Intesa Sanpaolo își schimbă identitatea vizuală la nivel global. De astăzi, și clienții din România văd noua siglă. Ce diferențe apar față de Italia și care este explicația?

Intesa Sanpaolo își lansează noua identitate vizuală la nivel global, un pas prin care grupul intră într-o nouă etapă. România adoptă noul look chiar de astăzi, aliniindu-se simultan cu piețele internaționale. Noua siglă aduce o estetică mai curată, linii minimaliste și o cromatică rafinată, semnalând intenția băncii de a oferi o experiență mai clară, mai actuală și mai apropiată de client.

Cum arăta sigla Intesa Sanpaolo Bank?

Trei arcade simple, minimaliste, fără culori

Logo-ul păstrează elementul arhitectural care a definit brandul la nivel internațional, cele trei arcade.În noua imagine, ele sunt redesenate într-un stil minimalist, fluid și modern. Liniile devin mai subțiri, culorile mai luminoase, iar compoziția generală capătă aerul unui brand global care investește în tehnologie, design și experiență.

Noua prezentare vizuală pune accent pe claritate și eleganță, renunțând la formele masive ale versiunii anterioare. Este un semnal clar de evoluție și aliniere cu direcția strategică a grupului Intesa Sanpaolo.

Cum arată noua sigla Intesa Sanpaolo Bank?

Paletă cromatică premium, cu rol de diferențiere în piață

Noua culoare de fundal, verde închis, domină noua imagine, arată matur, sofisticat, menită să transmită stabilitate și continuitate. Pe acest fundal, simbolul alb și liniile delicate ale siglei ies în evidență într-un mod discret, dar puternic.

Combinația cromatică oferă brandului un aspect premium, potrivit unei bănci internaționale care își consolidează prezența în Europa Centrală și de Est.

Noua imagine Intesa indică noua strategie

Lansarea identității vizuale imediat după integrarea First Bank subliniază intenția grupului de a accelera transformarea brandului în România. Este un semnal de unitate, de consistență și de maturitate: o singură bancă, o singură direcție, o nouă imagine coerentă.

Noua identitate vizuală nu este doar un exercițiu grafic. Ea transmite intenția Intesa Sanpaolo Bank de a fi o bancă mai accesibilă, mai relevantă pentru clienții din România. Acesta este și mesajul postat de bancă, în această dimineață: „Această schimbare reflectă evoluția continuă în cadrul grupului internațional din care facem parte, dar și angajamentul nostru de a oferi mereu sfatul potrivit”.

O paletă cromatică diferit față de Italia

Un detaliu interesant este modul în care culoarea dominantă – verdele- este aplicată pe piața din România. În Italia, noua identitate folosește un verde mai deschis care pune accent pe modernitate și accesibilitate. În România, verdele adoptat este mai închis, mai profund, și vine să ofere brandului o notă premium și o prezență vizuală mai puternică.

