Cutia de pantofi plină cu bani de pe TikTok, trendul anului din online, i-a pregătit pe români pentru o disciplină financiară constantă. Dar ce-ar fi să ducem banii din cutia de pantofi la bancă? Află de ce e avantajos să ai economii la bancă și ce dobânzi au instituțiile de credit la început de 2025

Bine te-am regăsit în România anului 2025. Suntem împreună în anul 20 (da, anul acesta aniversăm 20 de ani de BankingNews!) și vom continua să vorbim despre produse bancare, provocări economice, oportunități de business, dar mai ales educație financiară, factori care ne influențează viața.

Știm deja că România are nevoie de măsuri fiscale pentru a asigura stabilitatea economică. Iar pentru a reduce deficitul bugetar (deficitul creează inflație, oricum), guvernul introduce sau majorează taxe, afectând consumul și investițiile, iar dacă va urma și o creștere de TVA vom avea o inflație și mai mare. Noi toți vom achita facturile anului 2024. Ce putem face? Să economisim, să ne oferim singuri un pilon de stabilitate financiară într-un an foarte complicat.

Într-o lume condusă de consumerism și de cerințe din ce în ce mai mari, gestionarea finanțelor și cultivarea unui obicei de a economisi constant nu a fost niciodată mai important.

Economisirea la români: De la plic la cutie

Trendul anului 2024 în online, pe TikTok, în materie de economisire/ educatie financiară, a fost cu siguranță cutia de pantofi plină cu bani la final de an. Un alt fel de „unboxing” pentru banii economisiti. Oamenii au pus lunar bani în intr-o cutie de pantofi, iar la final de an, bucuroși, si-au deschis cutiile pline cu bani și si-au făcut planuri. Mulți au reluat obiceiul.

M-am bucurat că suntem în acest punct. Importanța economisirii e deja un lucru conștientizat. Dar vă îndemn să treceți la nivelul următor, să optați pentru un alt obicei sănătos – un produs financiar „organizat”. Adică un depozit la bancă. De ce? Pentru că el aduce disciplină financiară și bani în plus. Un câștig pentru toată viața.

De ce să economisești e deja evident. Pentru nevoi, visuri, planuri, scoală, pensie. Orice

Puțini sau mulți, banii economisiți intr-un fond de rezervă îți vor aduce un sentiment de siguranță și flexibilitate pentru a face față situațiilor neprevăzute sau pentru a atinge obiective financiare importante precum achiziția unei locuințe.

Iar la început de an vă propun să aruncăm un ochi pe dobânzile oferite de bănci, iar BankingNews vă oferă primul ghid al anului, o analiza despre dobânzile practicate de băncile comerciale pentru depozitele constituite pe perioade de timp medii, 1- 2 ani, sau trei ani, acolo unde este cazul.

6 motive pentru care merită să-ți duci economiile la bancă

Disciplină financiară: deschiderea unui depozit la bancă reduce tentația de a-i cheltui impulsiv. Ai acces la ei oricând, dar primești dobânda doar dacă respecti perioada decisă.

deschiderea unui depozit la bancă reduce tentația de a-i cheltui impulsiv. Ai acces la ei oricând, dar primești dobânda doar dacă respecti perioada decisă. Siguranța fondurilor: Băncile sunt instituții reglementate și oferă un nivel ridicat de siguranță pentru economiile tale. Depozitele sunt garantate de stat.

Băncile sunt instituții reglementate și oferă un nivel ridicat de siguranță pentru economiile tale. Depozitele sunt garantate de stat. Dobânda acumulată: Băncile plătesc dobândă pentru economiile tale, ceea ce înseamnă că banii tăi se înmulțesc în timp. Banii tăi se devalorizează dacă stau în cutie sau pe card

Băncile plătesc dobândă pentru economiile tale, ceea ce înseamnă că banii tăi se înmulțesc în timp. Banii tăi se devalorizează dacă stau în cutie sau pe card Accesibilitate și comoditate: Poți deschide un cont online, rapid, de oriunde, ai acces rapid la economiile tale imediat.

Poți deschide un cont online, rapid, de oriunde, ai acces rapid la economiile tale imediat. Protecție: Economiile păstrate acasă sunt expuse riscului de furt sau distrugere.

Economiile păstrate acasă sunt expuse riscului de furt sau distrugere. Diversitate în opțiuni de economisire: Poți alege între diferite tipuri de conturi și produse financiare, cum ar fi conturile de economii, depozitele pe termen sau alte tipuri de investiții.

De ce să eviți păstrarea banilor „la saltea, plic sau cutie”?

Inflația: Banii păstrați acasă își pierd valoarea în timp din cauza inflației, în timp ce banii din bancă pot genera dobândă.

Banii păstrați acasă își pierd valoarea în timp din cauza inflației, în timp ce banii din bancă pot genera dobândă. Risc de furt sau distrugere: Nu ai nicio garanție sau asigurare împotriva pierderii banilor păstrați în mod fizic.

După ce ani la rând, topul celor mai bune dobânzi la depozite a fost dominat de TBI Bank, 2025 vine cu o surpriză: TechVentures Bank plătește cele mai atractive bonificații pentru depozitele pe 12 și 24 de luni.

Banca Transilvania – online cât și la ghișeu

12 luni / Dobândă- 5,20% pe an.

24 luni / dobândă – 5,25% pe an.

36 de luni / dobanda – 5,35%

BCR

12 luni/ Dobândă- 5% pe an. – *Dobânda de 5% pe an este valabilă pentru depozitele în lei pe 12 luni deschise online prin aplicația George

Maxiplus 24 luni – 3,80% pe an

BRD

12 luni/ Dobândă – 4,50% pe an.

24 luni / Dobândă – 5% pe an.

Raiffeisen Bank

12 luni / Dobândă: 4,90% pe an.

24 luni / Dobândă – 5% pe an

CEC Bank

12 luni / Dobândă: 5,05% % pe an la ghișeu și 5,25% pentru depozitele constituite online.

24 luni / Dobândă – 4,80% pe an/ la ghiseu și 5% online.

36 luni / Dobândă – 4,80% pe an la ghiseu și 5% online

UniCredit Bank

12 luni / Dobândă- 5,2% pe an online iar pentru depozitul la ghișeu ai minus 0.30 puncte procentuale.

ING Bank

12 luni / Dobândă- 4,8% pe an, online.

TBI Bank

12 luni / Dobândă – 6,90% pe an pentru depozit online și 6,70% la ghișeu.

24 de luni / Dobândă – 5,95% pe an pentru depozit online și 5,75% la ghișeu – valabil și pentru o perioadă de 36 de luni.

Exim Banca Romaneasca

12 luni / Dobândă – 5, 50% pe an – disponibil la ghiseele bancii si prin Internet Banking – valabilă și pentru depozitul pe 24 de luni.

Libra Internet Bank

12 luni / Dobândă – 5,30% pe an.

24 de luni / Dobândă – 4,75% pe an – valabilă și pentru o perioadă de 36 de luni.

Patria Bank

12 luni / Dobândă – 5,75% pe an / online

24 luni / Dobândă- 5,25% pe an / online

Intesa Sanpaolo Bank

12 luni / Dobândă – 5,75% pe an online. Această dobândă este valaibilă și pentru perioadele mai mari de 24 și 36 luni, online.

12 luni / Dobândă – 5,50% la ghișeu/Această dobândă este valaibilă și pentru perioadele mai mari de 24 și 36 luni.

First Bank

12 luni / Dobândă – 5,4 % pe an la ghișeu și 5,6% online.

24 de luni / Dobândă – 5,1% pe an la ghișeu și 5,3% online, valabil și pentru depozitele pentru 36 de luni.

Salt Bank

12 luni / Dobândă – 5,6% pe an/ online.

ProCredit Bank

12 luni / Dobândă – 6% pe an

24 luni / Dobândă – 5,50% pe an.

Credit Europe Bank

12 luni / Dobândă – 5,25% pe an/ la ghișeu și 5,75% online.

24 luni/ Dobândă – 5% pe an /la ghișeu și 5,50% pe an online.

TechVentures Bank

12 luni / Dobândă – 6,50% pe an la ghișeu și 7% online.

24 de luni / Dobândă – 6% pe an la ghișeu și 6,50% online, valabile și pentru depozitele pentru 36 de luni.

De reținut!

În România, depozitele constituite la băncile românești sunt garantate de schemele de garantare aprobate de Banca Națională a României.

Excepție fac sucursalele băncilor precum ING și Credit Europe. Statul român garantează banii persoanelor care și-au încredințat economiile băncilor comerciale prin Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB). Potrivit normelor europene, toate bancile au obligatia legala de a participa la o schema de garantare a depozitelor. În aceste condiții, sucursalele din România ale băncilor din alte state membre ale Uniunii Europene participa la schemele de garantare din tarile de provenienta.

Sumele depuse în conturi deschise la ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București și Credit Europe Bank NV Amsterdam Sucursala București sunt garantate de Schema de Garantare a Depozitelor din Regatul Țărilor de Jos, având în vedere că subscrisele este sucursale a unor instituții de credit cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene.

Taxe

Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru veniturile din dobânzi se datorează impozit pe venit. Acesta va fi reținut la sursă de către bancă, deci nu este nevoie să faci alte formalități pentru a declara sau plăti impozitul. Impozitul pe venit este:

✔ 10% din dobânzi pentru clienții rezidenți în România, în UE sau în țări cu care România a încheiat convenții de evitare a dublei impuneri;

✔ 16% pentru clienții care nu se încadrează în condițiile de mai sus.

