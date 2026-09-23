BCR introduce achiziția de vouchere cadou digitale direct în George, cu livrare instant și reduceri exclusive la peste 35 de comercianți de top: Georgiana Pintilie: ”Continuăm astfel să extindem George dincolo de serviciile bancare tradiționale și ne apropiem de 400 de funcționalități introduse”

Banca Comercială Română (BCR) extinde, din nou, ecosistemul de servicii disponibile în George prin lansarea unei noi funcționalități care permite achiziția de vouchere cadou digitale direct din Magazinul George.

Noua soluție le oferă utilizatorilor acces rapid la vouchere pentru o gamă largă de comercianți, cu livrare instant în aplicație și reduceri disponibile încă de la lansare. Funcționalitatea este dezvoltată împreună cu Brilliapp, partenerul care și livrează voucherele digitale.

„Voucherele cadou aduc în George un gest pe care îl facem cu toții de mai multe ori pe an, fie că alegem un cadou pentru cineva drag, fie că ne planificăm alte tipuri de cumpărături. Acum, ambele se pot face în câteva secunde, din aceeași aplicație în care clienții își administrează banii. Continuăm astfel să extindem George dincolo de serviciile bancare tradiționale și, prin această nouă integrare, ne apropiem de 400 de funcționalități introduse, atât pentru persoane fizice, cât și pentru antreprenori, la 8 ani de la lansarea platformei”, a declarat Georgiana Pintilie, Manager Senior Vânzări Digitale, BCR.

Cum funcționează voucherele cadou din George

Voucherele cadou sunt disponibile în Magazinul George, în secțiunea Oferte parteneri. Achiziția se face în câțiva pași:

• accesezi Magazinul George, secțiunea Oferte parteneri, și selectezi Vouchere cadou;

• alegi comerciantul și valoarea voucherului, iar aplicația îți arată suma finală de plată, după aplicarea reducerii;

• selectezi contul din care plătești și accepți termenii și condițiile;

• confirmi tranzacția, iar voucherul este generat instant.

Voucherul, împreună cu factura aferentă, rămâne disponibil în aplicație, în secțiunea Contact, rubrica Documente și solicitări, dar și în pagina de Overview, unde sunt disponibili toți comercianții. Acesta poate fi folosit la comerciantul ales, conform termenilor și condițiilor fiecărui voucher. Există hypermarketuri, de exemplu, unde voucherul este valabil minimum 17 luni, poate fi folosit în toate magazinele din România și se prezintă la casa de marcat, unde este scanat codul QR.

De la cumpărăturile de zi cu zi la cadouri și experiențe

La lansare, clienții George pot alege vouchere de la peste 35 de comercianți, din categorii precum retail alimentar (Kaufland, Carrefour, Auchan), carburanți (OMV, Petrom), electronice și cumpărături online (eMAG, Flanco), casă și mobilier (IKEA, Mobexpert, JYSK), fashion și beauty (Primark, Fashion Days, Douglas), cafenele, restaurante și livrări (Starbucks, City Grill, Wolt), cărți și jocuri (Cărturești, LEGO, PlayStation, Roblox), călătorii și timp liber (FlixBus, Airbnb, Therme, Eventim). Reducerile diferă în funcție de comerciant și sunt cuprinse între 1,5% și 10%. Voucherele pot fi oferite cadou, de ziua cuiva drag sau de sărbători, dar pot fi folosite și pentru propriile cumpărături.

Vouchere digitale, emise instant prin Brilliapp

Voucherele au valori fixe, exprimate exclusiv în lei, stabilite de fiecare comerciant (de exemplu, 100, 200, 300 sau 500 de lei). În spatele fiecărui voucher sta Brilliapp, a cărui platformă este integrată direct in George, astfel încât codul voucherului ajunge în aplicație imediat după confirmarea plății.

”Brilliapp aduce voucherele direct în ecosistemul în care se află clienții. Împreună cu BCR, continuăm să transformăm voucherul cadou dintr-o achiziție făcută o singură dată într-o sursă de economii recurente. În George, clienții BCR au acces la vouchere de la peste 35 de branduri, direct în aplicație, cu reducere la fiecare achiziție. Reducerile se adună de la o cumparatură la alta, ca într-o pușculiță”, a precizat Tudor Bunescu – Co-founder & COO Brilliapp.