111.953 de ore de ore de educație financiară în 7 zile: bilanțul BCR la finalul Global Money Week. Nicoleta Deliu-Pașol: Ne bucurăm să vedem că românii au răspuns acestei provocări și au înțeles că fiecare pas mic contează

BCR a încheiat ediția din acest an a Global Money Week cu un rezultat simbolic: peste 100.000 de ore de educație financiară susținute în numai șapte zile. Mai exact, inițiativa „Se dă edufin la toată lumea” a ajuns la 111.953 de ore, marcând astfel 10 ani de Școala de Bani printr-un efort desfășurat la nivel național.

La zece ani de Scoala de Bani, BCR a încheiat Global Money Week cu 111.953 de ore de educație financiară în 7 zile

Numărul total de ore a fost atins printr-un un experiment național care a demonstrat că educația financiară poate ajunge oriunde, atunci când este adusă în viața de zi cu zi. Prin inițiativa „Se dă edufin la toată lumea”, educația financiară a ieșit din clasica abordare a cursurilor și a fost integrată, firesc, timp de 7 zile, în situații și locuri în care ne regăsim cu toții. Aștepți metroul? Ești la cinema? La mall? Te pregătești de zbor? Pauza de publicitate? Citești știrile online sau te informezi din social media?

În fiecare dintre aceste astfel de situații, cu siguranță, există măcar 60 de secunde pe care le putem investi pentru scurte lecții despre bani.

Nicoleta Deliu-Pașol: Ne bucurăm să vedem că românii au răspuns acestei provocări și au înțeles că fiecare pas mic contează

„Prin această inițiativă, ne-am dorit să arătăm că educația financiară nu trebuie să fie complicată sau greu de accesat. Am demonstrat că 100.000 de ore de educație financiară nu reprezintă o barieră atunci când ai un obiectiv clar, suprapus unei nevoi și când aduci informația acolo unde oamenii sunt deja. Ne bucurăm să vedem că românii au răspuns acestei provocări și au înțeles că fiecare pas mic contează. După 10 ani de Școala de Bani, continuăm să ducem educația financiară mai departe în școli, în comunități și în viața de zi cu zi. Iar acesta este doar începutul următorului capitol.”, declară Nicoleta Deliu-Pașol, Head of Communication & CSR, BCR.

BCR a integrat micro-lecțiile în contexte familiare

Pentru a transforma educația financiară într-o experiență accesibilă și relevantă, BCR a integrat micro-lecțiile în contexte familiare. Astfel, informațiile financiare au fost aduse mai aproape de momentele în care oamenii au, de fapt, câteva secunde de atenție și deschidere să învețe ceva nou.

Micro-lecțiile de educație financiară au fost prezente:

•în stațiile de metrou, în drum spre birou sau spre casă;

•în mall-uri, pentru pauzele de cumpărături;

•în sălile de cinema din 24 orașe, înainte de începerea filmelor;

•pe TV, printr-un mesaj de interes public diferit, care a vorbit despre bani în funcție de rolurile din viața fiecăruia: copil, părinte, partener sau bunic;

•în inboxurile a peste 60 de companii partenere BCR și în clădirile de birouri;;

•în comunitățile organizațiilor partenere BCR, acolo unde copiii, profesorii și părinții fac front comun pentru o generație care are încredere în deciziile ei financiare;

•În licee și universități din 30 orașe;

•În 70 de școli implicate în LifeLab, cu peste 12.000 de elevi și 350 profesori participanți la acțiuni

•în unitățile BCR din toată țara, unde peste 1,2 milioane de oameni au interacționat cu momentele de educație;

•dar și în mediul online, prin micro-lecții accesibile oricui, în orice moment al zilei.

150 ateliere și webinarii, dedicate copiilor, tinerilor și adulților cu ajutorul a 400 de angajați BCR

În paralel, componenta educațională a fost susținută prin 150 ateliere și webinarii, dedicate copiilor, tinerilor și adulților, care au completat experiența digitală cu interacțiuni directe. Totodată, peste 400 angajați BCR au contribuit la extinderea inițiativei în comunitățile lor.

Astfel, timp de o săptămână, educația financiară a devenit parte din rutina zilnică a românilor, indiferent de oraș, context sau moment al zilei.

Campania a pornit de la o idee simplă: educația financiară nu este un subiect dificil sau abstract, ci face parte din toate deciziile noastre. De la cafeaua de dimineață până la locuința în care trăim, fiecare alegere are o componentă financiară, iar înțelegerea începe cu pași mici. Iar atunci când informația este simplă și apare în momentele potrivite, devine mai ușor de înțeles și de aplicat.

Educația financiară ca reflex zi cu zi

Astfel, inițiativa din acest an marchează un pas firesc mai departe: trecerea de la educația financiară ca program la educația financiară ca reflex de zi cu zi. BCR își propune să continue această direcție și să aducă educația financiară și mai aproape de oameni, în școli, în comunități și în momentele care contează cu adevărat. Pentru că, uneori, totul începe cu un minut. Iar acel minut poate schimba felul în care ne raportăm la bani.

Global Money Week 2026 s-a încheiat, dar misunea BCR și Școala de Bani continuă. Intră pe școaladebani.ro și începe și tu minutul de educație fianciară!