UniCredit, lider în România în sondajul Euromoney Cash Management 2026. Andrei Bratu: ”Acest rezultat onorant reflectă expertiza echipei noastre și forța unei rețele care conectează companiile la oportunități de creștere în întreaga regiune”

UniCredit se află pe primul loc în România în clasamentul Euromoney Cash Management Survey 2026, primind recunoașterea clienților pentru soluțiile de administrare a lichidităților companiilor, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Peste 26.000 de profesioniști – manageri de trezorerie și directori financiari din întreaga lume – au plasat UniCredit pe primul loc în cadrul sondajului Euromoney privind administrarea lichidităților (Cash Management Survey 2026), pe 10 piețe europene. Banca se situează în primele două poziții pe toate piețele sale principale, nefiind clasată mai jos de locul al doilea.

Banca a obținut prima poziție în următoarele țări:

• România

• Italia

• Austria

• Bosnia și Herțegovina

• Bulgaria

• Croația

• Republica Cehă

• Serbia

• Republica Slovacă

• Slovenia

În urma unei performanțe solide în 2025, rezultatele din acest an reprezintă un nou pas înainte. Italia, Bulgaria, Republica Cehă și Serbia reușind să își îmbunătățească clasarea și să ocupe prima poziție.

„Aceste rezultate recente reprezintă cea mai bună performanță înregistrată vreodată de noi în sondajul Euromoney privind administrarea lichidităților – un indicator de referință important pentru modul în care ne deservim clienții. Am investit, din nou, în produsele și canalele noastre, iar rezultatele sunt evidente: ocupăm primul loc pe 10 dintre piețele noastre principale și locul al doilea pe celelalte. Misiunea noastră este să fim prima opțiune a fiecărui client în domeniul plăților, iar acest sondaj demonstrează că suntem în direcția potrivită.”, a declarat Raphael Barisaac, Global Head of Transactional Payments & Cash Management, UniCredit

„Recunoașterea primită din partea Euromoney Cash Management Survey 2026 confirmă angajamentul UniCredit România față de clienții săi, prin oferta noastră de soluții eficiente, inovatoare și adaptate nevoilor acestora de administrare a lichidităților. Acest rezultat onorant reflectă expertiza echipei noastre și forța unei rețele care conectează companiile la oportunități de creștere în întreaga regiune.” a declarat Andrei Bratu, Vicepreședinte Executiv Corporate UniCredit Bank

UniCredit investește continuu în zona dedicată produselor de plăți, inclusiv extinderea capacității de efectuare a plăților internaționale, acoperind până la 140 de valute.

Clienții se pot bucura de o combinație unică între expertiza din piața locală și acoperirea internațională, care le permite să își gestioneze plățile transfrontraliere în mod eficient, sigur și în conformitate cu reglementările.