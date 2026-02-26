Mastercard și Banca Transilvania duc parteneriatul cu McLaren mai departe. Ömer Tetik: Este încă o oportunitate de a aduce Banca Transilvania și România într-un context internațional puternic, conectat la performanță și inovație

Mastercard și Banca Transilvania își consolidează prezența în universul Formulei 1 și extind parteneriatul cu McLaren Formula 1 Team pentru noi etape din calendarul competițional.

După implicarea în Formula 1 Hungarian Grand Prix și ediția din 2026, parteneriatul merge mai departe și include

Formula 1 Austrian Grand Prix – Spielberg

Formula 1 Hungarian Grand Prix – Hungaroring

Branding Mastercard și Banca Transilvania

Pe circuit, brandingul Mastercard și Banca Transilvania va fi vizibil pe casca piloților Lando Norris și Oscar Piastri, dar și pe volan și pe monopostul MCL40 – un spațiu cu expunere globală, în fața a milioane de fani.

În plus, Banca Transilvania și Mastercard pregătesc campanii și experiențe exclusive pentru clienții pasionați de sporturile cu motor cu beneficii, premii și evenimente speciale.

Ömer Tetik: Este încă o oportunitate de a aduce Banca Transilvania și România într-un context internațional puternic, conectat la performanță și inovație

„Ne bucurăm să extindem parteneriatul nostru cu Echipa McLaren Mastercard Formula 1®, în Austria și Ungaria. Este încă o oportunitate de a aduce Banca Transilvania și România într-un context internațional puternic, conectat la performanță și inovație la cel mai înalt nivel. Pentru clienții noștri, parteneriatul înseamnă atât mândria acestei realizări, cât și acces la experiențe premium inspirate de McLaren.”, declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Cosmin Vladimirescu: Ne dorim ca energia circuitului să se regăsească în experiențe care rămân vii în memoria clienților

„Acest sezon marchează un nou capitol plin de energie în colaborarea noastră cu echipa McLaren Mastercard Formula 1® și Banca Transilvania. Să fim chiar în mijlocul acțiunii, acolo unde performanța și tehnologia setează ritmul, este locul în care ne simțim cel mai bine. Ne dorim ca energia circuitului să se regăsească în experiențe care rămân vii în memoria clienților, mult după linia de sosire.”, afirmă Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația.