Stiri de top

ProCredit Bank lansează „Marea ProPulsare” pentru antreprenori: zero costuri bancare timp de 2 ani și acces la parteneriate în 12 țări

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Valentina Neagoe, Șef Departament Clienți Business în cadrul ProCredit Bank România

ProCredit Bank România pornește „Marea ProPulsare”, o campanie dedicată IMM-urilor aflate la început de drum sau în plină expansiune. Banca oferă zero comisioane de administrare timp de doi ani și acces gratuit la platforma internațională de networking ProConnect, disponibilă în 12 țări, într-un pachet limitat la 300 de companii.

Contents
„Marea ProPulsare” îți aduce costuri reduse și deschidere pe noi piețe Carduri de debit și bonusuri prin Marea ProPulsareValentina Neagoe: Marea ProPulsare este invitația lansată antreprenorilor români pentru a scăpa de povara costurilorMarea ProPulsare este dedicată noilor antreprenori

„Marea ProPulsare” îți aduce costuri reduse și deschidere pe noi piețe

ProCredit Bank România vine în întâmpinarea antreprenorilor cu „Marea ProPulsare”, o inițiativă care reduce costurile de operare și deschide uși către noi piețe. Campania este gândită pentru IMM-urile din orice industrie, fie că sunt la început sau trec printr-o perioadă de creștere accelerată.

Carduri de debit și bonusuri prin Marea ProPulsare

Mecanismul este simplu și are doar doi pași. În primul rând, companiile deschid pachetul de cont curent ProZero24, care elimină comisioanele de administrare pentru următorii doi ani. În plus, beneficiază de zero costuri la plățile naționale și internaționale SEPA până la 50.000 de lei, trei carduri de debit incluse și un bonus de 250 de lei. În al doilea pas, firmele sunt înrolate gratuit în ProConnect, o platformă digitală de networking unde pot identifica parteneri de business în 12 țări din rețeaua ProCredit Group.

Platforma ProConnect reunește companii din producție, distribuție, IT, servicii profesionale, agricultură, e-commerce și multe alte domenii, toate operate în același cadru procedural, standardizat la nivel european.

Valentina Neagoe: Marea ProPulsare este invitația lansată antreprenorilor români pentru a scăpa de povara costurilor

„De la zero costuri, la vizibilitate internațională. Marea ProPulsare este invitația lansată antreprenorilor români, pentru a scăpa de povara costurilor la contul curent de business și, totodată, pentru a valorifica oportunitățile din rețeaua ProCredit”, a declarat Valentina Neagoe, Șef Departament Clienți Business în cadrul ProCredit Bank România.

Marea ProPulsare este dedicată noilor antreprenori

Oferta este dedicată exclusiv clienților noi, persoane juridice, fiind disponibilă în limita a 300 de pachete, până la 31 decembrie 2025. Înscrierea se face online, direct pe site-ul ProCredit, unde companiile pot deschide contul de business 100% digital și pot accesa apoi platforma ProConnect.

You Might Also Like

TEKUNI, cel mai amplu program pentru tinerii antreprenori din România, a fost lansat la Timișoara, cu sprijinul UniCredit

ETF-ul BET Patria-Tradeville trece pragul de 700 mil. lei și ajunge la 31.000 de investitori. Răzvan Pasol: Investiția la bursă trebuie gândită întotdeauna ca o investiție pe termen lung, pentru a depăși eventualele fluctuații inevitabile ale prețurilor acțiunilor

Leonardo Badea avertizează: Europa are nevoie de o piață de capital integrată. Piața de capital din România are un drum de dezvoltare bine conturat. Ritmul cu care vom transforma acest potențial în realitate va face diferența

Intesa Sanpaolo își schimbă identitatea vizuală la nivel global. De astăzi, și clienții din România văd noua siglă. Ce diferențe apar față de Italia și care este explicația?

BCR Seed Starter investește 500.000 euro în Profluo, startup românesc care accelerează automatizarea financiar-contabilă prin AI

TAGGED: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Bancherii au decis că ING Bank România este cel mai apreciat angajator din sectorul bancar în 2025
Next Article BCR Seed Starter investește 500.000 euro în Profluo, startup românesc care accelerează automatizarea financiar-contabilă prin AI
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?