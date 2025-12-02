Raiffeisen Bank susține dezvoltarea Autonom Services printr-o finanțare în valoare de 300 milioane de euro. Sorin Suciu: ”Ne reafirmăm angajamentul de a susține companiile locale cu potențial de dezvoltare și impact pozitiv asupra economiei”

Raiffeisen Bank, în calitate de coordonator global, creditor inițial și unul dintre principalii structuranți ai tranzacției, a participat la sindicatul de bănci care a acordat companiei Autonom Services o finanțare în valoare totală de 300 milioane de euro. Această structură reprezintă una dintre cele mai ample finanțări cu componentă de sustenabilitate din piața românească, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit. Autonom Services este unul dintre principalii furnizori de mobilitate din România, cu o ofertă diversificată de servicii pentru companii.

“Prin această finanțare, ce integrează și o dimensiune de sustenabilitate, ne reafirmăm angajamentul de a susține companiile locale cu potențial de dezvoltare și impact pozitiv asupra economiei. Felicitări echipei Autonom pentru această reușită și ne bucurăm să fim parte din consolidarea succesului lor.”, a declarat Sorin Suciu, Director Executiv, Direcția Corporații Regionale și Sector Public, Raiffeisen Bank România.

Finanțarea este compusă din două facilități de tip revolving:

• 250 milioane de euro – facilitate destinată finanțării achizițiilor de vehicule și echipamente, precum și refinanțării unor facilități existente;

• 50 milioane de euro – facilitate destinată nevoilor generale corporative.

Structura finanțării se distinge prin amploarea sa, reprezentând una dintre cele mai complexe tranzacții de acest tip pe piața din România. Facilitățile de credit sunt direct corelate cu indicatori de sustenabilitate, pentru a stimula progresul continuu în domenii esențiale precum protecția mediului, eficiența operațională și guvernanța responsabilă.

În plus, integrarea criteriilor ESG a beneficiat de expertiza Raiffeisen Bank, dobândită în implementarea proiectelor similare la nivel local și regional. Această abordare consolidează angajamentul partenerilor față de dezvoltarea finanțărilor sustenabile în România și susține tranziția către o economie responsabilă.

Băncile participante în sindicat, alături de Raiffeisen Bank (coordonator global, creditor inițial) sunt Banca Transilvania (coordonator global, agent de documentație, creditor inițial), BRD – Groupe Societe Generale (coordonator global, coordonator de sustenabilitate, creditor inițial), ING Bank (coordonator global, coordonator de sustenabilitate, creditor inițial), UniCredit Bank (coordonator global, creditor inițial), Exim Banca Românească (creditor inițial), Intesa Sanpaolo România (creditor inițial), Garanti Bank (creditor inițial) și Banca Comercială Română (agent și agent de garanție).

Raiffeisen Bank rămâne un partener activ al mediului de afaceri din România, cu o implicare constantă în structurarea unor finanțări complexe și sustenabile, care sprijină creșterea companiilor locale și contribuie la dezvoltarea economică pe termen lung.