Nicoleta Deliu-Pașol, BCR: „Tinerii din ziua de azi vor să fie educați financiar și sunt interesați să învețe cum să-și administreze mai bine bugetul”. Ce arată cel mai recent studiu de educație financiară

Deși mai puțin de o treime dintre elevii de liceu economisesc regulat (27%), interesul lor pentru acest obicei este în creștere. În plus, aproape jumătate dintre aceștia (47%) consideră că integrarea educației financiare în școală sau învățarea non-formală (workshopuri, evenimente) i-ar ajuta să-și îmbunătățească relația cu banii, arată un studiu BCR.

În contextul Zilei Educației Financiare, BCR – Școala de Bani și FinZoom anunță rezultatele studiului național „MoneyMind – Cum gândesc liceenii despre bani”, care analizează comportamentele financiare ale adolescenților din România.

Sursele de venit, între sprijin financiar și dorința de independență

Rezultatele studiului arată că liceenii depind în continuare în mare măsură de sprijin financiar – fie sub formă de bani de buzunar primiți regulat de la familie (24%), fie prin alocația de la stat (18%) sau prin burse școlare (17%).

Totuși, cercetarea surprinde și primele semne ale autonomiei financiare: 8% dintre adolescenți au deja un job part-time sau obțin bani din activități online (creare de conținut, gaming, freelancing) sau independente, cum sunt meditațiile. Acest rezultat indică o schimbare de mentalitate: liceenii nu mai văd banii doar ca pe o resursă primită, ci deja ca pe ceva ce poate fi câștigat și gestionat de ei înșiși.

Nicoleta Deliu-Pașol: Tinerii din ziua de azi vor să fie educați financiar și sunt interesați să învețe cum să-și administreze mai bine bugetul

„Concluziile cercetării ne bucură și validează ceea ce am învățat în cei 10 ani de Școala de Bani, programul nostru național de educație financiară: tinerii din ziua de azi vor să fie educați financiar și sunt interesați să învețe cum să-și administreze mai bine bugetul – fie că vorbim de banii primiți de la familie sau de primul lor salariu. Faptul că aproape o treime dintre adolescenții români economisesc cu regularitate ne arată că tinerii dezvoltă deja obiceiuri echilibrate, iar asta ne dă încredere în următoarea generație de adulți responsabili cu banii.”, declara Nicoleta Deliu-Pașol, Head of Communication & CSR, BCR.

Bugete și cheltuieli lunare

Bugetele lunare ale adolescenților sunt, de cele mai multe ori, între 100 și 300 de lei (31%) sau între 300 și 600 de lei (26%). La poluri opuse, 10% dintre adolescenți dispun de sume sub 100 de lei, iar alți 10% operează cu bugete care depășesc 1000 de lei.

Indiferent de opțiuni, alegerile în ceea ce privește cheltuielile reflectă un echilibru îmbucurător între nevoi și dorințe: banii sunt direcționați în principal către snack-uri și cafea, haine, ieșiri și produse de îngrijire (65%), dar și către educație sau economii (17%).

Faptul că economisirea apare deja printre priorități, chiar dacă nu dominant, arată că ideea de planificare financiară începe să prindă contur încă din adolescență.

Irina Chițu: Educația financiară trebuie să înceapă cât mai devreme

„Rezultatele studiului MoneyMind confirmă ceea ce observ atât profesional, cât și personal: tinerii sunt interesați de bani și de cum să îi gestioneze, dar au nevoie de ghidare concretă și exemple aplicate. Ca mamă a patru copii, dintre care trei au fost sau sunt în liceu, văd zi de zi cât de important este momentul în care încep să ia propriile decizii financiare – de la cheltuieli mici până la obiective mai mari.

Educația financiară trebuie să înceapă cât mai devreme, dar mai ales în această etapă să fie cât mai practică și ancorată în realitatea lor de zi cu zi. De aceea, instrumente precum ghidul de educație financiară Secretul Banilor. Educația financiară pe care nu o înveți la școală sunt extrem de utile pentru liceeni, pentru că le oferă explicații simple, exemple concrete și soluții aplicate, care îi ajută să își formeze obiceiuri financiare sănătoase încă de la început.”

Irina Chițu, Director comparator bancar FinZoom.ro

Economisirea există, dar nu este încă un obicei stabil

Studiul evidențiază un aspect esențial: majoritatea liceenilor declară că economisesc, însă nu neapărat constant.

Economiile sunt realizate mai degrabă ocazional sau pentru obiective specifice: obținerea permisului auto (21%), finanțarea studiilor (15%) sau achiziția unui telefon (10%). Doar o parte dintre elevi reușesc să economisească regulat (27%), economisirea fiind percepută mai degrabă ca un mijloc pentru atingerea unor obiective, decât ca un obicei financiar recurent.

Educația financiară, printre principalele soluții

Deși, pentru liceeni, un job part-time rămâne principala metodă de a-și îmbunătăți situația financiară (29%), tot mai mulți dintre ei consideră că educația financiară le poate oferi mai multă stabilitate. În același timp, 19% dintre ei susțin că i-ar ajuta integrarea educației financiare în școală, iar 28% sunt deschiși către învățare non-formală (workshopuri și evenimente, informații despre economisire și investiții).

Rezultatele confirmă că tinerii nu doar că sunt interesați de bani, ci își doresc activ să învețe cum să îi gestioneze corect.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de aproape 1.400 de liceeni, cu sprijinul Clubului Interact Pipera și al Editurii Corint și prezintă atitudinile față de bani ale Gen Z și preocupările legate de gestionarea responsabilă a banilor.

Despre Școala de Bani

Școala de Bani BCR este cel mai amplu program de educație financiară din România, care oferă o platformă educațională plină de resurse practice și instrumente care îi ajută pe români să își gestioneze mai eficient banii. Resursele educaționale sunt gratuite și pot fi accesate pe www.scoaladebani.ro.



Ghidul de educație financiară „Secretul Banilor. Educația financiară pe care nu o înveți la școală”, dezvoltat de Irina Chițu și Denisa Dascălu de la FinZoom.ro și apărut la Editura Corint, a ajuns deja în mâinile a peste 11.000 tineri și este disponibil în toate librăriile online și fizice din întreaga țară.

Citeste si