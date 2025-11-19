BCR Seed Starter investește 500.000 euro în Profluo, startup românesc care accelerează automatizarea financiar-contabilă prin AI

BCR Seed Starter anunță o investiție de 500.000 euro în Profluo, startup românesc care automatizează procesele financiar-contabile cu ajutorul agenților virtuali inteligenți. Finanțarea face parte dintr-o rundă de 850.000 euro și va susține extinderea internațională a soluției.

BCR Seed Starter este primul fond de investiții de capital de risc corporativ (CVC) al unei bănci în România

Profluo este o companie ce oferă o platformă financiară care digitalizează și automatizează procesarea documentelor și fluxurile contabile, prin agenți virtuali inteligenți care pot parcurge, procesa și reconcilia volume mari de documente.

Carmen Dibuș: Profluo ne-a convins prin combinația valoroasă de rigoare strategică, apetit pentru inovație tehnologică și conectare la piață

„Ne bucurăm să anunțăm o nouă investiție BCR Seed Starter într-un startup cu viziune clară și planuri de dezvoltare ancorate în realitatea companiilor de astăzi. Echipa Profluo ne-a convins prin combinația valoroasă de rigoare strategică, apetit pentru inovație tehnologică și conectare la piață. Soluția lor este unică nu doar din perspectiva produsului, ci mai ales din modul în care adresează o tensiune reală în viața departamentelor financiar-contabile. Progresul lor de până acum confirmă potențialul de creștere accelerată, iar noi suntem alături de echipă în drumul lor de a deveni un jucător de referință în zona automatizării fluxurilor financiare.”, declară Carmen Dibuș, CEO BCR Seed Starter.

Finanțarea, obținută într-o rundă de 850.000 de euro în care BCR Seed Starter a avut rolul de lead investor și în care au mai participat Inspire Capital si alți investitori, va fi utilizată pentru a scala soluția la nivel internațional, în viitorul apropiat.

Bogdan Năforniță: Vom folosi capitalul atras pentru a consolida departamente cheie, astfel încât să putem scala rapid la nivel internațional

„Această nouă rundă reprezintă mai mult decât un pas firesc în evoluția Profluo – este o confirmare a încrederii investitorilor în potențialul echipei noastre și al tehnologiei pe care o dezvoltăm. Vom folosi capitalul atras pentru a consolida departamente cheie, astfel încât să putem scala rapid la nivel internațional. În același timp, misiunea noastră rămâne aceeași, ancorată în valorile cu care am pornit pe acest drum: să redefinim, prin Inteligență Artificială relevantă, precisă și aplicabilă imediat, modul în care departamentele financiare și operaționale operează fluxuri complexe și masive de documente și date financiar-contabile, aducând eficiență și transparență, eliberând astfel timpul oamenilor pentru mai multă creativitate și strategie.

Suntem singura platformă a cărei soluție de Inteligență Artificială înțelege deja profund mandatul european „e-Invoice”, cu variantele și protocoalele specifice fiecărei jurisdicții, ceea ce ne face extrem de utili pentru companiile cu operațiuni în întreaga Europă care doresc, dincolo de conformarea imediată cu legislația ViDA, o platformă modernă și agilă pentru automatizarea rapidă a operațiunilor cu documente financiare. Suntem mândri că putem construi aici, în România, o companie cu impact la scară și că atragem alături de noi oameni care cred în viziunea noastră.”, afirmă și Bogdan Năforniță, CEO & cofondator Profluo.

Profluo procesează documente financiar-contabile cu o viteză de 20 de ori mai mare și cu un cost de șase ori mai mic

Profluo procesează documente financiar-contabile cu o viteză de 20 de ori mai mare și cu un cost de șase ori mai mic per document, comparativ cu metodele manuale. Aceasta funcționează ca o echipă în care fiecare agent virtual este alocat unui flux distinct – contabilitate detaliată, management de trezorerie, verificări comerciale, aprobări automate personalizate, avansuri și deconturi angajați. Folosind multiple motoare proprii de machine learning și vision language models, antrenate pe aproape patru milioane de documente reale ale clienților săi, Profluo citește toate detaliile din documente, le validează cu precizie și învață foarte rapid cum să continue fluxurile, pe baza informațiilor extrase și validate.

Adrian Roșoagă: BCR testează platforma Profluo în diferite zone ce implică procesarea unui volum mare de documente financiare, potențialul real de utilizare în multiple arii fiind semnificativ

„Vedem în Profluo o oportunitate valoroasă într-un segment de piață cu un potențial uriaș de transformare. Piața globală a soluțiilor de automatizare financiar-contabilă folosind Inteligența Artificială este una dintre cele mai mari și mai dinamice din zona enterprise software, iar nevoia pe care Profluo o adresează este universală: fiecare companie, indiferent de dimensiune sau industrie, procesează documente financiare și poate beneficia de eficiența și acuratețea aduse de această tehnologie.

BCR testează platforma Profluo în diferite zone ce implică procesarea unui volum mare de documente financiare, potențialul real de utilizare in multiple arii fiind semnificativ. Echipa Profluo a reușit să construiască o soluție care combină inteligența artificială cu o înțelegere profundă a provocărilor echipelor financiare, oferind o platformă scalabilă, rapid de integrat și cu impact direct asupra productivității clienților. Din perspectiva noastră, aceasta este rețeta ideală pentru extindere internațională și pentru crearea unui nou standard în modul în care organizațiile gestionează fluxurile financiare.”, spune Adrian Roșoagă, Chief Investment Officer, BCR Seed Starter.

Profluo a fost fondat în 2016

Profluo a fost fondat în 2016 de Bogdan Năforniţă, specialist cu o experiență de peste 25 de ani în mediile corporativ și antreprenorial, şi Cosmin Merişescu, care realizează și coordonează proiecte de software și agile web de peste 20 de ani. Startup-ul este rezultatul pasiunii lor comune pentru tehnologie și inovație și, de-a lungul timpului, a evoluat într-o soluție competitivă în România, care propune o abordare revoluționară – un sistem capabil să învețe din documente contabile și să automatizeze procesarea acestora.

Lansată în 2024, BCR Seed Starter investește în startup-uri de tehnologie

Lansată în ianuarie 2024, BCR Seed Starter investește tichete de până la 600.000 de euro în startup-uri de tehnologie care caută finanțare în faza de dezvoltare seed. Compania își propune să sprijine startup-urile care optimizează procesele bancare, care ajută la extinderea portofoliul de servicii pentru clienți BCR, susțin digitalizarea și automatizarea economiei românești sau care integrează standardele ESG, contribuind astfel la un ecosistem financiar mai sustenabil.