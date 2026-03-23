ProCredit Bank susține extinderea accesului la tratament și educație pentru tineri prin parteneriatul cu Asociația Zi de BINE. Roxana Hidan: ”La ProCredit Bank credem că dezvoltarea economică sustenabilă începe cu oameni și comunități sănătoase”

ProCredit Bank susține dezvoltarea centrului CREAATiV – Centrul de Recuperare și Educație împotriva Adicțiilor pentru Adolescenți și Tineri, inaugurat de Asociația Zi de BINE în cadrul C.E.T.T.T. „Sf. Stelian” din București, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Prin acest parteneriat, banca își reafirmă angajamentul de a contribui activ la dezvoltarea unor comunități mai sănătoase și mai reziliente, facilitând accesul la informație, educație și servicii esențiale pentru tineri.

Noul centru CREAATiV, primul din București și al doilea din țară, introduce și la CETTT „Sf. Stelian”, modelul terapeutic integrat, în sistem rezidențial, orientat nu doar spre tratament medical, ci și spre recuperare post-cură , oferind tinerilor un cadru sigur și structurat pentru a-și reconstrui parcursul personal și social.

”La ProCredit Bank credem că dezvoltarea economică sustenabilă începe cu oameni și comunități sănătoase. Ne implicăm în inițiative care aduc nu doar schimbări reale ci și speranță, care oferă acces la informație și sprijin acolo unde este cea mai mare nevoie. Proiectul CREAATiV este un exemplu concret de intervenție cu impact, este despre acces la sprijin, la informație și la un drum care poate fi reconstruit pas cu pas. Acesta poate schimba traiectorii de viață și poate genera efecte pozitive pe termen lung în societate”, a declarat Roxana Hidan, Advisor to CEO, ProCredit Bank.

Implicarea ProCredit Bank în acest proiect reflectă viziunea băncii de a fi mai mult decât un furnizor de servicii financiare – un partener activ în comunitate, care susține inițiative cu impact social și promovează accesul la educație și informare.

Într-un context în care adicțiile în rândul tinerilor reprezintă o provocare tot mai complexă, susținerea unor programe precum CREAATiV contribuie la crearea unor soluții sustenabile, bazate pe colaborare între sectorul public, societatea civilă și mediul privat, care pentru pacient înseamnă acces facil și gratuit la servicii profesioniste moderne.

ProCredit Bank încurajează implicarea comunității în susținerea unor astfel de inițiative și susține importanța informării și educației ca instrumente esențiale în prevenție și recuperare.