Stiri de top

Mastercard și Banca Transilvania duc parteneriatul cu McLaren mai departe. Ömer Tetik: Este încă o oportunitate de a aduce Banca Transilvania și România într-un context internațional puternic, conectat la performanță și inovație

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Mastercard și Banca Transilvania își consolidează prezența în universul Formulei 1 și extind parteneriatul cu McLaren Formula 1 Team pentru noi etape din calendarul competițional.

Contents
După implicarea în Formula 1 Hungarian Grand Prix și ediția din 2026, parteneriatul merge mai departe și includeBranding Mastercard și Banca TransilvaniaÖmer Tetik: Este încă o oportunitate de a aduce Banca Transilvania și România într-un context internațional puternic, conectat la performanță și inovațieCosmin Vladimirescu: Ne dorim ca energia circuitului să se regăsească în experiențe care rămân vii în memoria clienților

După implicarea în Formula 1 Hungarian Grand Prix și ediția din 2026, parteneriatul merge mai departe și include

Formula 1 Austrian Grand Prix – Spielberg

Formula 1 Hungarian Grand Prix – Hungaroring

Branding Mastercard și Banca Transilvania

Pe circuit, brandingul Mastercard și Banca Transilvania va fi vizibil pe casca piloților Lando Norris și Oscar Piastri, dar și pe volan și pe monopostul MCL40 – un spațiu cu expunere globală, în fața a milioane de fani.

În plus, Banca Transilvania și Mastercard pregătesc campanii și experiențe exclusive pentru clienții pasionați de sporturile cu motor cu beneficii, premii și evenimente speciale.

Ömer Tetik: Este încă o oportunitate de a aduce Banca Transilvania și România într-un context internațional puternic, conectat la performanță și inovație

„Ne bucurăm să extindem parteneriatul nostru cu Echipa McLaren Mastercard Formula 1®, în Austria și Ungaria. Este încă o oportunitate de a aduce Banca Transilvania și România într-un context internațional puternic, conectat la performanță și inovație la cel mai înalt nivel. Pentru clienții noștri, parteneriatul înseamnă atât mândria acestei realizări, cât și acces la experiențe premium inspirate de McLaren.”, declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Cosmin Vladimirescu: Ne dorim ca energia circuitului să se regăsească în experiențe care rămân vii în memoria clienților

„Acest sezon marchează un nou capitol plin de energie în colaborarea noastră cu echipa McLaren Mastercard Formula 1® și Banca Transilvania. Să fim chiar în mijlocul acțiunii, acolo unde performanța și tehnologia setează ritmul, este locul în care ne simțim cel mai bine. Ne dorim ca energia circuitului să se regăsească în experiențe care rămân vii în memoria clienților, mult după linia de sosire.”, afirmă Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația.

You Might Also Like

BCR și-a majorat profitul din 2025 cu 20% și a plătit la bugetul de stat impozite și taxe de peste 1,5 miliarde de lei. Sergiu Manea: ”Suntem parte dintr-o economie în transformare, care face trecerea de la competiția prin cost la cea prin valoare”

UniCredit Bank a atras 600 milioane de lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni. Georgia Sălăgean: ”Este prima noastră tranzacție de emisiune de obligaţiuni intermediată de UniCredit Bank, după integrarea Alpha Bank România în grup”

Licitație istorică pentru băncile din România. Aeroportul Otopeni va avea după multă vreme o sucursală bancară. Cine va deschide agenția și ce mize comerciale sunt în joc?

Analiză ING: Economia crește, dar locurile de muncă nu mai țin pasul. Cum schimbă automatizarea și AI piața muncii din România

6.434 de cereri la CSALB în ultimii doi ani. Cine sunt românii care cer reducerea costurilor creditelor și cât câștigă din negociere

TAGGED: , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article BCR și-a majorat profitul din 2025 cu 20% și a plătit la bugetul de stat impozite și taxe de peste 1,5 miliarde de lei. Sergiu Manea: ”Suntem parte dintr-o economie în transformare, care face trecerea de la competiția prin cost la cea prin valoare”
- Publicitate -
Lost your password?