bazează exclusiv pe opiniile actualilor sau foştilor angajați înscrişi pe platformă, fiind o inițiativă unică la nivel național. Distincția confirmă poziția ING Bank ca lider în crearea unui mediu de lucru echilibrat, cu o cultură organizațională bazată pe excelenţă şi grija pentru oameni.

Undelucram.ro publică anual topul celor mai apreciați angajatori din România, cu scopul de a crește transparența pe piața muncii și de a oferi perspective reale asupra experiențelor pe care le au angajații în companii.

În 2025, analiza a acoperit date din perioada octombrie 2024 – octombrie 2025 și a avut la bază nota generală acordată de către angajați și cinci criterii esențiale: oportunitățile de avansare, pachetul salarial, echilibrul dintre viața personală și cea profesională, calitatea managementului și valorile companiei.

În categoria Bănci, ING Bank România ocupă prima poziție, urmată de tbi bank și Libra Internet Bank.

Maria Zoicaș: Angajații apreciază mediul pe care-l construim împreună

„Această recunoaștere ne arată încă o dată că angajații apreciază mediul pe care-l construim împreună. Investim constant în proiecte care pun oamenii în centrul culturii noastre organizaționale, de la iniţiative de leadership development la workshopuri de wellbeing sau evenimente magice în care ne bucurăm împreună de reuşite.

O cultură sănătoasă se reflectă în tot ceea ce facem – de la produsele pe care le lansăm până la experiența clienților. Credem că există o legătură directă între angajații fericiți și performanța companiei, iar acest lucru este confirmat nu numai de poziția din top, ci și de faptul că ING se menține constant pe primul loc în NPS Score, indicatorul care măsoară satisfacția clienților,” spune Maria Zoicaș, Director Resurse Umane, ING Bank România.

ING: muncă în sistem hibrid și beneficii

ING Bank România are o cultură organizațională bazată pe excelenţă, inovaţie și grijă față de oameni. Prin urmare, printre beneficiile oferite se numără și proiecte de sănătate precum screening-uri de prevenție, sesiuni de psihoterapie, webinare și proiecte educaționale dedicate angajaților. În plus, flexibilitatea stilului de lucru hibrid susține autonomia și echilibrul dintre viața profesională și cea personală, iar programele de training şi dezvoltarea carierei susţin excelenţa la orice nivel.

Noua generație este și ea implicată în strategia băncii, iar ING implementează în prezent Gen Z Board, un proiect-pilot care oferă tinerilor angajați un rol activ în deciziile strategice și în modelarea viitorului bankingului.

