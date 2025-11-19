ProCredit Bank lansează „Marea ProPulsare” pentru antreprenori: zero costuri bancare timp de 2 ani și acces la parteneriate în 12 țări

ProCredit Bank România pornește „Marea ProPulsare”, o campanie dedicată IMM-urilor aflate la început de drum sau în plină expansiune. Banca oferă zero comisioane de administrare timp de doi ani și acces gratuit la platforma internațională de networking ProConnect, disponibilă în 12 țări, într-un pachet limitat la 300 de companii.

„Marea ProPulsare” îți aduce costuri reduse și deschidere pe noi piețe

ProCredit Bank România vine în întâmpinarea antreprenorilor cu „Marea ProPulsare”, o inițiativă care reduce costurile de operare și deschide uși către noi piețe. Campania este gândită pentru IMM-urile din orice industrie, fie că sunt la început sau trec printr-o perioadă de creștere accelerată.

Carduri de debit și bonusuri prin Marea ProPulsare

Mecanismul este simplu și are doar doi pași. În primul rând, companiile deschid pachetul de cont curent ProZero24, care elimină comisioanele de administrare pentru următorii doi ani. În plus, beneficiază de zero costuri la plățile naționale și internaționale SEPA până la 50.000 de lei, trei carduri de debit incluse și un bonus de 250 de lei. În al doilea pas, firmele sunt înrolate gratuit în ProConnect, o platformă digitală de networking unde pot identifica parteneri de business în 12 țări din rețeaua ProCredit Group.

Platforma ProConnect reunește companii din producție, distribuție, IT, servicii profesionale, agricultură, e-commerce și multe alte domenii, toate operate în același cadru procedural, standardizat la nivel european.

Valentina Neagoe: Marea ProPulsare este invitația lansată antreprenorilor români pentru a scăpa de povara costurilor

„De la zero costuri, la vizibilitate internațională. Marea ProPulsare este invitația lansată antreprenorilor români, pentru a scăpa de povara costurilor la contul curent de business și, totodată, pentru a valorifica oportunitățile din rețeaua ProCredit”, a declarat Valentina Neagoe, Șef Departament Clienți Business în cadrul ProCredit Bank România.

Marea ProPulsare este dedicată noilor antreprenori

Oferta este dedicată exclusiv clienților noi, persoane juridice, fiind disponibilă în limita a 300 de pachete, până la 31 decembrie 2025. Înscrierea se face online, direct pe site-ul ProCredit, unde companiile pot deschide contul de business 100% digital și pot accesa apoi platforma ProConnect.